封區｜屯門友愛邨愛曦樓污水陽性　下午圍封　目標周五中午解封

由於屯門友愛邨愛曦樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，下午2時起圍封進行強制檢測，預計明天中午12時完成行動，所有居民需要在今晚8時前接受檢測。



友愛邨愛曦樓圍封範圍（政府新聞處）

政府下午二時起圍封屯門友愛邨愛曦樓，不包括位於地下的房屋署友愛邨辦事處，要求受檢人士於今日晚上8時前接受檢測。政府目標是在明日（11日）約中午12時完成此行動。

政府發言人表示，由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

同邨愛勇樓及愛明樓今日解封發現401宗初陽

屯門友愛邨的愛勇樓及愛明樓於昨日被圍封，今日剛完成行動解封，當中共發現401宗初步陽性檢測個案，和52宗檢測結果不確定個案

▼3月9日 友愛邨愛明樓及愛勇樓圍封檢測▼



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根據今日發出的強制檢測公告，任何於2月25日至3月10日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月12日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士仍須接受檢測。

任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。