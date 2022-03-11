最新疫情｜抗疫現曙光　死亡人數未回落　當局籲市民勿鬆懈

撰文：王潔恩 林穎嫺 鍾妍 黃金棋 梁思行 馬煒傑 黃煦緻 江麗盈 李慧娜 何瑞芬
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本港疫情持續嚴峻，昨日（10日）公布新增31,402宗確診個案，包括7,012宗屬快速測試陽性呈報個案，及24,390宗核酸確診。較昨日共5.8萬宗感染，有大幅回落跡象。衞生防護中心估計，疫情高峰似乎已見頂，並有回落跡象，但呼籲市民切忌鬆懈。
行政長官林鄭月娥將繼續主持早上11點記者會。

疫下悲歌｜護士劉凱文剖白急症室淪陷實況　染疫後盼盡快回前線

【07:30】第五波疫情急速惡化，醫療系統崩潰，病人在寒風下在醫院外帳篷等通宵的相片，變成新聞頭條。做了十年急症室護士的劉凱文接受《香港01》專訪，直斥當局發放錯誤資訊，讓自我檢測陽性的市民湧去急症室，才令醫療系統迅速淪陷崩潰，情況惡劣到周圍「放」滿「生人」與「死人」，病人等候上病房期間死的多不勝數，醫護同事傾盡所有，仍難以照顧病人所需。

劉凱文早前亦確診，要暫別急症室，希望盡快康復再回前線。回望過去一兩個月，他語氣中充滿無奈、心酸，但是他仍未放棄，為香港會「盡做」。

香港單日死亡人數佔人口比全球最高　拋離美英高峰期　兩周升六倍

【07:15】本港新冠肺炎疫情嚴峻，單日死亡個案屢創新高。根據統計，本港周三（9日）單日每百萬人口中有約38.5宗死亡個案，為全球最高，拋離第二的多米尼加近一倍，更比美國及英國去年高峰時期數據高得多。以周三（9日）數字而言，更比14日前的5.3人，急增逾6倍。

確診數字方面，本港累計確診個案逾55萬宗，為排全球第79，較新加坡及日本等低。不過如以每百萬人計算，香港確診數字則排第118名，高於泰國、日本、台灣及中國內地等地。

▼3月10日　入夜後的青衣方艙醫院▼

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電話騙案｜操普通話騙徒冒認內地援港醫生　欲套取市民資料及地址

【07:00】騙徒手法層出不窮，近日有不少「緊貼」疫情的電話騙案。市民陳小姐收到冒認「來港馳援香港衞生防護中心人員」、操普通話的電話騙案，騙徒能說出其全名及身份證號碼，欲向她套取其他個人資料及住址，但陳小姐並無上當。收到冒認「中聯辦」騙徒索款電話的立法會議員劉國勳，直言稱疫情資訊太多及欠清晰，騙徒趁機利用漏洞「釣魚」，籲市民提高警惕，尤其要求索款及提供私人住址等奇怪要求。

▼3月10日　富山邨富仁樓圍封強制檢測▼

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快測轉陰性　圍封強檢核酸陽性　仍被捉入隔離營　當局稱謹慎起見全民檢測｜消息：政府徵召科學園員工參與　公務員工會明晤聶德權新冠指定醫院｜周五新增馮堯敬醫院　伊院1/4其他病人已轉院

▼3月10日　順天邨天樂樓和天暉樓圍封強制檢測▼

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疫情下視像會診要求增　養和醫院現每日40名額　視乎情況可增一倍伊院急症室主管爆喊　何婉霞：知前線同事努力　四分一病人已轉院亞博1號館500床位閒置　僅22名密切接觸者住檢疫設施　將改隔離用觀塘坪石邨屯門黃金海岸等污水檢測陽性　港府派17萬快測包籲自檢

▼3月10日　部份污水呈陽性屋苑▼

伊利沙伯轉指定醫院1500病床逾半已用　正與2酒店商討供員工住宿髮型屋今重開理髮師做唔停　市民排隊剪髮批應禁堂食非「停飛髮」封區｜屯門友愛邨、牛池灣怡發花園等6廈污水陽性　須圍封強檢廉署動員300人抗疫　染疫康復人員化身電話社工　解求助市民擔憂
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伊院急症室主管何曉輝醫生員工會議上爆喊：同事呢個月捱得好辛苦封區｜觀塘順天邨天權樓完成圍封　邨內第4幢　揪361宗初陽個案青衣方艙接近爆滿　謝振中：房間若緊拙　將安排非家人入住同一房消息：7間新增暫託中心名單曝光　港灣道體育館設日內收輕症長者
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疫情｜食衞局與醫護專業團體會議　促助執行八大抗疫措施為染疫長者提供支援　陳肇始：疫情無爆發上升　料確診數持續高企亞博有長者22日無洗澡　亦有因失聯以為家人離世　議員冀政府關注指定醫院｜伊利沙伯醫院四分一非新冠病人已遷移　私院接收約20人
鄧炳強指隔離令具法律效力　市民無權選擇入住與否　違例者可判監大橋人工島及洪水橋等隔離設施日內啟用　本月內可增床位達2萬張緊急警示｜陳肇始：伊院警示有迫切性　研調整聲響籲市民勿關閉回應抗疫主管公開信　林鄭否認各自為政：海量個案超越應對能力

▼3月10日　理髮店停業28天後重開▼

▼3月9日　落馬洲河套區應急醫院工程如火如荼▼

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▼3月9日　石籬邨石寧樓圍封強檢▼

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▼3月9日　凱德花園圍封強檢▼

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▼3月9日　友愛邨愛明樓及愛勇樓圍封檢測▼

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▼3月9日　伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼

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▼3月9日　原新田購物城改建方艙醫院交付使用▼

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▼3月9日　林鄭月娥舉行疫情記者會▼

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▼3月8日 　疫情下的市況▼

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▼3月8日 　市民外出做運動及賞櫻花▼

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▼3月8日 　疫情下的市況▼

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▼3月8日 　市民中午搵食情況▼

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▼3月8日 　新鮮豬肉恢復供應▼

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▼3月8日　屯門翠寧花園第4、5及6座圍封檢測▼

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新冠肺炎
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新冠疫苗
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