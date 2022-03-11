最新疫情｜歐家榮：疫情過去一周無爆發性上升　但未見有下降趨勢

今日(11日)增18888宗核酸檢測陽性個案，快測呈報增10493宗，共增加29381宗確診。第五波共有3231宗死亡個案。



【16:55】醫院管理局總行政經理何婉霞表示，在社交媒體上載擺放遺體的相片，詢問了多醫院後，得悉相片是較早之前，好多已處理，過去幾星期新冠病人離世數目大幅增加，對公院殮房構成大壓力，部分醫院已安排在院內加臨時儲存空間，在病房離世有程序處理，會盡快送殮房，醫管局都理解部份未有及時處理遺體時令其他病人不安，處理未送殮房遺體本著尊重先人原則，公院正面對前所未有壓力有難處，已盡力處理，希望病人體諒，繼續與病人家屬及殯儀業界溝通，盡量在可行情況下 儘快領取遺體 。醫管局面對好大困難及壓力，醫護亦好大困難，對於引起病人不安表示「好對唔住」，又稱同事亦難受，希望大家體諒。

【16:53】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，近日疫情有少少跡象受控，沒有爆發性上升，好難單一日數字睇未來趨勢，要睇一星期。過去一周無爆發上升趨勢，似乎平穩了，再無大幅上升。但現時個案每星期徘徊3至5萬，較2月至3月初兩三日倍數平穩，但未睇到有開始下降趨勢。雖較3月初回落，但仍嚴峻，社區好多傳播鏈，封區確診率達20%，有好多熱點有傳播，市民要謹慎，稍放鬆或逆轉、反彈。

【16:45】截至今日零時零分，過去24小時有196名對新冠病毒呈陽性的病人離世，當中有113人來自院舍，有148 人無任何打針紀錄，另有34 人打一針，12人打兩針。打三針有2人，此外，有185人是65歲以上長者。

較年輕的離世病人，包括一名24歲男病人，本身有先天性遺傳綜合症，住院舍，嘔了一次後抽筋，急症做檢測陽性，情況轉差，3月10日離世。

【16:41】昨增13間院舍出現個案或爆發情況，當中9間安老院，4間殘疾院舍，合共涉 295 宗個案，包括涉 262名院友及33名員工。累計第五波有731間安老院舍出現個案或爆發，過去兩周間，佔全港所有安老院舍91%。

【16:38】今日(11日)增18888宗核酸檢測陽性個案，快測呈報增10493宗，共增加29381宗確診。第五波共有3231宗死亡個案。昨日增196名病人死亡。

【14:05】本港第五波疫情繼續蔓延，政府昨日（10日）因有大廈污水樣本呈陽性，圍封涉及6個屋邨及屋苑，共7幢大廈，包括牛池灣怡發花園、黃大仙富山邨富仁樓、觀塘順天邨天樂樓和天暉樓、何文田愛民邨德民樓、青衣長亨邨亨翠樓、屯門友愛邨愛曦樓7幢大廈封區行動已完成，並已於今天解封，合計發現887宗初步陽性個案。

【12:46】第五波疫情嚴峻，安老和殘疾院舍成重災區。港府宣布在相關院舍進行閉環管理，惟安老服務協會執委李輝今日（11日）表示，院舍普遍不想參與，形容現時沒有感染個案的院舍僅是「滄海遺珠」，大多數是非密集、設於村屋。



她又透露有院舍員工已表明，一旦實施閉環管理將會辭職。她質疑現時在社區大爆疫後，才於院舍採取閉環管理已太遲，效果成疑。

【12:32】港大醫學院研究發現，Delta新冠病毒變異株（AY.127）在今年1月時，隨進口的寵物敘利亞倉鼠引入本港社區。來自受影響的寵物商店和倉庫樣本中，超過五成的寵物敘利亞倉鼠被新冠病毒感染。研究人員從這些倉鼠中抽取樣本，進行病毒基因測序分析。結果顯示，這些倉鼠群可能在事發前大約三個月被Delta新冠病毒變異株感染，並在香港不止一次從倉鼠傳到人類身上，再由其中一些受感染患者傳播給其他人，導致Delta新冠病毒變異株在本港市民之間傳播。

港大研究發現倉鼠可自然感染新冠病毒再傳人。

【11:53】順豐速運表示，因應最新內地疫情防控措施，由今日(3月11日)起，香港地區停止收寄至內地的所有快件，直至另行通知。待疫情防控措施放寬後，將儘快恢復服務。

【11:43】林鄭月娥表示，不是疫苗接種率到某一水平，就可放棄社交距離措施。不是接種率高就可放寬，接種率同社交距離措施是要綜合性考慮。現在一系列觀察，如停上課及社措施仍要持續到4.20，期間有理想環境能重新審視有什麼地方可放寬，都會去做。

【11:41】勞工及福利局局長羅致光表示，保護院舍最重要工具都是打針，去年底試著加接種率時，有兩成家人反對住院老人家去接受評估是否能打針，另有三成家人，就算老人家適合打針都反對打針，現在較好，但仍有一成反對打針。想借呢個機會呼籲，長者打針是為保護長者及其他人。

