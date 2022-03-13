最新．疫情｜屯門翠寧花園第1座解封揪41宗初陽　22戶無應門

本港昨日公布（12日）增加27647宗確診個案，15789宗為核酸陽性個案，11858宗為快速測試陽性呈報，多285宗死亡個案。當局指確診數字停滯在較高水平，未見明顯向下趨勢。

3月14日0時0分起，在快速測試干台呈報後，收到的手機短訊連結只24小時有效，患者要在24小時內上載文件，否則失效，不能申報及不會發隔離令。另外，3月7日至13日的短訊同時在14日零時失效。



▼3月12日 東頭邨偉東樓圍封強制檢測▼



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【10:27】昨日下午3時起圍封的屯門翠寧花園第1座，今日上午約9時45分完成強制檢測行動，其間約727名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現41宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。同時，政府亦在「受限區域」內派員到訪約350戶，當中22戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼3月12日 觀塘安達邨賢達樓圍封強檢▼



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【10:05】災後心理輔導協會總幹事杜永政今日指，旗下熱線10日內共接25人求助，對照以往災難事件，人數雖不算多，但當中可見港人有不欲尋他人協助共通點。當中，有患有柏金遜症的79歲婆婆，到同住女兒染疫後在家猝亡，始來電尋求心理支援。杜永政認為，政府或市民，均要用新思維面對疫情，另亦要發揮守望相助精神，呼籲私家醫院盡所能接收公院病人及支援疫情。

【09:48】勞工及福利局局長羅致光在接受新華社訪問時指，截至3月11日，聘請到約120名內地合約照顧員，他們正接受為期3天的培訓，會盡快安排他們投入工作，但羅相信，人手不足問題，仍會持續一段時間。

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【08:00】新冠病毒第五波疫情嚴峻，公立醫院逼爆，伊利沙伯醫院急症室更是重災區，上周三（9日）院方召開員工大會，期間已在該院工作逾35年，急症室主管何曉輝當提到同事們「呢個月捱得好辛苦」時，不禁感觸落淚，哭成淚人。有認識何醫生的一名伊院前員工來信，形容這個「鐵醫」永遠謙遜有禮、作風低調、多做事少說話，不時直踩了不知幾多小時，打風落雨甚至10號風球的時候，他永遠會走回醫院；過往縱然急症室病人滿滿，他仍會拿起聽筒細心詢問病人狀況。這位身經百戰的醫生竟然流下男兒淚，可想像工作壓力之大實不為外人道。

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▼3月11日 順豐暫停香港寄至內地快件▼



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▼3月10日 理髮店停業28天後重開▼



▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼

