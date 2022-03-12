最新疫情｜友愛邨愛義樓、愛樂樓等5大廈污水檢測陽性圍封強檢

本港疫情仍然嚴峻，昨日（11日）新增29,381宗確診個案，當中10,493宗屬快速測試陽性個案，第五波疫情至今則共錄得634,169宗確診個案。連同呈報滯後的個案，昨日再多294名病人死亡，死亡人數再創新高。



【15:52】本港新冠肺炎確診數字持續5位數，多區出現大量個案。衞生防護中心公布昨日（11日）確診大廈名單，過去14日共有2,703幢大廈出現確診者，較前日（10日）增加約303幢。當中以觀塘區為「重災區」，上榜大廈總數272幢；其次為九龍城區及深水埗區，分別有200及199幢大廈上榜。新上榜名單中不乏豪宅及中產屋苑，包括跑馬地樂陶苑D座，太古城洞庭閣、華山閣、雅蓮閣及衛星閣，及鰂魚涌康怡花園A、B及Q座。

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【15:06】屯門友愛邨愛義樓與愛樂樓、何文田愛民邨信民樓、屯門翠寧花園第1座及黃大仙東頭（二）邨偉東樓5大廈，因排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，今午圍封強檢，政府目標是在明日(13日)完成，視乎檢測結果，行動或會延長。

【13:30】何文田愛民邨敦民樓完成圍封強檢，約1400人接受檢測，當中發現223宗初步陽性檢測個案，和68宗檢測結果為不確定的個案，衞生防護中心會安排跟進。

【12:50】觀塘安達邨俊達樓中午完成圍封強檢，期間約1440名人士接受檢測，當中發現134宗初步陽性檢測個案和20宗檢測結果為不確定的個案。

【12:10】青衣長亨邨亨麗樓今午完成圍封強檢，期間1760名人士曾接受檢測，當中發現43宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦曾派員到訪約820戶，當中48戶在過程中沒人應門。

【12:05】全民強制檢測、禁足令等消息滿天飛，引發市民搶購潮，商務及經濟發展局長邱騰華今日（12日）表示，早前市民較為慌張才會採購大量物資，但強調各連鎖店和供應商均表明貨源並不缺，呼籲市民不必擔心，應理性採購。他又指，中央在物資支援幫上很大忙，包括加快保護衣及中成藥的生產、運送速度，當局會協助分派予高危人士和確診者。

【11:59】林鄭月娥表中向市民派發的中成藥是在香港可用，一是已豁免或已核準，每個市民用之前要閱讀包裝提示，市民用時等於用西成藥，都需要謹慎，不是一派就即刻用，某程度是「看門口」用，視乎市民體質，都有提示話問中醫，其中一部分是醫管局的中醫派發，中醫業界亦有網上會診，市民取成藥後不清楚是否適用可預約。

【11:52】對於亞博有隔離設施被空置，林鄭月娥表示有人手不足，特別是護理人員，另外，安老照顧員人手長期缺20%，現時更嚴峻，因工作人員都染疫，已本地招聘及培訓，同時都要輸入勞工，社署已放寬輸入勞工條件，工會無反對及理解，社署都在內地招聘，希望請到1000名內地人員，但恐怕招聘都出現問題，仍希望盡量用好設施硬件。

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【11:32】運輸及房屋局局長陳帆表示，為保障內地供港物資穩定，將會推進香港非鮮活集中接駁站，設食品接駁站第一階段有三個地點，包括機場、葵涌碼頭及屯門碼頭，進行換貨櫃安排接駁，昨日試運順利。3月底前新田錦壆路試另一模式，感謝發展商借地做接駁場，有助減跨境陸路運輸影響。

支援受感染人士方面，聯同的士業界設抗疫車隊，輕症者可免費接送去指定診所及回家，要去指定網站或打電話預約，車隊只會接送已預約到診人士，其他市民不屬這類要安排其他接送。目前的士數目有400輛，每日逾4000宗預約，截至今日接載超過42000次行程，籌備計劃加500架的士予消防處調配。

