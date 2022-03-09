疫情最新｜屯門友愛邨愛明樓圍封　翠寧花園3幢大廈解封揪246初陽

第五波疫情持續，本港昨日（8日）新增28,475宗確診，累計525,248宗，本港連日徘徊2萬多宗確診。政府日前（7日）推出自行呈報快速測試平台，當日共收到17,236宗呈報，當中14,715宗屬有效呈報。

政府新聞處今早9時30分公佈，行政長官林鄭月娥今日（9日）上午11時在政府總部舉行記者會，會聯同勞福局局長羅致光、食物衛生局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞醫生講解政策。



▼港大中醫推薦4款供康復患者服用湯水藥膳▼



昨日疫情報道總覽：疫情・3.8｜快測陽性平台首日1.4萬有效呈報 核酸確診增2.8萬宗

▼3月8日 市民外出做運動及賞櫻花▼



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【15:02】元朗嘉湖山莊賞湖居第五座解封，其間約700名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現40宗初步陽性檢測個案和8宗檢測結果為不確定的個案。至於同樣解封的屯門翠寧花園第4、5及6座，約2 470名人士接受檢測，發現246宗初步陽性檢測個案和36宗檢測結果為不確定的個案，確診率9.9%。

【15:00】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午3時起限制在屯門友愛邨愛明樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，目標是在明日（10日）下午約一時完成行動。同時，葵涌石籬（一）邨石寧樓下午2時起亦圍封強檢，目標是在明日約中午12時完成此行動。

▼3月8日 疫情下的市況▼



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【14:25】政務司司長李家超今日（9日）上午到元朗新田村路視察接收第二個由中央援建的社區隔離設施。該項目位處前新田購物城，由發展商借出土地供政府迅速興建臨時隔離設施。到達後，李家超視察新田設施的新建單位及設施，並聽取相關工作人員介紹防疫設備、人手及醫療物資的準備情況。

【12:15】林鄭最後回應稱，現階段冇必要爭拗係共存及清零。港府不會用「躺平」態度，並不會話「見咁多感染唔做嘢，每一條人命都係寶貴。」

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【11:42】林鄭：全民檢測仍在規劃中，快速測試令不需要全民檢測搵病人，現時暫不是優先工作。

林鄭解釋，全民強檢仍在規劃中，幾時啟動要視乎疫情及時機，若不做細化方案根本難妣執行。所以要正在做細化方案，確保人手、地點、資源及物資能準時到位。至於啟動時間要視乎何時能達至最佳效果。她指，由於已有大量市民每日進行快速測試，因此不需要透過全民檢測來找出確診者。因時每日都百多萬市民做快速測試，已可掌握香港情況，尤其已有申報機制。

她又指，進行全民檢測要綜合考慮，工作規模之大，要時間去細化處理。若沒有足夠數間動員人手物資是沒有可能進行。以在全港九新界尋找採樣場地為例，因要去仔細睇是否適合。現規劃籌備仍在進行，但非優先去做，會考慮及聽專家意見。

【11:15】另外，政府會推分層治療，有以下4個重點：

1. 設立更多長者隔離中心及暫託設施：

讓病情較輕或已穩定長者病人入住。他伉仍需由醫護監察下，以防止病情反覆，因為讓這些長者返家可能會有病情惡化風險。由社署營運，已投入服務包括亞博1000多張床位，兩室內體育館改裝，分別位於彩榮路及石硤尾體育館。

在進行人手訓練後，會分階段啟用啟德郵輪碼頭1200張床隔離及暫托中心，另加7個室內體育館等改裝成隔離及暫托社區設施，

由於每間暫託中心，需要有一定醫護人手及照顧員才可投入服務，已叫私家醫院協助，照顧員方會面雙軌並進，提高誘在本地招聘，同時從內地輸入照顧員。

2. 加強支援長者及殘障院舍

院舍將進行閉環管理，安排專用酒店及專車予照顧員閉環照顧入住，以免將病毒帶入院舍。率先在未發生疫情爆發院舍進行閉環管理。林鄭表示，雖然數字已不多，但仍要優先加強保護；同時為院提供足夠防疫物資及口罩；並爭取在兩周內、即3月18日前，完成全港1千多間院舍院友疫苗接種，以第一劑計算。

