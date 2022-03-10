消息：灣仔港灣道及天水圍體育館設暫託中心　日內收病情較輕長者

行政長官林鄭月娥昨在首場政府抗疫記者會提出四招救安老院舍長者，包括盡快設立更多長者隔離及暫託社區設施。消息指，灣仔港灣道體育館及天水圍體育館亦將設立兩個長者暫託中心，目前已開始運入病床及進行簡單工程，極短期內、甚至日內將可

投入運作，料可為醫院管理局轉介的輕症確診長者提供照顧服務，紓緩公院壓力。



▼石硤尾公園體育館暫託中心3月1日投入服務▼



繼觀塘彩榮路體育館及石硤尾公園體育館暫託中心分別於上月及本月初投入服務後，政府稱位於啟德郵輪碼頭的隔離及暫託中心會逐步分階段啟用，可提供1200張病牀，同時亦會將7間體育館改建為暫託中心。

消息稱，其中2間會改為暫託中心的，包括灣仔港灣道體育館及天水圍體育館，而暫託中心會讓病情較輕或已穩定的醫管局長者病人使用，他們的自理能力相對較高。灣仔港灣道體育館及天水圍體育館目前已開展物流及準備工作，陸續將病床送入館內，由於相關工序並不複雜，預計日內即可啟用，估計每間體育館可設約200床位。

人手方面，暫託中心或交社會團體營運，由於同時需有醫護及照顧員，政府已要求私家醫院協助，同時透過本地招聘、從內地輸入外勞雙軌增加照顧員。

▼觀塘彩榮路體育館首間暫託中心▼

