最新疫情｜消息指林鄭將親自主持疫情記者會　快測申報平台會抽檢

第五波疫情持續，本港昨日（8日）新增28,475宗確診，累計525,248宗，本港連日徘徊2萬多宗確診。政府日前（7日）推出自行呈報快速測試平台，當日共收到17,236宗呈報，當中14,715宗屬有效呈報。

消息指，政府最快今日（9日）起設每日疫情記者會，由林鄭親自主持，聯同官員講解政策。



▼港大中醫推薦4款供康復患者服用湯水藥膳▼



昨日疫情報道總覽：疫情・3.8｜快測陽性平台首日1.4萬有效呈報 核酸確診增2.8萬宗

▼3月8日 市民外出做運動及賞櫻花▼



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▼3月8日 疫情下的市況▼



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【07:30】第五波疫情失控，大量患者確診後未能及時送院，只能居家隔離至康復，期間不少聲音抨擊政府當局朝令夕改，以致資訊混亂，令市民無所適從，卻缺乏統一公布消息的渠道。其實商經局轄下的通訊局，早於2020年耗資1.5億元設立「緊急警示系統」，在發生緊急情況下，包括公共衞生事故，可向市民發送重要公告，惟系統設計至今從未啟用。有資訊科技專家直言，政府過於依賴傳媒發放消息，建議採用該系統一發放抗疫資訊。「唔明點解個系統著咗，但從來冇用過。」

▼3月8日 疫情下的市況▼



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【07:00】第五波疫情院舍爆疫情況嚴峻，有690間安老院舍均出現個案，佔全港86.9%，涉及逾1.6萬名院友，佔整體安老院舍院友數字逾兩成。按死亡數字計算，有1.3%安老或殘疾院舍的院友死亡。惟業界擔憂公布的數字遠遠不足以反映現實，有不少院友快測陽性但未及呈報，估算可能有一半原有已感染。

▼3月8日 市面情況▼



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▼3月8日 嘉湖山莊賞湖居第一座、第二座及第五座圍封檢測▼



▼3月8日 新鮮豬肉恢復供應▼



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▼3月7日 柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣圍封檢測▼



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▼3月7日 市民到臨時服務中心查詢新一輪電子消費券▼



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▼3月8日 順天邨天瑤樓及天榮樓圍封檢測▼



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▼3月8日 香港市況▼

