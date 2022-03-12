最新疫情｜疫情平穩未見下降　死亡人數續升　依然嚴峻

本港疫情仍然嚴峻，昨日（11日）新增29,381宗確診個案，當中10,493宗屬快速測試陽性個案，第五波疫情至今則共錄得634,169宗確診個案。連同呈報滯後的個案，昨日再多294名病人死亡，死亡人數再創新高。



【08:00】醫管局早前宣布採購1,500部內地製抽氣扇，以改裝普通病房作負壓病房，每部採購價高達1,000至2,000元。同一型號抽氣扇，其廠家官方網店售價為159元人民幣（約197港元）。香港總代理接受《香港01》訪問時表示並無向醫管局供貨，本港雖無同型號出售，但相似型號售價僅為200港元，對「天價」新聞大感不解，惟指接單至供貨需時三個月。醫管局回應指，無法核實網上購物平台售賣的產品形號、產品質量、供貨量及物流程序等，是否達到醫管局的嚴格要求及保證到港時間，因此不能以網上購物平台提供的有限資訊作比較。

【07:30】速遞公司順豐速運（香港）於3月11日發公告指，因應內地最新疫情防控措施，即日起停止香港及澳門收寄至內地的所有快件，直至另行通知。市民想寄件回內地，方法其實仍有很多，香港郵政或DHL、FedEx、UPS等速遞公司，仍可寄件；而中通、圓通則表示，需要聯絡客服查詢。

▼3月11日 黃大仙東頭邨安東樓圍封檢測▼



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▼3月11日 深水埗幸福邨福月樓圍封檢測▼



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▼3月11日 順豐暫停香港寄至內地快件▼



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▼3月10日 理髮店停業28天後重開▼



▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼



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▼3月9日 落馬洲河套區應急醫院工程如火如荼▼



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▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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▼3月8日 疫情下的市況▼

