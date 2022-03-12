最新疫情｜歐家榮：確診數字停滯在較高水平　未見明顯向下趨勢

今日(12日)增加27647宗確診個案，15789宗為核酸陽性個案，11858宗為快速測試陽性呈報，多285宗死亡個案。

3月14日0時0分起，在快速測試干台呈報後，收到的手機短訊連結只24小時有效，患者要在24小時內上載文件，否則失效，不能申報及不會發隔離令。另外，3月7日至13日的短訊同時在14日零時失效。



【17:16】歐家榮表示，有市民呈報後收不到短訊，有收到電郵反映，正跟進中，知道有人呈報後收不到短訊，尤其推出當日或較早時，申報完後沒有短訊，由於再呈報時又會顯示不成功，會收有電郵可通報。如不懂用系統登記，可致電到電話熱線，但熱線主要輔助不識上網人士，是電話錄音，要入返身分證六位數及自己手提會有人跟進登記，過去幾日電話收到好多查詢，大部分是技術問題。

【17:06】歐家榮表示，康復者接種疫苗，衞生防護中心轄下聯合科學委員會及政府專家顧問團一直審視疫苗接種科學數據及建議，科學委員會建議院舍院友感染後，最快可在4周後接種第一針，在90日後打第二針。如其他市民，打科興需要在康復後6個月內接種一針，涵蓋3歲或以上人士，如12歲或以上人士，建議打完第一針後，6個月內打第二針，如有需要可在3個月後打二針，第一針科興，第二針建議可打復必泰。如是接種復必泰，5歲或以上，康復後90日可打一針，委員會近日已就打針後感染進行討論，稍後會作出建議。

【16:54】歐家榮表示，今日確診數字與過去兩日差不多，沒有特別少，每日個案數字都有少少波幅，認為今日都是同前幾日接近，綜觀過去一周，都是每日徘徊3至4萬宗，沒有進一步上升，似乎停滯在一個比較高的水平中，近日圍封強檢陽性百分比仍高企，未見有明顯回落。圍封行動中，2月24日至3月2 ，陽性佔所有樣本13.1％， 2月25日至3月9，陽性佔所有樣本13.4%，最近兩日陽性百份比是12.5%，

顯示每日確診及圍封強檢陽性百分比，看到社區傳播仍然活躍，有熱點傳播特別高，衽平台水平、沒有進一步上升，但看不到開始向下明顯趨勢，暫時未有證據。

【16:50】過去24小時有198名對新冠病毒呈陽性的病人離世，分別是122男76女，年齡介乎36至107歲，當中有119人來自院舍。

較年輕的離世病人：

1)36女，有長期病患，要長期洗腎，有冠心病，家人有新冠感染，到急症室已發燒兩日，情況嚴重，要即時插喉，最後離世

2)44男，曾換咗心瓣，長期食薄血藥，曾有幾次急性水腫，入急症室幾小時氣促，含氧量低，要插喉急救， 最後不幸離世

3及4)51女及54女，長期卧床、喉管餵食，長期病患

5及6)54及56女，有癌病

7)57男，有腦膜癌、長期卧床

8)57男，患有遺傳性小腦共濟失調，要長期坐輪椅，本身風險比較大

【16:45】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮提醒市民，快測平台完成初步申請有會收到短訊，要盡快用短訊提供透過鏈結上載文件，以便跟進及為較高風險人士提供支援。在3月14日0時0分起，手機短訊連結只24小時有效，要24小時內上載文件，否則失效不能申報及不會發隔離令。另外，3月7日至13日的短訊同時在14日零時失效。

【16:39】今日(12日)增加27647宗確診個案，15789宗為核酸陽性個案，11858宗為快速測試陽性呈報，多285宗死亡個案。

昨日增23間新院舍出現個案或爆發情況，當中11間安老院，12間為殘疾院舍，合共涉 382宗個案，包括涉267名院友及115名員工。累計第五波有742間安老院舍出現個案或爆發，過去兩周有409間出現個案，佔全港所有安老院舍51%。

