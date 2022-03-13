最新．疫情｜疫情停滯未明顯下行　快測登記平台周一凌晨更新

本港昨日公布（12日）增加27647宗確診個案，15789宗為核酸陽性個案，11858宗為快速測試陽性呈報，多285宗死亡個案。當局指確診數字停滯在較高水平，未見明顯向下趨勢。

3月14日0時0分起，在快速測試干台呈報後，收到的手機短訊連結只24小時有效，患者要在24小時內上載文件，否則失效，不能申報及不會發隔離令。另外，3月7日至13日的短訊同時在14日零時失效。



▼3月12日 東頭邨偉東樓圍封強制檢測▼



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▼3月12日 觀塘安達邨賢達樓圍封強檢▼



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【08:00】新冠病毒第五波疫情嚴峻，公立醫院逼爆，伊利沙伯醫院急症室更是重災區，上周三（9日）院方召開員工大會，期間已在該院工作逾35年，急症室主管何曉輝當提到同事們「呢個月捱得好辛苦」時，不禁感觸落淚，哭成淚人。有認識何醫生的一名伊院前員工來信，形容這個「鐵醫」永遠謙遜有禮、作風低調、多做事少說話，不時直踩了不知幾多小時，打風落雨甚至10號風球的時候，他永遠會走回醫院；過往縱然急症室病人滿滿，他仍會拿起聽筒細心詢問病人狀況。這位身經百戰的醫生竟然流下男兒淚，可想像工作壓力之大實不為外人道。

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▼3月11日 順豐暫停香港寄至內地快件▼



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▼3月10日 理髮店停業28天後重開▼



▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼

