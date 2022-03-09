最新｜林鄭：沒必要爭拗「清零」還是「共存」　港府抗疫必不躺平

第五波疫情持續，本港昨日（8日）新增28,475宗確診，累計525,248宗，本港連日徘徊2萬多宗確診。政府日前（7日）推出自行呈報快速測試平台，當日共收到17,236宗呈報，當中14,715宗屬有效呈報。

政府新聞處今早9時30分公佈，行政長官林鄭月娥今日（9日）上午11時在政府總部舉行記者會，會聯同勞福局局長羅致光、食物衛生局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞醫生講解政策。



▼港大中醫推薦4款供康復患者服用湯水藥膳▼



昨日疫情報道總覽：疫情・3.8｜快測陽性平台首日1.4萬有效呈報 核酸確診增2.8萬宗

▼3月8日 市民外出做運動及賞櫻花▼



+ 22

▼3月8日 疫情下的市況▼



+ 20

【12:15】林鄭最後回應稱，現階段冇必要爭拗係共存及清零。港府不會用「躺平」態度，並不會話「見咁多感染唔做嘢，每一條人命都係寶貴。」

【11:42】林鄭：全民檢測仍在規劃中，快速測試令不需要全民檢測搵病人，現時暫不是優先工作。

林鄭解釋，全民強檢仍在規劃中，幾時啟動要視乎疫情及時機，若不做細化方案根本難妣執行。所以要正在做細化方案，確保人手、地點、資源及物資能準時到位。至於啟動時間要視乎何時能達至最佳效果。她指，由於已有大量市民每日進行快速測試，因此不需要透過全民檢測來找出確診者。因時每日都百多萬市民做快速測試，已可掌握香港情況，尤其已有申報機制。

她又指，進行全民檢測要綜合考慮，工作規模之大，要時間去細化處理。若沒有足夠數間動員人手物資是沒有可能進行。以在全港九新界尋找採樣場地為例，因要去仔細睇是否適合。現規劃籌備仍在進行，但非優先去做，會考慮及聽專家意見。

【11:15】另外，政府會推分層治療，有以下4個重點：

1. 設立更多長者隔離中心及暫託設施：

讓病情較輕或已穩定長者病人入住。他伉仍需由醫護監察下，以防止病情反覆，因為讓這些長者返家可能會有病情惡化風險。由社署營運，已投入服務包括亞博1000多張床位，兩室內體育館改裝，分別位於彩榮路及石硤尾體育館。

在進行人手訓練後，會分階段啟用啟德郵輪碼頭1200張床隔離及暫托中心，另加7個室內體育館等改裝成隔離及暫托社區設施，

由於每間暫託中心，需要有一定醫護人手及照顧員才可投入服務，已叫私家醫院協助，照顧員方會面雙軌並進，提高誘在本地招聘，同時從內地輸入照顧員。

2. 加強支援長者及殘障院舍

院舍將進行閉環管理，安排專用酒店及專車予照顧員閉環照顧入住，以免將病毒帶入院舍。率先在未發生疫情爆發院舍進行閉環管理。林鄭表示，雖然數字已不多，但仍要優先加強保護；同時為院提供足夠防疫物資及口罩；並爭取在兩周內、即3月18日前，完成全港1千多間院舍院友疫苗接種，以第一劑計算。

3. 支援無病徵或輕微病徵長者居家隔離

為長者提供更豐富的物資包，有快速檢測包、中成藥、溫度計及健康手冊等，由專人主動致電查詢身體情況、臨床評估或做遙距診症醫療熱線，為家居隔離長者提供專用醫療熱線。如需睇醫生，會優先獲17間指定診所名額，並可預先預約專車，優先到指家診所。若有惡化，會即時安排入院。

4.防治重症藥物

醫管局已成功購入數量足夠的兩款新冠口服藥，一隻已正在使用，另一款將於下周來港。感謝輝瑞及默沙東藥廠，在事件上為香港作好大努力。

【11:12】港府將聯同醫管局推4大措施，涉1.6萬張新冠病床：

1.將伊院改為救治新冠患者指定醫院，未來4天轉移非新冠病人去其他醫院，今起唔收非新冠病人，消防全面配合轉移病人和進急症室的工作安排



2.早前公布天水圍醫院、北大嶼山醫院400多張病床改接收患者外，盡快將其餘HA部門整體一半普通病床、復康、急症病床改為接收新冠病人、約9000張改收新冠病人，希望私院配合幫助接收病人。



3.請中央派內地醫療團隊支援香港，提升北大嶼感染控制中心的820張負氣壓床臨時醫院、亞博，將呢兩合設施的醫療人手，提升救重症能力



4.爭取中央援建落馬洲河套區應急醫院，由內地醫療團隊服務，爭取4月內可分階段投入開始



【11:08】林鄭戴口罩宣布今日主持疫情記者會，並宣布由今日起，除周二要舉行行會，每日會與相關局長交代疫情工作進展，亦會借發布會澄清坊間謠傳，提供更權威的說法，畀個機會我地回應傳媒朋友針對抗疫措施的提問。

【10:09】消委會今日開網上記者會，其中發布了快速抗原測試(RAT)包 認可名單搜尋器，消費者可透過瀏覽器，揀選快測包；另矛，該會亦同時製作搜尋攻略，教導消費者如何使用搜尋器。

按此：快速抗原測試(RAT)包 認可名單搜尋器快速抗原測試包搜尋使用攻略

【10:06】第五波疫情嚴峻，不少患者須「留家抗疫」。立法會議員鄭泳舜表示，確診者因致電政府熱線無人接聽、難以獲取所需物資而感到沮喪，直言支援有滯後，促請當局增聘足夠人手，在指定時間內把物資送到求助者手上。



對於有指私家診所拒收發燒病人，香港西醫工會會長梁漢輝認為屬個別問題，業內沒有統一指引，不排除醫生有防疫裝備、年紀、人手等因素考慮。

【07:30】第五波疫情失控，大量患者確診後未能及時送院，只能居家隔離至康復，期間不少聲音抨擊政府當局朝令夕改，以致資訊混亂，令市民無所適從，卻缺乏統一公布消息的渠道。其實商經局轄下的通訊局，早於2020年耗資1.5億元設立「緊急警示系統」，在發生緊急情況下，包括公共衞生事故，可向市民發送重要公告，惟系統設計至今從未啟用。有資訊科技專家直言，政府過於依賴傳媒發放消息，建議採用該系統一發放抗疫資訊。「唔明點解個系統著咗，但從來冇用過。」

▼3月8日 疫情下的市況▼



+ 19

【07:00】第五波疫情院舍爆疫情況嚴峻，有690間安老院舍均出現個案，佔全港86.9%，涉及逾1.6萬名院友，佔整體安老院舍院友數字逾兩成。按死亡數字計算，有1.3%安老或殘疾院舍的院友死亡。惟業界擔憂公布的數字遠遠不足以反映現實，有不少院友快測陽性但未及呈報，估算可能有一半原有已感染。

▼3月8日 市面情況▼



+ 18

▼3月8日 嘉湖山莊賞湖居第一座、第二座及第五座圍封檢測▼



▼3月8日 新鮮豬肉恢復供應▼



+ 6

▼3月7日 柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣圍封檢測▼



+ 11

▼3月7日 市民到臨時服務中心查詢新一輪電子消費券▼



+ 11

▼3月8日 順天邨天瑤樓及天榮樓圍封檢測▼



+ 4

▼3月8日 香港市況▼

