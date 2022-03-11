最新疫情｜港大研究：逾五成倉鼠染病毒傳人　再人傳人致社區爆發

本港疫情持續嚴峻，昨日（10日）公布新增31,402宗確診個案，包括7,012宗屬快速測試陽性呈報個案，及24,390宗核酸確診。較昨日共5.8萬宗感染，有大幅回落跡象。衞生防護中心估計，疫情高峰似乎已見頂，並有回落跡象，但呼籲市民切忌鬆懈。

行政長官林鄭月娥將繼續主持早上11點記者會。



【12:32】港大醫學院研究發現，Delta新冠病毒變異株（AY.127）在今年1月時，隨進口的寵物敘利亞倉鼠引入本港社區。來自受影響的寵物商店和倉庫樣本中，超過五成的寵物敘利亞倉鼠被新冠病毒感染。研究人員從這些倉鼠中抽取樣本，進行病毒基因測序分析。結果顯示，這些倉鼠群可能在事發前大約三個月被Delta新冠病毒變異株感染，並在香港不止一次從倉鼠傳到人類身上，再由其中一些受感染患者傳播給其他人，導致Delta新冠病毒變異株在本港市民之間傳播。

【11:53】順豐速運表示，因應最新內地疫情防控措施，由今日(3月11日)起，香港地區停止收寄至內地的所有快件，直至另行通知。待疫情防控措施放寬後，將儘快恢復服務。

【11:43】林鄭月娥表示，不是疫苗接種率到某一水平，就可放棄社交距離措施。不是接種率高就可放寬，接種率同社交距離措施是要綜合性考慮。現在一系列觀察，如停上課及社措施仍要持續到4.20，期間有理想環境能重新審視有什麼地方可放寬，都會去做。

【11:41】勞工及福利局局長羅致光表示，保護院舍最重要工具都是打針，去年底試著加接種率時，有兩成家人反對住院老人家去接受評估是否能打針，另有三成家人，就算老人家適合打針都反對打針，現在較好，但仍有一成反對打針。想借呢個機會呼籲，長者打針是為保護長者及其他人。

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【11:25】聶德權表示，過去兩星期招募額外醫護，原本5間增16間醫療機構組織參與，包括醫護界、衞生署動員720名醫療人員參與。直接昨日，全港1096間院舍，超過970間、接近4萬名院友獲安排接種苗。接種率百分之52%。

【11:21】公務員事務局局長聶德權表示，死亡個案90%以上都未接種或未打完2針，接種兩劑死亡率相差最少5倍，接種總劑1380萬劑，6成復必泰，4成科興，已打第一針12歲上610萬，佔人口90.8%，計埋3歲以上760萬，2針有534萬，3針210萬人。3針接種率50％，長者三針60%。不同組別打針，降到3歲可打科興開始，25萬名打了一針。40-49歲接種率9９.94%，70-79歲為70％，60歲以上人口打第三針比率為60%。

稍後提供上門替家居長者接種疫苗服務，相信疫苗通行證在4月30日實施第二階段，相信打第二針人口會再增加。

打針人口比率：

-3-11歲人口超過50%

-12-19歲超過42萬人佔95%

-工作人口20-59歲接種率超過95%

-40-49歲接種率99.94%

-60-69歲接種率89%

-70-79歲79%

-80歲以上54%

【11:15】林鄭月娥表示，疫苗通行證軟硬兼施，措施有成效，但不足夠。去年2月開始有一段時間不錯，隨著第四波減退，有7、8個月本地清零，市民打針意欲大幅下降，亦有報道令到想，特別長者和家人有疫苗猶疑，影響接種。

【11:05】行政長官林鄭月娥表示，今日交付代過去一年接種疫苗情況，她稱，世衛指：接種疫苗能拯救你的生命，經過一年經驗，有或無接種疫苗對感染人士有否出現重症有好大關係。除減重症死亡，打針是要恢復日常生活、上課、以至整個社會走出疫情的必要條件。

【10:51】第五波疫情仍然嚴峻，政府設立多個社區隔離設施安排染疫人士入住。保安局局長鄧炳強今日（11日）表示，消防處周日（6日）起推出讓確診者提出要求隔離的熱線，截止昨日（10日）共接獲2.4萬個訊息，當中一半為有效申請，現時已有近2,600獲安排入住隔離設施，雖然只佔整體要求21.7%，但他認為仍未獲安排的人僅屬少數。

【09:17】牛池灣永定道15號怡發花園今早9時完成圍封強檢，約170名人接受檢測，當中發現五宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【07:30】第五波疫情急速惡化，醫療系統崩潰，病人在寒風下在醫院外帳篷等通宵的相片，變成新聞頭條。做了十年急症室護士的劉凱文接受《香港01》專訪，直斥當局發放錯誤資訊，讓自我檢測陽性的市民湧去急症室，才令醫療系統迅速淪陷崩潰，情況惡劣到周圍「放」滿「生人」與「死人」，病人等候上病房期間死的多不勝數，醫護同事傾盡所有，仍難以照顧病人所需。

劉凱文早前亦確診，要暫別急症室，希望盡快康復再回前線。回望過去一兩個月，他語氣中充滿無奈、心酸，但是他仍未放棄，為香港會「盡做」。

【07:15】本港新冠肺炎疫情嚴峻，單日死亡個案屢創新高。根據統計，本港周三（9日）單日每百萬人口中有約38.5宗死亡個案，為全球最高，拋離第二的多米尼加近一倍，更比美國及英國去年高峰時期數據高得多。以周三（9日）數字而言，更比14日前的5.3人，急增逾6倍。



確診數字方面，本港累計確診個案逾55萬宗，為排全球第79，較新加坡及日本等低。不過如以每百萬人計算，香港確診數字則排第118名，高於泰國、日本、台灣及中國內地等地。

▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼



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【07:00】騙徒手法層出不窮，近日有不少「緊貼」疫情的電話騙案。市民陳小姐收到冒認「來港馳援香港衞生防護中心人員」、操普通話的電話騙案，騙徒能說出其全名及身份證號碼，欲向她套取其他個人資料及住址，但陳小姐並無上當。收到冒認「中聯辦」騙徒索款電話的立法會議員劉國勳，直言稱疫情資訊太多及欠清晰，騙徒趁機利用漏洞「釣魚」，籲市民提高警惕，尤其要求索款及提供私人住址等奇怪要求。

▼3月10日 富山邨富仁樓圍封強制檢測▼



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▼3月10日 順天邨天樂樓和天暉樓圍封強制檢測▼



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▼3月10日 部份污水呈陽性屋苑▼



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▼3月10日 理髮店停業28天後重開▼



▼3月9日 落馬洲河套區應急醫院工程如火如荼▼



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▼3月9日 石籬邨石寧樓圍封強檢▼



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▼3月9日 凱德花園圍封強檢▼



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▼3月9日 友愛邨愛明樓及愛勇樓圍封檢測▼



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▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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▼3月9日 原新田購物城改建方艙醫院交付使用▼



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▼3月9日 林鄭月娥舉行疫情記者會▼



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▼3月8日 疫情下的市況▼



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▼3月8日 市民外出做運動及賞櫻花▼



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▼3月8日 疫情下的市況▼



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▼3月8日 市民中午搵食情況▼



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▼3月8日 新鮮豬肉恢復供應▼



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▼3月8日 屯門翠寧花園第4、5及6座圍封檢測▼

