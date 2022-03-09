房委會清拆四工廈　三成未清空　延長早鳥優惠吸引租戶提早遷出

房屋委員會去年5月宣布，清拆轄下4座工廈改建為公營房屋，並推出「早鳥優惠款項」計劃，向在上周一（2月28日）或之前已遷出，並不再租用房委會工廠單位的受影響租戶，派發10萬元特惠金，惟截至1月仍有逾三成租戶未有計劃搬走。房委會表示，接獲租戶反映在農曆新年前後難以安排搬遷，遂決定延長早鳥期限至7月31日，以吸引更多租戶及早交還單位。



須在11月底搬離 67%已承諾遷出

房委會去年5月公布清拆及重建九龍灣業安工廠大廈、長沙灣宏昌工廠大廈、葵涌葵安工廠大廈和火炭穗輝工廠大廈，並給予受影響租戶18個月通知，以便他們在今年11月30日或之前遷離單位。

截至1月12日，約有48個受影響租戶已向房委會交還單位，另有約830個租戶則已遞交退租通知書或已申請先行發放70%特惠津貼，承諾遷離單位，即約共1,310個受影響租戶已遷離或承諾遷出，佔整體67%。

早鳥優惠原訂2月屆滿

受影響租戶獲發「早鳥優惠款項」的期限已於上周一（2月28日）屆滿，惟部份計劃搬遷至其他工廠單位的租戶表示，在農曆新年前後難以覓得合適處所和安排搬遷，房委會表示，為回應租戶的關注和鼓勵更多租戶及早遷出，決定將早鳥期限延長至7月31日，亦即若租戶在7月31日或之前將單位交還房委會，並不租用房委會轄下其他工廠單位，便可獲發每戶10萬元的特惠。