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【11:25】聶德權表示，過去兩星期招募額外醫護，原本5間增16間醫療機構組織參與，包括醫護界、衞生署動員720名醫療人員參與。直接昨日，全港1096間院舍，超過970間、接近4萬名院友獲安排接種苗。接種率百分之52%。

【11:21】公務員事務局局長聶德權表示，死亡個案90%以上都未接種或未打完2針，接種兩劑死亡率相差最少5倍，接種總劑1380萬劑，6成復必泰，4成科興，已打第一針12歲上610萬，佔人口90.8%，計埋3歲以上760萬，2針有534萬，3針210萬人。3針接種率50％，長者三針60%。不同組別打針，降到3歲可打科興開始，25萬名打了一針。40-49歲接種率9９.94%，70-79歲為70％，60歲以上人口打第三針比率為60%。

稍後提供上門替家居長者接種疫苗服務，相信疫苗通行證在4月30日實施第二階段，相信打第二針人口會再增加。

打針人口比率：

-3-11歲人口超過50%

-12-19歲超過42萬人佔95%

-工作人口20-59歲接種率超過95%

-40-49歲接種率99.94%

-60-69歲接種率89%

-70-79歲79%

-80歲以上54%

【11:15】林鄭月娥表示，推行疫苗通行證軟硬兼施，措施有成效，但不足夠。去年2月開始有一段時間不錯，隨著第四波減退，有7、8個月本地清零，市民打針意欲大幅下降，亦有報道令到想，特別長者和家人有疫苗猶疑，影響接種。

【11:05】行政長官林鄭月娥表示，今日交付代過去一年接種疫苗情況，她稱，世衛指：接種疫苗能拯救你的生命，經過一年經驗，有或無接種疫苗對感染人士有否出現重症有好大關係。除減重症死亡，打針是要恢復日常生活、上課、以至整個社會走出疫情的必要條件。

【10:51】第五波疫情仍然嚴峻，政府設立多個社區隔離設施安排染疫人士入住。保安局局長鄧炳強今日（11日）表示，消防處周日（6日）起推出讓確診者提出要求隔離的熱線，截止昨日（10日）共接獲2.4萬個訊息，當中一半為有效申請，現時已有近2,600獲安排入住隔離設施，雖然只佔整體要求21.7%，但他認為仍未獲安排的人僅屬少數。

【09:17】牛池灣永定道15號怡發花園今早9時完成圍封強檢，約170名人接受檢測，當中發現五宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【07:30】第五波疫情急速惡化，醫療系統崩潰，病人在寒風下在醫院外帳篷等通宵的相片，變成新聞頭條。做了十年急症室護士的劉凱文接受《香港01》專訪，直斥當局發放錯誤資訊，讓自我檢測陽性的市民湧去急症室，才令醫療系統迅速淪陷崩潰，情況惡劣到周圍「放」滿「生人」與「死人」，病人等候上病房期間死的多不勝數，醫護同事傾盡所有，仍難以照顧病人所需。

劉凱文早前亦確診，要暫別急症室，希望盡快康復再回前線。回望過去一兩個月，他語氣中充滿無奈、心酸，但是他仍未放棄，為香港會「盡做」。

【07:15】本港新冠肺炎疫情嚴峻，單日死亡個案屢創新高。根據統計，本港周三（9日）單日每百萬人口中有約38.5宗死亡個案，為全球最高，拋離第二的多米尼加近一倍，更比美國及英國去年高峰時期數據高得多。以周三（9日）數字而言，更比14日前的5.3人，急增逾6倍。



確診數字方面，本港累計確診個案逾55萬宗，為排全球第79，較新加坡及日本等低。不過如以每百萬人計算，香港確診數字則排第118名，高於泰國、日本、台灣及中國內地等地。

▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼



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【07:00】騙徒手法層出不窮，近日有不少「緊貼」疫情的電話騙案。市民陳小姐收到冒認「來港馳援香港衞生防護中心人員」、操普通話的電話騙案，騙徒能說出其全名及身份證號碼，欲向她套取其他個人資料及住址，但陳小姐並無上當。收到冒認「中聯辦」騙徒索款電話的立法會議員劉國勳，直言稱疫情資訊太多及欠清晰，騙徒趁機利用漏洞「釣魚」，籲市民提高警惕，尤其要求索款及提供私人住址等奇怪要求。

▼3月10日 富山邨富仁樓圍封強制檢測▼



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▼3月10日 順天邨天樂樓和天暉樓圍封強制檢測▼



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▼3月10日 部份污水呈陽性屋苑▼



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▼3月10日 理髮店停業28天後重開▼



▼3月9日 落馬洲河套區應急醫院工程如火如荼▼



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▼3月9日 石籬邨石寧樓圍封強檢▼



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▼3月9日 凱德花園圍封強檢▼



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▼3月9日 友愛邨愛明樓及愛勇樓圍封檢測▼



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▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



+ 6

▼3月9日 原新田購物城改建方艙醫院交付使用▼



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▼3月9日 林鄭月娥舉行疫情記者會▼



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▼3月8日 疫情下的市況▼



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▼3月8日 市民外出做運動及賞櫻花▼



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▼3月8日 疫情下的市況▼



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▼3月8日 市民中午搵食情況▼



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▼3月8日 新鮮豬肉恢復供應▼



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▼3月8日 屯門翠寧花園第4、5及6座圍封檢測▼