【11:17】商務及經濟發展局局長邱騰華表示，中央協助做廣泛採購，包括快速檢測包，全港檢測新冠病毒的重要手段，一直做採購，已到港快速檢測包超過5500萬，每日分發使用及派發都增加中，上禮拜以百萬計，每日增加，每日超過200萬份快測透過不同渠道分發。

對象有幾類包括前線工作、高危如院舍、院友或工作人員、高危工作崗位如清潔、物管及跨境司機；圍封強檢同附近屋苑都會提供，供應都多，種類數量都增加，價錢平到十多元都有，與消委會推平台確保符合規格。物資來得好快及多，物流署都加倉庫儲存，灣仔會展中心及邵氏影城提供免租儲存地方。

【11:05】行政長官林鄭月娥表示，2月初向中央提出具體請求的部份，中央再次做到香港所需中央必應並照單全收，物資需求以清單形式提交中央相關部委，包括大至醫院病房、醫院器材、空氣淨化機、細至口罩、快測包等。最困難地方是人手，因本港好多人感染或因緊密接觸要隔離檢疫，運輸鏈人手短缺，司機、上貨到超市都缺人，各方面有改善，跨境鮮活食品供應回復平日水平及價格回落。

【11:02】第五波疫情持續橫行，死亡個案中不乏長者。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（12日）表示，有必要縮減接種每一針的間距，認為長者無法等待，但強調市民應有權利選擇接種哪一種疫苗或是否打針。

但劉建議，當局要考慮逆向隔離，未有打針的一成院舍長者：「咁你唯一嘅方法，將呢一班人唔肯打針，將佢帶去另外一撻地方圍住佢哋。」他續說，當局甚至應考慮拒絕讓相關長者享用老人服務，以免病毒在院舍內蔓延。

【10:36】本港新冠疫情持續蔓延，確診數字仍在高位徘徊，6幢公共屋邨大廈昨日（11日）圍封。其中深水埗幸福邨福月樓自昨午3時起圍封檢測，今早約十時完成強制檢測行動，1304個居民檢測樣本，發現215宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，初步陽性比率為16.5%。



屯門友愛邨愛智樓在上午9時30分解封，共有約1720人接受了檢測，當中共發現295宗初步陽性檢測個案和46宗檢測結果不確定個案，初步陽性比率為17.2%。

【10:11】第五波疫情持續，衞生防護中心指疫情有跡象已「見頂」，中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（12日）在電台節目指，確診數字疫情仍然高企，現時可能已進入平台期並會橫行一段時間，強調不能掉以輕心，否則疫情可能會再次反彈。

【08:00】醫管局早前宣布採購1,500部內地製抽氣扇，以改裝普通病房作負壓病房，每部採購價高達1,000至2,000元。同一型號抽氣扇，其廠家官方網店售價為159元人民幣（約197港元）。香港總代理接受《香港01》訪問時表示並無向醫管局供貨，本港雖無同型號出售，但相似型號售價僅為200港元，對「天價」新聞大感不解，惟指接單至供貨需時三個月。醫管局回應指，無法核實網上購物平台售賣的產品形號、產品質量、供貨量及物流程序等，是否達到醫管局的嚴格要求及保證到港時間，因此不能以網上購物平台提供的有限資訊作比較。

【07:30】速遞公司順豐速運（香港）於3月11日發公告指，因應內地最新疫情防控措施，即日起停止香港及澳門收寄至內地的所有快件，直至另行通知。市民想寄件回內地，方法其實仍有很多，香港郵政或DHL、FedEx、UPS等速遞公司，仍可寄件；而中通、圓通則表示，需要聯絡客服查詢。

▼3月11日 黃大仙東頭邨安東樓圍封檢測▼



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▼3月11日 深水埗幸福邨福月樓圍封檢測▼



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▼3月11日 順豐暫停香港寄至內地快件▼



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▼3月10日 理髮店停業28天後重開▼



▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼



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▼3月9日 落馬洲河套區應急醫院工程如火如荼▼



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▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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▼3月8日 疫情下的市況▼

