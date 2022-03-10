指示曾性交女戰友殺背叛者　補習老師串謀謀殺罪成　重判入獄27年

補習男老師疑不滿一名男子騙財兼背叛了他，計劃行兇，並找來一名打Wargame（野戰）並曾與他發生性行為的女戰友保管真槍及滅聲器，又帶女戰友試槍及指示她如何殺人。惟殺人計劃未及實行，各人均被捕。經審訊後，補習老師日前被裁定串謀謀殺等罪成，同案的任特赦證人女戰友認藏槍判囚6年判，補習男教師今(10日)在高等法院被重判入獄27年。



法官昨日就女證人翟詠詩(21歲)的判刑時，已指被告蘇翰韜（31歲)利用翟對他有愛意，趁機「攞著數」，利用她作不法的行為。

被告蘇翰韜（31歲，補習老師），早前被裁定串謀謀殺和串謀無牌管有槍械及彈藥罪成。控罪指，他於2018年11月某日至12月31日，在香港與翟詠詩及其他人，串謀謀殺林靖峰，以及在2018年3月某日至2019年1月1日期間，串謀無牌管有槍械及彈藥，包括槍、滅聲器及彈藥。

同案的另一名男子蘇緯軒（20歲，無業）早前被裁定兩罪都不成立。翟詠詩開審前承認兩項無牌管有槍械及彈藥罪。

被告與翟曾性交卻非情侶

案情指，女特赦證人翟詠詩於2016年在網上認識被告，並與他人一同玩Wargame（野戰）。同時，他們亦發展親密關係，曾在廢棄的學校內發生性行為，但兩人非情侶。

被告曾向翟透露，事主林靖峰曾以欺詐手段獲取金錢，也背叛他，被告因此想殺死事主。他指示翟跟蹤事主，又在2018年11月中，將兩個裝有槍的袋交予翟保管，並稱袋內藏有玩具槍。

若行動失敗要翟獨自行事

被告於同年12月5日，在翟家打開該袋，展示兩枝手槍和滅聲器。翟翌日把袋轉交予蘇緯軒，並得知被告指示他人殺死事主。

翟後來知悉行動取消，並取回該藏有手槍的袋。但被告把行動失敗歸咎於翟，並稱若行動最終失敗，要翟獨自行事。

著翟行動自己則與女友去旅行

被告之後兩次帶翟試槍，惟只有於同年12月30日試槍成功。他指示翟要向事主的頭及身體各開3槍，才可把對方殺死，而他則於試槍翌日與女友去日本旅行，並在機場被捕。

被告被捕後稱只是想過拍反社會題材電影，又否認曾指示翟等人殺人。

案件編號：HCCC243、331/2020