疫情最新｜牛池灣怡發花園污水陽性圍封強檢　預計明早11時完成

今日（10日）新增24390宗核酸檢測確診個案，另有7012宗快測陽性呈報，共增31402宗個案。死亡個案共增281宗，死亡率升至0.49%。分析居住地區，最多個案是觀塘區，佔12.8% ，其次元朗9.6%及沙田9%。



昨日疫情報道總覽：疫情．3.9｜3.27萬人呈報快測陽列確診 港府首發緊急警示震撼

【19:00】政府宣佈今晚7時圯牛池灣永定道15號怡發花園圍封強檢，在內人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（11日）上午約十一時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

▼3月10日 順天邨天樂樓和天暉樓圍封強制檢測▼



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【18:31】政府今傍晚（10日）公布觀塘區、屯門區、東區、西貢區、南區及元朗區多個範圍，包括觀塘坪石邨、屯門黃金海岸、小西灣富景花園及天水圍天頌苑等屋苑，檢測到污水呈陽性的結果，病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。當區的民政事務處將會由明天（11日）起陸續向約17萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過17萬個快速測試套裝，供自行檢測。

▼3月10日 部份污水呈陽性屋苑▼



【17:27】歐家榮表示，現時個案太多，集中處理患者陽性後接觸到人都係緊密接觸者，陽性後有傳播風險，主要都係家庭成員，所以目前檢疫中心使用量較低，都留意到此情況，政府會逐步安排之前檢疫中心轉做社區隔離設施，包括酒店，仍會不斷審視。

【17:11】歐家榮表示，推出快測平台主要目的希望自行檢測陽性市民可提供資料，有幾方面考慮，鼓勵市民有病徵高危因素都去做檢測，快測可以好方便準確知是否患者，申報可助政府掌握每天新增個案，知道自己是確診個案，將資料交政府，知是個案在家隔離，家人需要檢疫，要安排入住社區隔離設施，希望通報，今日是陽性，最遲明日要通報。

有人會不呈報，執法要明白不是在醫療機構或在中心做，市民自行自願安排，並在私人地方做，政府沒有辦法知道，希望有陽性就通報，政府有數據做政策或抗疫措施安排。

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【16:55】對於伊利沙伯醫院有醫生在員工會議上哭泣，醫院管理局總行政經理何婉霞表示，見到疫情過去兩個月好嚴峻，員工好努力、好努力 幫助病人，不止伊院，各聯網定點醫院調撥好多幫助，亦再次多謝市民配合。

【16:52】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，分析過去一兩星期，見到個案高峰在3月初，大概在3月2至4日出現，當時只計核酸個案，每日均超過5萬宗；到3月5日及6日見到核酸陽性個案回落到3萬多，過去4日幅度在2.5萬至3萬多個案，似乎高峰已見頂，似乎沒有進一步上升，開始有回落跡象，近日有快測數據有助研判疫情。

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【16:46】東華三院馮堯敬醫院轉作定點醫院，接收新冠病人，有助集中人手資源，以應對嚴峻疫情，其他留醫病人轉去大口環及麥理浩醫院，老人日間服務都暫停，會通知病人安排，已規劃出院路線，加強通風設備，有感染控制訓練，裝備庫存充足，會保障健康，同港島西聯網合作，以強化聯網服務與支援。

伊利沙伯醫院轉做定點醫院，這兩日都忙於將非新冠病人轉去其他醫院，呼籲市民盡量配合工作，非危急病人不要去，病情輕微病人去指定診所預約，希望大家合作。過去一日出院轉院做了四分之一，餘下陸續去其他醫院，60名去私家醫院病人，私院初步會確認收20個病人，會同私院再商討收埋剩返的病人。

【16:41】幾宗較年輕的離世病人情況：

-47歲女病人，本身有腫瘤已擴散，不幸染疫死亡

-48歲男士，本身沒有長期病患，3月6日自行快測呈陽性，8日到急症室求醫，有肚痛不適，發現有壞死性筋膜炎，做放膿手術，有敗血病情況，不幸過身

-49歲男士、54歲男、57歲女、59歲女，都本身有長期病患，要洗腎或有癌症

【16:35】今增24390宗核酸檢測確診個案，另有7012宗快測陽性呈報，共增31402宗個案。死亡個案增281宗，死亡率升至0.49%。分析居住地區最多是觀塘區，佔12.8% ，其次元朗9.6%，沙田9%，3個地區最多個案，其他區都有個案。

