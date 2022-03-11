封區｜青衣長亨邨亨麗樓、深水埗幸福邨福月樓　污水陽性圍封檢測

本港新冠疫情持續蔓延，確診數字仍在高位徘徊。今日（11日）再有大廈，因污水樣本呈陽本須圍封強檢。港府宣布，青衣長亨邨亨麗樓自下午3時起圍封檢測，目標在明日下午約1時完成；深水埗幸福邨福月樓自下午3時起圍封檢測，目標在明日下午約1點半完成行動。



青衣長亨邨亨麗樓封區

港府已在長亨邨亨麗樓內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日下午9時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

同邨的亨翠樓昨日(11日)曾封區，1,310名受檢人士當中，發現59宗初步陽性，初陽比率約4.5%。

青衣長亨邨亨麗樓3月11日圍封檢測。（政府新聞處圖片）

深水埗幸福邨福月樓圍封檢測

政府已在幸福邨福月樓內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚10時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動有特別困難的人士安排上門採樣。

深水埗幸福邨福月樓3月11日圍封檢測。（政府新聞處圖片）

2月26日至3月11日曾逗留大廈逾兩小時須強檢

根據今日發出的強制檢測公告，任何於2022年2月26日至3月11日期間曾身處上述大廈內超過兩小時人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月13日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗以及近日已進行檢測人士仍須接受檢測。

港府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告情況。任何人如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可罰款25,000元及監禁六個月。

▼3月9日 石籬邨石寧樓圍封強檢▼

