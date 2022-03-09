封區｜石籬邨石寧樓、屯門友愛邨愛明樓、凱德花園污水陽性需強檢

本港第五波疫情繼續蔓延，今日（9日）再有大廈因為污水樣本呈陽性而被圍封檢測，包括下午2點開始，圍封葵涌石籬（一）邨石寧樓，目標明日（10日）中午12時完成；下午3點開始，圍封屯門友愛邨愛明樓，目標明日下午1點完成；下午4點起圍封屯門凱德花園，目標明日1點完成。



政府就葵涌石籬（一）邨指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告。

葵涌石籬（一）邨石寧樓須圍封強檢

政府要求葵涌石籬（一）邨石寧樓的受檢人士於今日下午9時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

石籬邨今年1月曾圍封強檢。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

屯門友愛邨愛明樓封區

政府亦要求屯門友愛邨愛明樓的受檢人士於今日晚上10時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

屯門友愛邨愛明樓3月9日圍封强檢。（政府新聞處圖片）

屯門凱德花園1至3座圍封檢測

另外，屯門凱德花園1至3座的受檢人士於今晚上9時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

屯門凱德花園3月9日圍封强檢。（政府新聞處圖片）

2月24日至3月9日期間曾身處涉事大廈人士須強檢

根據今日發出的強制檢測公告，任何於2月24日至3月9日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月11日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

▼3月8日 順天邨天瑤樓及天榮樓圍封檢測▼

