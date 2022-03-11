最新疫情｜抗疫現曙光　死亡人數未回落　當局籲市民勿鬆懈

本港疫情持續嚴峻，昨日（10日）公布新增31,402宗確診個案，包括7,012宗屬快速測試陽性呈報個案，及24,390宗核酸確診。較昨日共5.8萬宗感染，有大幅回落跡象。衞生防護中心估計，疫情高峰似乎已見頂，並有回落跡象，但呼籲市民切忌鬆懈。

行政長官林鄭月娥將繼續主持早上11點記者會。



【07:30】第五波疫情急速惡化，醫療系統崩潰，病人在寒風下在醫院外帳篷等通宵的相片，變成新聞頭條。做了十年急症室護士的劉凱文接受《香港01》專訪，直斥當局發放錯誤資訊，讓自我檢測陽性的市民湧去急症室，才令醫療系統迅速淪陷崩潰，情況惡劣到周圍「放」滿「生人」與「死人」，病人等候上病房期間死的多不勝數，醫護同事傾盡所有，仍難以照顧病人所需。

劉凱文早前亦確診，要暫別急症室，希望盡快康復再回前線。回望過去一兩個月，他語氣中充滿無奈、心酸，但是他仍未放棄，為香港會「盡做」。

【07:15】本港新冠肺炎疫情嚴峻，單日死亡個案屢創新高。根據統計，本港周三（9日）單日每百萬人口中有約38.5宗死亡個案，為全球最高，拋離第二的多米尼加近一倍，更比美國及英國去年高峰時期數據高得多。以周三（9日）數字而言，更比14日前的5.3人，急增逾6倍。



確診數字方面，本港累計確診個案逾55萬宗，為排全球第79，較新加坡及日本等低。不過如以每百萬人計算，香港確診數字則排第118名，高於泰國、日本、台灣及中國內地等地。

▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼



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【07:00】騙徒手法層出不窮，近日有不少「緊貼」疫情的電話騙案。市民陳小姐收到冒認「來港馳援香港衞生防護中心人員」、操普通話的電話騙案，騙徒能說出其全名及身份證號碼，欲向她套取其他個人資料及住址，但陳小姐並無上當。收到冒認「中聯辦」騙徒索款電話的立法會議員劉國勳，直言稱疫情資訊太多及欠清晰，騙徒趁機利用漏洞「釣魚」，籲市民提高警惕，尤其要求索款及提供私人住址等奇怪要求。

▼3月10日 富山邨富仁樓圍封強制檢測▼



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▼3月10日 順天邨天樂樓和天暉樓圍封強制檢測▼



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▼3月10日 部份污水呈陽性屋苑▼



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▼3月10日 理髮店停業28天後重開▼



▼3月9日 落馬洲河套區應急醫院工程如火如荼▼



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▼3月9日 石籬邨石寧樓圍封強檢▼



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▼3月9日 凱德花園圍封強檢▼



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▼3月9日 友愛邨愛明樓及愛勇樓圍封檢測▼



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▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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▼3月9日 原新田購物城改建方艙醫院交付使用▼



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▼3月9日 林鄭月娥舉行疫情記者會▼



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▼3月8日 疫情下的市況▼



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▼3月8日 市民外出做運動及賞櫻花▼



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▼3月8日 疫情下的市況▼



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▼3月8日 市民中午搵食情況▼



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▼3月8日 新鮮豬肉恢復供應▼



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▼3月8日 屯門翠寧花園第4、5及6座圍封檢測▼

