最新疫情｜髮型屋重開　林鄭繼續主持疫情記者會

本港第五波疫情嚴峻．昨日公布（9日）新增58,757宗確診個案，其中25,991宗經核酸檢測確診，快速測試平台則接獲32,766宗呈報，至今新增累計逾57萬宗個案。特首昨日開始，每日會主持疫情記者會。

今日（10日）開始髮型屋重開，必須使用疫苗通行證。



昨日疫情報道總覽：疫情．3.9｜3.27萬人呈報快測陽列確診 港府首發緊急警示震撼

▼3月9日 落馬洲河套區應急醫院工程如火如荼▼



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【07:30】香港疫情激增，深圳隨即收緊入境限制，減少檢疫酒店預訂名額。有來港多時的內地婦人，在無預訂酒店的情況下，連續兩日經到深圳灣「闖關」，一度滯留中港禁區，被警方帶回香港，翌日再「躺平」在深圳口岸行人通道，最終獲內地放行，入住檢疫酒店。香港警方指，有內地人滯留深圳灣管制站，最終將其帶回天水圍住所，案件列作「求警協助」。

▼3月9日 石籬邨石寧樓圍封強檢▼



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【07:00】罹患急病的長者輾轉多間醫院仍求醫無門的新聞每分每秒都在上演。陳先生接受《香港01》訪問，親述89歲爸爸的離世經過。他父親原本身體精神，到某一日突然嘔吐、失禁，報警召喚救護車不果，寒夜中奔波到多間私家醫院，卻被拒之門外，最後自行到瑪麗醫院急症室求診，但三日後撒手人寰。他說從無想過入醫院卻是走進鬼門關的前奏，從此與家人永別，慨嘆將父親送院是其畢生遺憾。

【00:30】環保署表示，在1月底，從有關大廈發現初步陽性患者比例只有0.1%，短短一個月後，數字已飆升至13.1%，上升13個百分點；觀塘順天邨天瑤樓更高達30.8%。有負責污水檢測的前線人員分享，透過採樣站每日為各區污水「驗毒」、「追水溯源」分析錯綜複雜的渠道，報告出爐後亦需分析數據至深夜時分，靠污水監測無間斷追蹤，才能找出藏於社區的隱形病毒源頭。

▼3月9日 凱德花園圍封強檢▼



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【00:00】據了解，多間醫院已表明意向，願伸援手協助營運暫託中心護理服務，包括港怡醫院、聖保祿醫院及養和醫院。據悉有數家私家醫院正研究為病房臨時改裝，令一般病房變隔離病房，有望幫手接收確診者。

▼3月9日 友愛邨愛明樓及愛勇樓圍封檢測▼



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▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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▼3月9日 第二階段「全港樓宇清潔及塗層計劃」▼



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▼3月9日 原新田購物城改建方艙醫院交付使用▼



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▼3月9日 林鄭月娥舉行疫情記者會▼



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▼3月8日 疫情下的市況▼



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▼3月8日 市民外出做運動及賞櫻花▼



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▼3月8日 疫情下的市況▼



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▼3月8日 市民中午搵食情況▼



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▼3月8日 新鮮豬肉恢復供應▼



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▼3月8日 屯門翠寧花園第4、5及6座圍封檢測▼