【15:30】立法會與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會，今以視像形式舉行遙距會議，會上有議員提及從市民收取回來的個案，包括有長者在亞博隔離時已22日，卻沒有洗澡及落地；亦有家人與在隔離設施的長者失聯，家人甚至以為長者在設施內離世。希望局方可還長者一個尊嚴。

▼3月10日 理髮店停業28天後重開▼



【14:24】疫情嚴峻，政府加建多個社區隔離設施讓輕症患者入住，惟青衣的隔離設施飽受批評。保安局首席助理秘書長（特別職務） 謝振中今早表示，青衣的社區隔離設施已有八成滿，已接近爆滿，但坦言設施在短時間內建成，硬件僅屬「應急標準」，承諾會持續改善隔離設施的環境，並理解市民不習慣使用踎廁，故新田隔離設施起將全部改用坐廁。

【13:59】行政長官林鄭月娥昨在首場政府抗疫記者會提出四招救安老院舍長者，包括盡快設立更多長者隔離及暫託社區設施。消息指，灣仔港灣道體育館及天水圍體育館亦將設立兩個長者暫託中心，目前已開始運入病床及進行簡單工程，極短期內、甚至日內將可

投入運作，料可為醫院管理局轉介的輕症確診長者提供照顧服務，紓緩公院壓力。

【13:50】本港第五波疫情繼續蔓延，政府昨日（9日）因有大廈污水樣本呈陽性而圍封5個屋邨的大廈，包括葵涌石籬（一）邨石寧樓、屯門友愛邨愛明樓及愛勇樓、屯門凱德花園一至三座、鑽石山帝峯豪苑、觀塘順天邨天權樓。6幢大廈已完全解封，合計有931宗初步陽性個案。

其中觀塘順天邨天權樓昨午6時圍封至今午一時，1470人接受了檢測，當中共發現361宗初步陽性檢測個案和32宗檢測結果不確定個案，比例為24.6%。順天邨共有11幢樓，近日天璣樓、天榮樓及天瑤樓已相繼遭圍封強檢，其中天瑤樓共發現315宗初步陽性個案，比率達30.8%創圍封強檢大廈以來的新高。

本港第五波疫情繼續蔓延，政府昨日（9日）因有大廈污水樣本呈陽性而圍封5個屋邨的大廈，包括葵涌石籬（一）邨石寧樓、屯門友愛邨愛明樓及愛勇樓、屯門凱德花園一至三座、鑽石山帝峯豪苑、觀塘順天邨天權樓。暫時解封的4幢大廈合計有579宗初步陽性個案。

【13:00】第五波疫情嚴峻，每日新增死亡人數以百計，亦有大量病情嚴重患者滯留急症室，其中伊利沙伯醫院更是重災區，高峰期有高達300至400名病人滯留，令急症室迫爆，前線醫護工作量不勝負荷，該院昨日召開員工大會，向前線人員講解該院轉為接收確診患者指定醫院的安排，期間已在該院工作逾35年，經驗豐富的急症室主管、顧問醫生何曉輝，當提到同事們「呢個月捱得好辛苦」時，不禁感觸落淚，哭成淚人，有參與會議的醫護看到這一幕亦禁不住爆喊。

▼3月9日 落馬洲河套區應急醫院工程如火如荼▼



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【12:53】政府昨日（9日）下午首次以「緊急警示系統」向市民發訊息，指伊利沙伯醫院已更改用途，提醒非確診者勿前赴。由於系統自2020年設立以來初次「響機」，警示聲如同「空襲警報」，引起社會上不同反應，有人質疑該訊息是否有必要用到「緊急警示」，有立法會議員更批評做法如同「狼來了」。



特首林鄭月娥今日（10日）被問到有否必要時，回應指有需要，日後會繼續使用，又引述「一些市民」表示其實這個警示都「幾好」。不過她承認，自己收到訊息時「當刻都可能有啲怪。」

