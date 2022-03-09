最新疫情｜消息指林鄭將親自主持疫情記者會　快測申報平台會抽檢

撰文：林穎嫺 陳淑霞 歐陽德浩 勞敏儀 黃金棋 孔繁栩 梁思行 馬煒傑 黃煦緻 李慧娜 何瑞芬
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第五波疫情持續，本港昨日（8日）新增28,475宗確診，累計525,248宗，本港連日徘徊2萬多宗確診。政府日前（7日）推出自行呈報快速測試平台，當日共收到17,236宗呈報，當中14,715宗屬有效呈報。
消息指，政府最快今日（9日）起設每日疫情記者會，由林鄭親自主持，聯同官員講解政策。

▼港大中醫推薦4款供康復患者服用湯水藥膳▼

昨日疫情報道總覽：疫情・3.8｜快測陽性平台首日1.4萬有效呈報　核酸確診增2.8萬宗

▼3月8日 　市民外出做運動及賞櫻花▼

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▼3月8日 　疫情下的市況▼

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通訊辦1.5億元緊急警示系統從未啟用　IT專家籲統一發布防疫資訊

【07:30】第五波疫情失控，大量患者確診後未能及時送院，只能居家隔離至康復，期間不少聲音抨擊政府當局朝令夕改，以致資訊混亂，令市民無所適從，卻缺乏統一公布消息的渠道。其實商經局轄下的通訊局，早於2020年耗資1.5億元設立「緊急警示系統」，在發生緊急情況下，包括公共衞生事故，可向市民發送重要公告，惟系統設計至今從未啟用。有資訊科技專家直言，政府過於依賴傳媒發放消息，建議採用該系統一發放抗疫資訊。「唔明點解個系統著咗，但從來冇用過。」

▼3月8日 　疫情下的市況▼

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1.3%院舍院友染疫亡　業界憂一半院友感染　疫苗接種率可升至六成

【07:00】第五波疫情院舍爆疫情況嚴峻，有690間安老院舍均出現個案，佔全港86.9%，涉及逾1.6萬名院友，佔整體安老院舍院友數字逾兩成。按死亡數字計算，有1.3%安老或殘疾院舍的院友死亡。惟業界擔憂公布的數字遠遠不足以反映現實，有不少院友快測陽性但未及呈報，估算可能有一半原有已感染。

▼3月8日　市面情況▼

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疫情｜消息：政府設每日疫情記者會　林鄭親自主持　講解疫情措施01獨家｜匿名前線主管向林鄭陳情　家居患者八成欠手環檢測包支援快測平台｜即日起抽樣進行核酸覆核測試　自測陽性者20分鐘內提交

▼3月8日　嘉湖山莊賞湖居第一座、第二座及第五座圍封檢測▼

疫情｜死亡人數再增291人　4病者救護員到場時已死　累計2365人死疫情｜港大醫學院料確診數字已達頂峰　累計感染人數達184萬人疫情｜增2.8萬宗累計52萬宗確診　快測平台首日14715宗有效呈報

▼3月8日 　新鮮豬肉恢復供應▼

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私院抗疫｜港怡將為暫託中心提供醫療服務　騰出病床收非新冠患者東區醫院誤送遺體往殮房　稱死者名字串法相似　疑職員警方擺烏龍鮮魚行退休校長梁紀昌染疫　已打三針　一周康復　形容似普通感冒順豐暫停上門收派服務　有前線員工稱至今每日仍上門送過百件貨

▼3月7日　柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣圍封檢測▼

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新冠疫苗｜電動小巴改裝疫苗接種車　為中小幼學生、長者打針疫苗通行證｜髮型屋3.10可重開　剪髮至少打一針及嘟「安心出行」消息：伊院周三起轉作指定醫院　救護員須加班一日助轉移病人韓正關注私家醫院｜消息：私院聯會傍晚晤特首　商討協助公立醫院

▼3月7日　市民到臨時服務中心查詢新一輪電子消費券▼

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伊利沙伯醫院將變第三間指定醫院　料集中接收500確診病人鮮肉供應恢復市民排隊買豬肉　肉檔：來價貴一成　半日已賣八成貨確診大廈｜增逾480幢觀塘佔最多　豪宅凱旋門GRAND AUSTIN亦上榜封區｜10大廈污水陽性圍封強檢　涉嘉湖山莊賞湖居、屯門翠寧花園

▼3月8日　順天邨天瑤樓及天榮樓圍封檢測▼

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消費券2022｜臨時服務中心現人龍　長者指報失手續繁複：派錢咪好疫情｜內地供港蔬菜量昨為平日85%　活豬供應今日回恢正常封區｜七圍封廈解封共揪897宗初陽　順天邨天璣樓初陽比率達21.5%啟晴邨逾1200人確診　比率超13%　朗善邨、香港仔中心亦現多個案

▼3月8日　香港市況▼

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