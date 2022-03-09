封區｜三圍封強檢廈解封揪238宗初陽　順天邨天榮樓初陽比率達22%

新冠疫情持續肆虐，確診數字於高位徘徊。昨日（8日）被圍封的住宅大廈相繼解封，港府發言人今日（9日）表示，元朗嘉湖山莊賞湖居第一座及第二座發現75宗初步陽性和20宗檢測結果為不確定個案，即約6%受檢居民中招；而觀塘順天邨天榮樓亦發現163宗初步陽性及11宗檢測結果不確定個案，染疫率達22%。



▼3月8日 嘉湖山莊賞湖居第一座、第二座及第五座圍封檢測▼



元朗嘉湖山莊賞湖居第一座及第二座昨日下午5時起被圍封，至今日中午約12時完成強制檢測行動。其間約1,205名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現75宗初步陽性和20宗檢測結果為不確定的個案。政府亦派員到訪約560戶，當中92戶在過程中沒人應門。

▼3月8日 順天邨天瑤樓及天榮樓圍封檢測▼



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觀塘順天邨天榮樓發現163宗初陽

至於昨日下午6時起圍封的觀塘順天邨天榮樓，今日下午1時亦解封。其間共有約740人接受了檢測，當中發現163宗初步陽性和11宗檢測結果不確定個案，即約22%受檢居民中招。政府亦派員到訪約350戶，當中24戶在過程中沒人應門。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。