【15:52】本港新冠肺炎確診數字持續5位數，多區出現大量個案。衞生防護中心公布昨日（11日）確診大廈名單，過去14日共有2,703幢大廈出現確診者，較前日（10日）增加約303幢。當中以觀塘區為「重災區」，上榜大廈總數272幢；其次為九龍城區及深水埗區，分別有200及199幢大廈上榜。新上榜名單中不乏豪宅及中產屋苑，包括跑馬地樂陶苑D座，太古城洞庭閣、華山閣、雅蓮閣及衛星閣，及鰂魚涌康怡花園A、B及Q座。

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【15:06】屯門友愛邨愛義樓與愛樂樓、何文田愛民邨信民樓、屯門翠寧花園第1座及黃大仙東頭（二）邨偉東樓5大廈，因排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，今午圍封強檢，政府目標是在明日(13日)完成，視乎檢測結果，行動或會延長。

【14:16】春回大地，本港近日天晴溫暖。不過天文台預測，一股溫暖的海洋氣流會在未來兩三日逐漸影響廣東沿岸地區，該區潮濕有霧。受高空擾動影響，下周中後期華南地區有驟雨。根據九天天氣預報，下周一（14日）沿岸有霧及潮濕，相對濕度達100％，而氣溫亦料高見27度，相當溫暖。天文台又料，下周三（16日）起連續五日亦有雨，市民外出緊記帶備雨具。



另外，近日西貢萬宜水庫東壩及附近的破邊洲出現紅潮，晚上海浪拍岸時形成被稱為「藍眼淚」的點點藍光。有攝影愛好者更拍攝到在廣闊壯麗的銀河，「藍眼淚」湧岸的美景。

▼3月上旬西貢「銀河藍眼淚」美景▼



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【13:30】何文田愛民邨敦民樓完成圍封強檢，約1400人接受檢測，當中發現223宗初步陽性檢測個案，和68宗檢測結果為不確定的個案，衞生防護中心會安排跟進。

【12:50】觀塘安達邨俊達樓中午完成圍封強檢，期間約1440名人士接受檢測，當中發現134宗初步陽性檢測個案和20宗檢測結果為不確定的個案。

【12:10】青衣長亨邨亨麗樓今午完成圍封強檢，期間1760名人士曾接受檢測，當中發現43宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦曾派員到訪約820戶，當中48戶在過程中沒人應門。

【12:05】全民強制檢測、禁足令等消息滿天飛，引發市民搶購潮，商務及經濟發展局長邱騰華今日（12日）表示，早前市民較為慌張才會採購大量物資，但強調各連鎖店和供應商均表明貨源並不缺，呼籲市民不必擔心，應理性採購。他又指，中央在物資支援幫上很大忙，包括加快保護衣及中成藥的生產、運送速度，當局會協助分派予高危人士和確診者。

【11:59】林鄭月娥表中向市民派發的中成藥是在香港可用，一是已豁免或已核準，每個市民用之前要閱讀包裝提示，市民用時等於用西成藥，都需要謹慎，不是一派就即刻用，某程度是「看門口」用，視乎市民體質，都有提示話問中醫，其中一部分是醫管局的中醫派發，中醫業界亦有網上會診，市民取成藥後不清楚是否適用可預約。

【11:52】對於亞博有隔離設施被空置，林鄭月娥表示有人手不足，特別是護理人員，另外，安老照顧員人手長期缺20%，現時更嚴峻，因工作人員都染疫，已本地招聘及培訓，同時都要輸入勞工，社署已放寬輸入勞工條件，工會無反對及理解，社署都在內地招聘，希望請到1000名內地人員，但恐怕招聘都出現問題，仍希望盡量用好設施硬件。

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【11:32】運輸及房屋局局長陳帆表示，為保障內地供港物資穩定，將會推進香港非鮮活集中接駁站，設食品接駁站第一階段有三個地點，包括機場、葵涌碼頭及屯門碼頭，進行換貨櫃安排接駁，昨日試運順利。3月底前新田錦壆路試另一模式，感謝發展商借地做接駁場，有助減跨境陸路運輸影響。

支援受感染人士方面，聯同的士業界設抗疫車隊，輕症者可免費接送去指定診所及回家，要去指定網站或打電話預約，車隊只會接送已預約到診人士，其他市民不屬這類要安排其他接送。目前的士數目有400輛，每日逾4000宗預約，截至今日接載超過42000次行程，籌備計劃加500架的士予消防處調配。

