最新疫情｜髮型屋重開　林鄭繼續主持疫情記者會

撰文：王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 鍾妍 黃金棋 孔繁栩 江麗盈 李慧娜 何瑞芬 姚超雯
出版：更新：

本港第五波疫情嚴峻．昨日公布（9日）新增58,757宗確診個案，其中25,991宗經核酸檢測確診，快速測試平台則接獲32,766宗呈報，至今新增累計逾57萬宗個案。特首昨日開始，每日會主持疫情記者會。
今日（10日）開始髮型屋重開，必須使用疫苗通行證。

昨日疫情報道總覽：疫情．3.9｜3.27萬人呈報快測陽列確診　港府首發緊急警示震撼

▼3月9日　落馬洲河套區應急醫院工程如火如荼▼

+6
內地婦無預約酒店兩度「闖關」深圳灣　關口通道「躺平」終獲放行

【07:30】香港疫情激增，深圳隨即收緊入境限制，減少檢疫酒店預訂名額。有來港多時的內地婦人，在無預訂酒店的情況下，連續兩日經到深圳灣「闖關」，一度滯留中港禁區，被警方帶回香港，翌日再「躺平」在深圳口岸行人通道，最終獲內地放行，入住檢疫酒店。香港警方指，有內地人滯留深圳灣管制站，最終將其帶回天水圍住所，案件列作「求警協助」。

▼3月9日　石籬邨石寧樓圍封強檢▼

+2
疫下悲歌｜孝子親述89歲父離世經過　被數間醫院拒收　寧在家上路

【07:00】罹患急病的長者輾轉多間醫院仍求醫無門的新聞每分每秒都在上演。陳先生接受《香港01》訪問，親述89歲爸爸的離世經過。他父親原本身體精神，到某一日突然嘔吐、失禁，報警召喚救護車不果，寒夜中奔波到多間私家醫院，卻被拒之門外，最後自行到瑪麗醫院急症室求診，但三日後撒手人寰。他說從無想過入醫院卻是走進鬼門關的前奏，從此與家人永別，慨嘆將父親送院是其畢生遺憾。

污水陽性疫廈居民初陽率單月飆13百分點　靠「追水」揭德朗邨爆疫

【00:30】環保署表示，在1月底，從有關大廈發現初步陽性患者比例只有0.1%，短短一個月後，數字已飆升至13.1%，上升13個百分點；觀塘順天邨天瑤樓更高達30.8%。有負責污水檢測的前線人員分享，透過採樣站每日為各區污水「驗毒」、「追水溯源」分析錯綜複雜的渠道，報告出爐後亦需分析數據至深夜時分，靠污水監測無間斷追蹤，才能找出藏於社區的隱形病毒源頭。

▼3月9日　凱德花園圍封強檢▼

+2
消息：有私家醫院研改裝病房收確診者　最少3間願照料輕症長者

【00:00】據了解，多間醫院已表明意向，願伸援手協助營運暫託中心護理服務，包括港怡醫院、聖保祿醫院及養和醫院。據悉有數家私家醫院正研究為病房臨時改裝，令一般病房變隔離病房，有望幫手接收確診者。

▼3月9日　友愛邨愛明樓及愛勇樓圍封檢測▼

+5
河套應急醫院｜航拍直擊《緊急法》下臨時跨境橋　組合屋現雛形全民檢測｜內地專家梁萬年：疫情後期較適合　已遏制快速上升勢頭疫情｜食環署倍增火化節數　周四與業界商縮減流程減遺體逼爆殮房疫苗｜6人離世前14日曾打針　檢視66宗死亡個案　全與疫苗無關

▼3月9日　伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼

+6
政府緊急警示系統首響　專家解釋接收原理　為何有人「被遺忘」快測平台存法律漏洞　陽性結果若不呈報　外出或搭交通工具仍犯法技術員涉檢測呈陽性後　仍光顧壽司店　被控令他人蒙受危險需還柙黃埔花園、沙田第一城等27個屋邨屋苑污水陽性　12萬居民要快測

▼3月9日　第二階段「全港樓宇清潔及塗層計劃」▼

+7
快測平台存法律漏洞　陽性結果若不呈報　外出或搭交通工具仍犯法緊急警示｜1.5億元系統傍晚「首響」　如空襲警報般提醒勿往伊院1400院舍院友染疫亡　政府低執行力　護老4招難救命：恐多千人亡浸大為新冠病人提供免費中醫　視像問症兼送藥　每日可服務1千人

▼3月9日　原新田購物城改建方艙醫院交付使用▼

+3
疫情｜增291死　外傭廚房暈倒腦出血　入院死亡驗出確診今增逾5.8萬人確診　3.3萬經快測平台呈報　抽查須20分鐘內交樣本鑽石山帝峯豪苑、屯門友愛邨兩座、凱德花園污水陽性圍封強制檢測疫情｜伊院病人「大遷移」　數十救護車一度塞爆聯合醫院疫情｜新田方艙醫院今交付啟用隔離患者　720間房提供2800病床

▼3月9日　林鄭月娥舉行疫情記者會▼

+8
政府緊急警示「震驚」全港　霍啟剛斥狼來了：唔該非常緊急先用疫情｜林鄭每朝11時主持記者會：愈早見唔到我即香港已恢復正常林鄭一反常態戴口罩開記招　每日講戰況：見唔到我即香港回復正常林鄭推四招護老　未爆疫院舍優先採閉環管理　3.18前至少打一針

▼3月8日 　疫情下的市況▼

+19

▼3月8日 　市民外出做運動及賞櫻花▼

+22

▼3月8日 　疫情下的市況▼

+20

▼3月8日 　市民中午搵食情況▼

+3

▼3月8日 　新鮮豬肉恢復供應▼

+6

▼3月8日　屯門翠寧花園第4、5及6座圍封檢測▼

+3
新冠肺炎
Omicron變種病毒
新冠疫苗
01 Video
我主場