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【11:47】林鄭：當第五波疫情受控及完成全民檢測後，會計劃重新通關。

【11:37】被問及昨天緊急警示系統，特首回應指認為昨日情況適合，現時為緊急狀態，伊院屬九龍中龍頭，急症最繁忙，即使新界居民也可能會向該院，因此要第一時間讓全港市民收到伊院唔收非確診患者可屬緊急警示。

【11:06】發展局局長黃偉綸表示，現時中央援建的8個項目，合共78.6公頃，分兩批投入服務，首先青衣、新田已交付，青衣3月1日，新田昨投入服務，提供2800床，現時合共提供6800床；未來數天洪水橋、粉嶺，港珠澳人工島的設施將投入服務，下星期則有潭尾竣工，相信3月內合共有20,000個床服務。

【09:43】疫情持續嚴峻，政府昨日（9日）宣布將伊利沙伯醫院轉為專治確診者的定點醫院，並會請求中央派醫療團隊到港，協助治理患者。食物及衞生局局長陳肇始今日（10日）表示，本港疫情現時無爆發性上升，惟確診數字居高不下，現時策略是預防重症和死亡，會根據患者情況分層治療，並會為有需要的染疫長者提供支援。



她又指，醫管局已就內地醫療團隊來港協助治療病人的安排洽商，南下的團隊主要是醫生和護士，亦會有救治確診者的經驗，將會協助北大嶼山感染控制中心和亞博，而正在由深圳衞建委協助建設的河套區應急醫院，則主要交由內地團隊營運。

【07:30】香港疫情激增，深圳隨即收緊入境限制，減少檢疫酒店預訂名額。有來港多時的內地婦人，在無預訂酒店的情況下，連續兩日經到深圳灣「闖關」，一度滯留中港禁區，被警方帶回香港，翌日再「躺平」在深圳口岸行人通道，最終獲內地放行，入住檢疫酒店。香港警方指，有內地人滯留深圳灣管制站，最終將其帶回天水圍住所，案件列作「求警協助」。

▼3月9日 石籬邨石寧樓圍封強檢▼



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【07:00】罹患急病的長者輾轉多間醫院仍求醫無門的新聞每分每秒都在上演。陳先生接受《香港01》訪問，親述89歲爸爸的離世經過。他父親原本身體精神，到某一日突然嘔吐、失禁，報警召喚救護車不果，寒夜中奔波到多間私家醫院，卻被拒之門外，最後自行到瑪麗醫院急症室求診，但三日後撒手人寰。他說從無想過入醫院卻是走進鬼門關的前奏，從此與家人永別，慨嘆將父親送院是其畢生遺憾。

【00:30】環保署表示，在1月底，從有關大廈發現初步陽性患者比例只有0.1%，短短一個月後，數字已飆升至13.1%，上升13個百分點；觀塘順天邨天瑤樓更高達30.8%。有負責污水檢測的前線人員分享，透過採樣站每日為各區污水「驗毒」、「追水溯源」分析錯綜複雜的渠道，報告出爐後亦需分析數據至深夜時分，靠污水監測無間斷追蹤，才能找出藏於社區的隱形病毒源頭。

▼3月9日 凱德花園圍封強檢▼



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【00:00】據了解，多間醫院已表明意向，願伸援手協助營運暫託中心護理服務，包括港怡醫院、聖保祿醫院及養和醫院。據悉有數家私家醫院正研究為病房臨時改裝，令一般病房變隔離病房，有望幫手接收確診者。

▼3月9日 友愛邨愛明樓及愛勇樓圍封檢測▼



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▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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▼3月9日 第二階段「全港樓宇清潔及塗層計劃」▼



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▼3月9日 原新田購物城改建方艙醫院交付使用▼



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▼3月9日 林鄭月娥舉行疫情記者會▼



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▼3月8日 疫情下的市況▼



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▼3月8日 市民外出做運動及賞櫻花▼



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▼3月8日 疫情下的市況▼



+ 20

▼3月8日 市民中午搵食情況▼



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▼3月8日 新鮮豬肉恢復供應▼



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▼3月8日 屯門翠寧花園第4、5及6座圍封檢測▼

