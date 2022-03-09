封區｜八圍封強檢廈解封揪576宗初陽　順天邨天榮樓初陽比率達22%

新冠疫情持續肆虐，確診數字於高位徘徊。昨日（8日）被圍封的住宅大廈相繼解封，港府發言人今日（9日）表示，元朗嘉湖山莊賞湖居第1座及第2座發現75宗初步陽性和20宗檢測結果為不確定個案；第5座則發現40宗初步陽性和8宗檢測結果不確定。荔枝角美孚新邨第三期百老匯街80-82號亦發現52宗初陽個案。

至於屯門翠寧花園第4、5及6座，約2,470人接受檢測，當中發現246宗初步陽性和36宗檢測結果不確定，有近一成居民染疫。觀塘順天邨天榮樓，則發現163宗初步陽性及11宗檢測結果不確定個案，惟染疫率高達22%。8座圍封大廈共發現有576人染疫。



▼3月8日 嘉湖山莊賞湖居第一座、第二座及第五座圍封檢測▼



嘉湖山莊賞湖居3幢樓宇共發現115宗初陽

元朗嘉湖山莊賞湖居第1座及第2座昨日下午5時起被圍封，至今日中午約12時完成強制檢測行動。其間約1,205名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現75宗初步陽性和20宗檢測結果為不確定的個案。政府亦派員到訪約560戶，當中92戶在過程中沒人應門。

至於賞湖居第5座的行動中，約700人士接受檢測，發現40宗初步陽性和8宗檢測結果不確定。期間到訪約310戶，當中34戶在過程中沒人應門。

▼3月8日 順天邨天瑤樓及天榮樓圍封檢測▼



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觀塘順天邨天榮樓發現163宗初陽

至於昨日下午6時起圍封的觀塘順天邨天榮樓，今日下午1時亦解封。其間共有約740人接受了檢測，當中發現163宗初步陽性和11宗檢測結果不確定個案，即約22%受檢居民中招。政府亦派員到訪約350戶，當中24戶在過程中沒人應門。

翠寧花園3樓宇圍封強檢共發現246宗初陽 近一成受檢者染疫

屯門翠寧花園第4、5及6座約2,470人接受檢測，當中發現246宗初步陽性和36宗檢測結果不確定，衞生署衞生防護中心會安排跟進。當局亦派員到訪約1,050戶，當中64戶在過程中沒人應門。

美孚新邨第三期百老匯街80-82號發現52宗初陽

同一時間圍封的荔枝角美孚新邨第三期百老匯街80-82號亦於中午解封，其間704人接受檢測，當中發現52宗初步陽性個案，中招率達7.4%。政府亦派員到訪約240戶，當中27戶在過程中沒人應門。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。