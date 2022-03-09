疫情｜增291死　未打針長者死亡率高4倍　伊院轉指定醫院3.13啟用

第五波疫情嚴峻．政府今日（9日）公布再多291名確診患者死亡，第五波至昨日共錄得2,656宗死亡個案，90.7%死者未打齊針或完全未接種，而已打兩針、年逾80歲的死亡長者死亡率為2.27%，相比未完成接種的10.87%，兩者相差5倍。

醫管局新增呈報的195宗死亡個案中，178人屬於65歲以上長者，另有1名死者已打齊三針，10人屬較年輕患者，年齡介乎41至56歲，當中包括一名41歲外傭，她在僱主家中廚房暈倒，入院後腦出血，同時發現新冠病毒呈陽性。

醫管局指，伊利沙伯醫院將轉為接收新冠患者的定點醫院，本月13日正式啟用，約1500張病床全數可供接收新冠病人，另已安排鄰近的逸東酒店住宿，供有需要同事入住。記者現場所見，院方正陸續將非緊急病人移走；急症室則因暫停接收非新冠患者，等候區變得相當冷清。



3月9日，伊利沙伯醫院轉作專治新冠病毒指定醫院，其他非新冠病毒患者被安排轉往其他醫院。（羅國輝攝）

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第五波累計2656死 90.7% 未打齊針或完全未打針

死亡個案方面，第五波疫情至昨日止，共錄得2656宗死亡個案，最新單日新增291宗，死亡率為0.46%，共涉1,103男及691女，年齡介乎11個月至108歲，中位數是85歲，5宗涉及少於10歲的兒童。

至於今日新增死亡個案方面，1宗經衛生署殮房呈報，涉及一名76歲女士，她本身有長期病患，在3月7日被發現死亡。

死亡個案疫苗接種分析：



．90.7% 死者未打齊針或完全未接種



．年逾80歲死亡長者，未完成接種死亡率達92.7%



．已打兩針死亡率為0.06%，未完成接種死亡率1.64%，兩者相差27倍



．年逾80歲死亡長者，已打兩針死亡率為2.27%，相比未完成接種的10.87%，兩者相差5倍

41歲染疫外傭家中廚房暈倒 腦出血送院死亡

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞則交代稱，截至今日零時零分，過去24小時有195名對新冠病毒呈陽性的病人離世，分別涉及126男 69女，年齡介乎41至105歲，當中有 98人來自院舍。195名離世患者中，145人無任何打針紀錄，1人已打3針、19人打兩針，另有30人已打一針，178人屬於65歲以上長者。

10名較年輕死者詳情：



．41歲外傭，她在僱主家中廚房暈倒，入院後腦出血，同時發現新冠病毒呈陽性

．45歲女士，患癌症並有擴散情況，其家人亦呈陽性數天

．8位年齡介乎50至56歲人士，患有癌症、腦癇症、屬於院舍院友或需長期照顧患者

由於數據滯後，當局指，2月27日至3月7日， 95人於離世未公佈，涉及59 男36 女，年齡介乎47至100歲。

伊利沙伯醫院已轉為定點醫院，集中處理新冠肺炎病人。（資料圖片）

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伊利沙伯醫院約1500張病床全部接收新冠病人

何婉霞又指，特首今早公布伊利沙伯醫院已轉為定點醫院，處理新冠病人，今早已陸續將380名合適的非新冠病人轉院或安排出院，前者涉200多位，後者則有100多人。除九龍中聯網外，其他聯網都會協助接收有關患者，預計3至4日可完成。伊院將於本月13日正式啟用成為定點醫院，約1500張病床全部接收新冠病人，可集中病人、專家、資源及救治4個方面。

她續說，急症室則有特別安排，救護車只會將緊急有生命危險病人送往該院急症室，其他病情不緊急的病人則會送往其他醫院，創傷病人則由威爾斯親王醫院及瑪麗醫院提供支援。她表明，伊院非急症服務會受影響，希望公眾體諒，希望相關安排，可助減少死亡及重症個案。她表示，鄰近的逸東酒店已安排房間予有需要同事入住，可以讓他們專心治療病人。

記者現場所見，伊利沙伯醫院今日陸續將非緊急病人移走，部分卧床病人由聖約翰救傷隊及醫療輔助隊運走，過程順利；急症室因暫停接收非新冠患者，平時繁忙的急症室等候區變得相當冷清。

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