【11:17】商務及經濟發展局局長邱騰華表示，中央協助做廣泛採購，包括快速檢測包，全港檢測新冠病毒的重要手段，一直做採購，已到港快速檢測包超過5500萬，每日分發使用及派發都增加中，上禮拜以百萬計，每日增加，每日超過200萬份快測透過不同渠道分發。

對象有幾類包括前線工作、高危如院舍、院友或工作人員、高危工作崗位如清潔、物管及跨境司機；圍封強檢同附近屋苑都會提供，供應都多，種類數量都增加，價錢平到十多元都有，與消委會推平台確保符合規格。物資來得好快及多，物流署都加倉庫儲存，灣仔會展中心及邵氏影城提供免租儲存地方。

【11:05】行政長官林鄭月娥表示，2月初向中央提出具體請求的部份，中央再次做到香港所需中央必應並照單全收，物資需求以清單形式提交中央相關部委，包括大至醫院病房、醫院器材、空氣淨化機、細至口罩、快測包等。最困難地方是人手，因本港好多人感染或因緊密接觸要隔離檢疫，運輸鏈人手短缺，司機、上貨到超市都缺人，各方面有改善，跨境鮮活食品供應回復平日水平及價格回落。

【11:02】第五波疫情持續橫行，死亡個案中不乏長者。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（12日）表示，有必要縮減接種每一針的間距，認為長者無法等待，但強調市民應有權利選擇接種哪一種疫苗或是否打針。

但劉建議，當局要考慮逆向隔離，未有打針的一成院舍長者：「咁你唯一嘅方法，將呢一班人唔肯打針，將佢帶去另外一撻地方圍住佢哋。」他續說，當局甚至應考慮拒絕讓相關長者享用老人服務，以免病毒在院舍內蔓延。

【10:36】本港新冠疫情持續蔓延，確診數字仍在高位徘徊，6幢公共屋邨大廈昨日（11日）圍封。其中深水埗幸福邨福月樓自昨午3時起圍封檢測，今早約十時完成強制檢測行動，1304個居民檢測樣本，發現215宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，初步陽性比率為16.5%。



屯門友愛邨愛智樓在上午9時30分解封，共有約1720人接受了檢測，當中共發現295宗初步陽性檢測個案和46宗檢測結果不確定個案，初步陽性比率為17.2%。

【10:11】第五波疫情持續，衞生防護中心指疫情有跡象已「見頂」，中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（12日）在電台節目指，確診數字疫情仍然高企，現時可能已進入平台期並會橫行一段時間，強調不能掉以輕心，否則疫情可能會再次反彈。

【08:00】醫管局早前宣布採購1,500部內地製抽氣扇，以改裝普通病房作負壓病房，每部採購價高達1,000至2,000元。同一型號抽氣扇，其廠家官方網店售價為159元人民幣（約197港元）。香港總代理接受《香港01》訪問時表示並無向醫管局供貨，本港雖無同型號出售，但相似型號售價僅為200港元，對「天價」新聞大感不解，惟指接單至供貨需時三個月。醫管局回應指，無法核實網上購物平台售賣的產品形號、產品質量、供貨量及物流程序等，是否達到醫管局的嚴格要求及保證到港時間，因此不能以網上購物平台提供的有限資訊作比較。

【07:30】速遞公司順豐速運（香港）於3月11日發公告指，因應內地最新疫情防控措施，即日起停止香港及澳門收寄至內地的所有快件，直至另行通知。市民想寄件回內地，方法其實仍有很多，香港郵政或DHL、FedEx、UPS等速遞公司，仍可寄件；而中通、圓通則表示，需要聯絡客服查詢。

▼3月11日 黃大仙東頭邨安東樓圍封檢測▼



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▼3月11日 深水埗幸福邨福月樓圍封檢測▼



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▼3月11日 順豐暫停香港寄至內地快件▼



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▼3月10日 理髮店停業28天後重開▼



▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼



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▼3月9日 落馬洲河套區應急醫院工程如火如荼▼



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▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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▼3月8日 疫情下的市況▼

