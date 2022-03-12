最新疫情｜疫情平穩未見下降　死亡人數續升　依然嚴峻

本港疫情仍然嚴峻，昨日（11日）新增29,381宗確診個案，當中10,493宗屬快速測試陽性個案，第五波疫情至今則共錄得634,169宗確診個案。連同呈報滯後的個案，昨日再多294名病人死亡，死亡人數再創新高。
【08:00】醫管局早前宣布採購1,500部內地製抽氣扇，以改裝普通病房作負壓病房，每部採購價高達1,000至2,000元。同一型號抽氣扇，其廠家官方網店售價為159元人民幣（約197港元）。香港總代理接受《香港01》訪問時表示並無向醫管局供貨，本港雖無同型號出售，但相似型號售價僅為200港元，對「天價」新聞大感不解，惟指接單至供貨需時三個月。醫管局回應指，無法核實網上購物平台售賣的產品形號、產品質量、供貨量及物流程序等，是否達到醫管局的嚴格要求及保證到港時間，因此不能以網上購物平台提供的有限資訊作比較。
【07:30】速遞公司順豐速運（香港）於3月11日發公告指，因應內地最新疫情防控措施，即日起停止香港及澳門收寄至內地的所有快件，直至另行通知。市民想寄件回內地，方法其實仍有很多，香港郵政或DHL、FedEx、UPS等速遞公司，仍可寄件；而中通、圓通則表示，需要聯絡客服查詢。
▼3月11日 黃大仙東頭邨安東樓圍封檢測▼
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輝瑞口服藥3月底前供港 田北辰批太慢 促請求中央幫助加快供應疫情｜公務員「復陽」可上班 專家指轉陰後三個月内再感染機會微聶德權：抗疫為公務員首要任務 反駁「沒全力抗疫」絕非事實疫情｜房協向屋邨租戶商戶清潔工派抗疫包 聘失業人士任臨時工
▼3月11日 深水埗幸福邨福月樓圍封檢測▼
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港大研究：Omicron病毒在光滑表面7日仍播毒 白紙帶毒可長30分鐘快測平台｜抽中覆檢要點做？患者：填表、自行採樣 要十分鐘完成公屋排水管播毒 消息：房委會擬撥6億補救 料兩年半完成檢疫中心空置率達98% 衞生署：需求少 擬轉病人隔離設施
▼3月11日 順豐暫停香港寄至內地快件▼
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順豐停收寄至內地快件 市民嘆不便：公司日日寄貨品上去DSE｜考評局月中起向學校派快測包 考生考6科可獲發9套附1套備用珀麗灣、油塘邨等13屋邨屋苑污水呈陽性 11萬居民獲派快測包自檢伊院病房內驚現床上病人、地上屍袋 醫管局：相片是較早前已處理
▼3月10日 理髮店停業28天後重開▼
封區｜六公共屋邨各有一廈污水陽性須圍封檢測 遍及九龍、新界珀麗灣、油塘邨等13屋邨屋苑污水呈陽性 11萬居民獲派快測包自檢增29,381宗確診 連續第二日下跌 惟單日呈報多294人離世創新高港大研究：倉鼠可成新冠病毒宿主 長期傳播或致新變種病毒再傳人
▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼
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林鄭：疫苗接種率達標仍未能放寬社交措施 禁堂食無效屬斷章取義一成家人仍反對院舍長者打針 羅致光：令體弱長者染疫促回心轉意動態清零非零確診 全民檢測需小心籌備 梁萬年：非朝令夕改順豐今起停香港寄至內地快件 網購必須集運來港且每單限重3公斤
▼3月9日 落馬洲河套區應急醫院工程如火如荼▼
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院舍推閉環管理 安老協會：有員工揚言會辭職 未爆疫僅滄海遺珠死亡人數倍增 殯儀業︰負荷到頂 殮房未配合 先人無法好好上路聶德權：第3針接種率50％ 外展隊3.18前赴全港院舍有130間未到過封區｜七圍封廈解封共887宗初陽 順天邨天樂樓、天暉樓14.4%染疫1.2萬人要求入隔離設施 2600人已入住 鄧炳強：拒隔離將被檢控
▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼
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▼3月8日 疫情下的市況▼
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