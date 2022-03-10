最新｜消息：灣仔港灣道及天水圍體育館設暫託中心　收輕症長者

本港第五波疫情嚴峻．昨日公布（9日）新增58,757宗確診個案，其中25,991宗經核酸檢測確診，快速測試平台則接獲32,766宗呈報，至今新增累計逾57萬宗個案。特首昨日開始，每日會主持疫情記者會。

今日（10日）開始髮型屋重開，必須使用疫苗通行證。



昨日疫情報道總覽：疫情．3.9｜3.27萬人呈報快測陽列確診 港府首發緊急警示震撼

▼3月9日 落馬洲河套區應急醫院工程如火如荼▼



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【13:59】行政長官林鄭月娥昨在首場政府抗疫記者會提出四招救安老院舍長者，包括盡快設立更多長者隔離及暫託社區設施。消息指，灣仔港灣道體育館及天水圍體育館亦將設立兩個長者暫託中心，目前已開始運入病床及進行簡單工程，極短期內、甚至日內將可

投入運作，料可為醫院管理局轉介的輕症確診長者提供照顧服務，紓緩公院壓力。

【13:50】本港第五波疫情繼續蔓延，政府昨日（9日）因有大廈污水樣本呈陽性而圍封5個屋邨的大廈，包括葵涌石籬（一）邨石寧樓、屯門友愛邨愛明樓及愛勇樓、屯門凱德花園一至三座、鑽石山帝峯豪苑、觀塘順天邨天權樓。6幢大廈已完全解封，合計有931宗初步陽性個案。

其中觀塘順天邨天權樓昨午6時圍封至今午一時，1470人接受了檢測，當中共發現361宗初步陽性檢測個案和32宗檢測結果不確定個案，比例為24.6%。順天邨共有11幢樓，近日天璣樓、天榮樓及天瑤樓已相繼遭圍封強檢，其中天瑤樓共發現315宗初步陽性個案，比率達30.8%創圍封強檢大廈以來的新高。

本港第五波疫情繼續蔓延，政府昨日（9日）因有大廈污水樣本呈陽性而圍封5個屋邨的大廈，包括葵涌石籬（一）邨石寧樓、屯門友愛邨愛明樓及愛勇樓、屯門凱德花園一至三座、鑽石山帝峯豪苑、觀塘順天邨天權樓。暫時解封的4幢大廈合計有579宗初步陽性個案。

【12:53】政府昨日（9日）下午首次以「緊急警示系統」向市民發訊息，指伊利沙伯醫院已更改用途，提醒非確診者勿前赴。由於系統自2020年設立以來初次「響機」，警示聲如同「空襲警報」，引起社會上不同反應，有人質疑該訊息是否有必要用到「緊急警示」，有立法會議員更批評做法如同「狼來了」。



特首林鄭月娥今日（10日）被問到有否必要時，回應指有需要，日後會繼續使用，又引述「一些市民」表示其實這個警示都「幾好」。不過她承認，自己收到訊息時「當刻都可能有啲怪。」

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【11:47】林鄭：當第五波疫情受控及完成全民檢測後，會計劃重新通關。

【11:37】被問及昨天緊急警示系統，特首回應指認為昨日情況適合，現時為緊急狀態，伊院屬九龍中龍頭，急症最繁忙，即使新界居民也可能會向該院，因此要第一時間讓全港市民收到伊院唔收非確診患者可屬緊急警示。

【11:06】發展局局長黃偉綸表示，現時中央援建的8個項目，合共78.6公頃，分兩批投入服務，首先青衣、新田已交付，青衣3月1日，新田昨投入服務，提供2800床，現時合共提供6800床；未來數天洪水橋、粉嶺，港珠澳人工島的設施將投入服務，下星期則有潭尾竣工，相信3月內合共有20,000個床服務。

【09:43】疫情持續嚴峻，政府昨日（9日）宣布將伊利沙伯醫院轉為專治確診者的定點醫院，並會請求中央派醫療團隊到港，協助治理患者。食物及衞生局局長陳肇始今日（10日）表示，本港疫情現時無爆發性上升，惟確診數字居高不下，現時策略是預防重症和死亡，會根據患者情況分層治療，並會為有需要的染疫長者提供支援。



她又指，醫管局已就內地醫療團隊來港協助治療病人的安排洽商，南下的團隊主要是醫生和護士，亦會有救治確診者的經驗，將會協助北大嶼山感染控制中心和亞博，而正在由深圳衞建委協助建設的河套區應急醫院，則主要交由內地團隊營運。

【07:30】香港疫情激增，深圳隨即收緊入境限制，減少檢疫酒店預訂名額。有來港多時的內地婦人，在無預訂酒店的情況下，連續兩日經到深圳灣「闖關」，一度滯留中港禁區，被警方帶回香港，翌日再「躺平」在深圳口岸行人通道，最終獲內地放行，入住檢疫酒店。香港警方指，有內地人滯留深圳灣管制站，最終將其帶回天水圍住所，案件列作「求警協助」。

▼3月9日 石籬邨石寧樓圍封強檢▼



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【07:00】罹患急病的長者輾轉多間醫院仍求醫無門的新聞每分每秒都在上演。陳先生接受《香港01》訪問，親述89歲爸爸的離世經過。他父親原本身體精神，到某一日突然嘔吐、失禁，報警召喚救護車不果，寒夜中奔波到多間私家醫院，卻被拒之門外，最後自行到瑪麗醫院急症室求診，但三日後撒手人寰。他說從無想過入醫院卻是走進鬼門關的前奏，從此與家人永別，慨嘆將父親送院是其畢生遺憾。

【00:30】環保署表示，在1月底，從有關大廈發現初步陽性患者比例只有0.1%，短短一個月後，數字已飆升至13.1%，上升13個百分點；觀塘順天邨天瑤樓更高達30.8%。有負責污水檢測的前線人員分享，透過採樣站每日為各區污水「驗毒」、「追水溯源」分析錯綜複雜的渠道，報告出爐後亦需分析數據至深夜時分，靠污水監測無間斷追蹤，才能找出藏於社區的隱形病毒源頭。

▼3月9日 凱德花園圍封強檢▼



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【00:00】據了解，多間醫院已表明意向，願伸援手協助營運暫託中心護理服務，包括港怡醫院、聖保祿醫院及養和醫院。據悉有數家私家醫院正研究為病房臨時改裝，令一般病房變隔離病房，有望幫手接收確診者。

▼3月9日 友愛邨愛明樓及愛勇樓圍封檢測▼



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▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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▼3月9日 第二階段「全港樓宇清潔及塗層計劃」▼



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▼3月9日 原新田購物城改建方艙醫院交付使用▼



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▼3月9日 林鄭月娥舉行疫情記者會▼



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▼3月8日 疫情下的市況▼



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▼3月8日 市民外出做運動及賞櫻花▼



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▼3月8日 疫情下的市況▼



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▼3月8日 市民中午搵食情況▼



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▼3月8日 新鮮豬肉恢復供應▼



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▼3月8日 屯門翠寧花園第4、5及6座圍封檢測▼