3. 支援無病徵或輕微病徵長者居家隔離

為長者提供更豐富的物資包，有快速檢測包、中成藥、溫度計及健康手冊等，由專人主動致電查詢身體情況、臨床評估或做遙距診症醫療熱線，為家居隔離長者提供專用醫療熱線。如需睇醫生，會優先獲17間指定診所名額，並可預先預約專車，優先到指家診所。若有惡化，會即時安排入院。

4.防治重症藥物

醫管局已成功購入數量足夠的兩款新冠口服藥，一隻已正在使用，另一款將於下周來港。感謝輝瑞及默沙東藥廠，在事件上為香港作好大努力。

【11:12】港府將聯同醫管局推4大措施，涉1.6萬張新冠病床：

1.將伊院改為救治新冠患者指定醫院，未來4天轉移非新冠病人去其他醫院，今起唔收非新冠病人，消防全面配合轉移病人和進急症室的工作安排



2.早前公布天水圍醫院、北大嶼山醫院400多張病床改接收患者外，盡快將其餘HA部門整體一半普通病床、復康、急症病床改為接收新冠病人、約9000張改收新冠病人，希望私院配合幫助接收病人。



3.請中央派內地醫療團隊支援香港，提升北大嶼感染控制中心的820張負氣壓床臨時醫院、亞博，將呢兩合設施的醫療人手，提升救重症能力



4.爭取中央援建落馬洲河套區應急醫院，由內地醫療團隊服務，爭取4月內可分階段投入開始



【11:08】林鄭戴口罩宣布今日主持疫情記者會，並宣布由今日起，除周二要舉行行會，每日會與相關局長交代疫情工作進展，亦會借發布會澄清坊間謠傳，提供更權威的說法，畀個機會我地回應傳媒朋友針對抗疫措施的提問。

【10:09】消委會今日開網上記者會，其中發布了快速抗原測試(RAT)包 認可名單搜尋器，消費者可透過瀏覽器，揀選快測包；另矛，該會亦同時製作搜尋攻略，教導消費者如何使用搜尋器。

按此：快速抗原測試(RAT)包 認可名單搜尋器快速抗原測試包搜尋使用攻略

【10:06】第五波疫情嚴峻，不少患者須「留家抗疫」。立法會議員鄭泳舜表示，確診者因致電政府熱線無人接聽、難以獲取所需物資而感到沮喪，直言支援有滯後，促請當局增聘足夠人手，在指定時間內把物資送到求助者手上。



對於有指私家診所拒收發燒病人，香港西醫工會會長梁漢輝認為屬個別問題，業內沒有統一指引，不排除醫生有防疫裝備、年紀、人手等因素考慮。

【07:30】第五波疫情失控，大量患者確診後未能及時送院，只能居家隔離至康復，期間不少聲音抨擊政府當局朝令夕改，以致資訊混亂，令市民無所適從，卻缺乏統一公布消息的渠道。其實商經局轄下的通訊局，早於2020年耗資1.5億元設立「緊急警示系統」，在發生緊急情況下，包括公共衞生事故，可向市民發送重要公告，惟系統設計至今從未啟用。有資訊科技專家直言，政府過於依賴傳媒發放消息，建議採用該系統一發放抗疫資訊。「唔明點解個系統著咗，但從來冇用過。」

▼3月8日 疫情下的市況▼



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【07:00】第五波疫情院舍爆疫情況嚴峻，有690間安老院舍均出現個案，佔全港86.9%，涉及逾1.6萬名院友，佔整體安老院舍院友數字逾兩成。按死亡數字計算，有1.3%安老或殘疾院舍的院友死亡。惟業界擔憂公布的數字遠遠不足以反映現實，有不少院友快測陽性但未及呈報，估算可能有一半原有已感染。

▼3月8日 市面情況▼



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▼3月8日 嘉湖山莊賞湖居第一座、第二座及第五座圍封檢測▼



▼3月8日 新鮮豬肉恢復供應▼



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▼3月7日 柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣圍封檢測▼



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▼3月7日 市民到臨時服務中心查詢新一輪電子消費券▼



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▼3月8日 順天邨天瑤樓及天榮樓圍封檢測▼



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▼3月8日 香港市況▼

