最新．疫情｜疫情停滯未明顯下行　快測登記平台周一凌晨更新

本港昨日公布（12日）增加27647宗確診個案，15789宗為核酸陽性個案，11858宗為快速測試陽性呈報，多285宗死亡個案。當局指確診數字停滯在較高水平，未見明顯向下趨勢。
3月14日0時0分起，在快速測試干台呈報後，收到的手機短訊連結只24小時有效，患者要在24小時內上載文件，否則失效，不能申報及不會發隔離令。另外，3月7日至13日的短訊同時在14日零時失效。
▼3月12日 東頭邨偉東樓圍封強制檢測▼
+8
▼3月12日 觀塘安達邨賢達樓圍封強檢▼
+2
【08:00】新冠病毒第五波疫情嚴峻，公立醫院逼爆，伊利沙伯醫院急症室更是重災區，上周三（9日）院方召開員工大會，期間已在該院工作逾35年，急症室主管何曉輝當提到同事們「呢個月捱得好辛苦」時，不禁感觸落淚，哭成淚人。有認識何醫生的一名伊院前員工來信，形容這個「鐵醫」永遠謙遜有禮、作風低調、多做事少說話，不時直踩了不知幾多小時，打風落雨甚至10號風球的時候，他永遠會走回醫院；過往縱然急症室病人滿滿，他仍會拿起聽筒細心詢問病人狀況。這位身經百戰的醫生竟然流下男兒淚，可想像工作壓力之大實不為外人道。
保安局：隔離設施從未發生洗手間天花倒塌 譴責不實相片誤導市民醫管局採購抽氣扇｜晚上突發稿 澄清中聯辦無參與醫管局購抽氣扇高廠家零售價十倍 何婉霞指急要現貨 經各方協調置富花園、田景邨等8屋邨屋苑污水呈陽性 10萬居民將獲派快測包
+14
林鄭：跨境鮮活食品供應已大致回復平日水平 將增500輛抗疫的士林鄭稱抗疫不缺錢：無公僕閒在家 慰問梁美芬：明白因疫喪親傷痛亞博長者22日未沖涼 林鄭：護理人手不足 恐怕內地招聘都有問題中央捐45萬份中成藥在港派發 邱騰華：物資供應穩定籲理性採購
▼3月11日 順豐暫停香港寄至內地快件▼
+2
增27,647確診連續3日減少 多285人離世 歐家榮：傳播高屬平台期疫情｜家居隔離患者持確診短訊或檢疫令 遇圍封強檢免做核酸檢測歐家榮：康復者毋須打第三針 「復陽」不當二次感染：屬病毒殘餘快測平台3.14更新 呈報後必須24小時內上載資料 否則不獲隔離令
▼3月10日 理髮店停業28天後重開▼
▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼
+10
林鄭：疫苗接種率達標仍未能放寬社交措施 禁堂食無效屬斷章取義一成家人仍反對院舍長者打針 羅致光：令體弱長者染疫促回心轉意動態清零非零確診 全民檢測需小心籌備 梁萬年：非朝令夕改順豐今起停香港寄至內地快件 網購必須集運來港且每單限重3公斤