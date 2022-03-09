消息：有私家醫院改裝病房收確診者　最少3間願照料輕症初癒長者

第五波疫情持續嚴峻，國務院副總理韓正關注本港私家醫院拒收確診病人情況，特首林鄭月娥今（9日）於記者會交代稱，已與私院協商，業界願意助力抗疫，包括騰空更多病床接收醫管局非新冠病人，另助力政府營運暫託中心，接收輕症或正在康復的確診長者等。

據了解，多間醫院已表明意向，願伸援手協助營運暫託中心護理服務，包括港怡醫院、聖保祿醫院及養和醫院。據悉有數家私家醫院正研究為病房臨時改裝，令一般病房變隔離病房，有望幫手接收確診者。



▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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林鄭月娥向私家醫院提出四大要求

私家醫院連日來身處風眼位，外間關注其助力本港醫療系統角色。被問到韓正曾批評私家醫院拒收新冠患者，港府會否要求私院承擔接新冠病人工作，抑或擔當支援，林鄭月娥今日於記者會代為解畫指，私家醫院一直是港府的合作夥伴，與醫管局多年來亦有公私營合作，以減輕公院壓力。她又提到，香港的私家醫院有其定位，因為其病床不多，僅得5,000多張，其定位是處理流量快、數天即可出院的個案。

她又指，昨與私院代表視像會議，並提出四大要求，私院代表大致上同意，但反映有人手及私家醫院特性問題，未必可以百分百符合要求，包括借出病床接收確診患者，反而協助政府診治非新冠病人，更快離開公立醫院或者回家康復，發揮效果更佳。

私院集中接收醫管局轉介非新冠病人

據了解，私院代表昨與林鄭月娥、食衞局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞開會後，已有大致定案。經磋商後，港府及私院均同意主要循接收醫管局轉介的非新冠病人為主，另私院門診亦會盡力協助為輕症確診患者診症，亦會盡力協助政府營運暫託中心，安排醫護駐場。港府另提出，私院可考慮改裝病房，以接收住院新冠病人，港府亦會提供專業承辦商協作。

據了解，聖保祿醫院已表明意向，願意承包暫托中心提供護理服務。（資料圖片／麥凱茵攝）

養和醫院已積極展開招募退休醫護，助力社署營運暫托中心。（資料圖片）

港怡、聖保祿及養和助社署營運暫託中心

有知情人士表示，現時以較大營運規模的私院較具條件改裝病房。此外，據了解，除港怡醫院外，聖保祿醫院亦已表明意向，願意承包暫托中心提供護理服務；另養和醫院亦已積極展開招募退休醫護，助力社署營運暫託中心，紓緩公院壓力。

另知情人士又指，過去一年的疫情期間，公私營協作計劃已有先例，可行接收醫管局轉介的病人範圍包括腫瘤手術、內窺鏡、電療、化療等類別，由於已有相關運作經驗，曾經參與其中的醫院均可隨時接收病人，但尚待醫管局進一步指示及落實。

▼3月8日 疫情下的市況▼

