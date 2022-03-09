快測平台存法律漏洞　陽性結果若不呈報　外出或搭交通工具屬犯法

快速測試呈報平台日前推出，但申報與否屬自願性質。雖然不呈報結果或能避過隔離令或檢疫，但有大律師指，不呈報的人士若明知自己染疫，仍然外出或乘搭交通工具，或會觸犯法例。然而，大律師也提到舉證或有一定困難，因為有關人士可聲稱不知自己染疫，直言某程度上出現法律漏洞。



▼3月7日 網上快速測試陽性呈報平台啟用▼



政府日前推出供快速測試呈陽性市民登記結果的網上平台，呈報後將會獲發隔離令或檢疫令，但呈報與否屬自願性質。

大律師蘇俊文指，不呈報陽性結果的人士雖然沒有隔離令或檢疫令在身，但根據《預防及控制疾病規例》第599A章第32條，若有關人士明知自己染疫或屬接觸者，而前往公眾地方或乘搭交通工具，都會違反法例。

▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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根據有關條例，一經定罪，可處罰款5000元及監禁6個月。

不過蘇大狀指，罪行的舉證或有一定困難，因為縱使有確診者出現在公眾地方，他可以聲稱不知自己染疫，除非他承認自己染疫或曾做檢測，否則難以提告。

蘇大狀認同，即使政府強制申報，都難以得知有關人士是否曾經進行快速檢測並取得陽性結果，現時某程度上出現法律漏洞，只能靠市民的公德心，進行申報及不要外出。