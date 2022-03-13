疫情．最新｜屯門友愛邨愛樂樓解封　初陽個案達223宗　確診率15%

行政長官林鄭月娥在今日（13日）政府每日抗疫記者會指，估計目前仍有超過30萬人在家居隔離或檢疫，不過，她指數字或會被高估，因在家居檢疫時間規定更新下，或已有部分人已完成檢疫。食物及衞生局局長陳肇始則表示，除早前已在抗疫物資包加入中成藥，明日起，抗疫物資包會加入含有撲熱息痛成份的止痛退燒藥，確診家庭亦將獲發血氧儀，而醫管局將啟動多6間指定診所，屆時會有23間指定診所提供服務。



【13:00】屯門友愛邨愛樂樓下午約1時完成強制檢測行動，其間約1 480名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現223宗初步陽性檢測個案和44宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼3月12日 東頭邨偉東樓圍封強制檢測▼



+ 8

【12:13】黃大仙竹園南邨雅園樓解封，圍封強檢其間共有約730人接受了檢測，當中共發現101宗初步陽性檢測個案，確診率13.8%，衞生署衞生防護中心會安排跟進; 觀塘安達邨賢達樓今午亦解封，其間約1 850名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現188宗初步陽性檢測個案和12宗檢測結果為不確定的個案。

▼3月12日 觀塘安達邨賢達樓圍封強檢▼



+ 2

【12:01】昨日下午圍封的何文田愛民邨信民樓，今日上午約11時完成強制檢測行動，其間有約1 100人接受了檢測，當中共發現138宗初步陽性檢測個案和36宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【11:29】陳肇始稱，醫管局近日逐步增加指定診所數目，由最初的7間增至17間，下周會再新增6間，合共23間提供服務，醫護按求診者臨床情況提供適當治療，提供口服新冠藥，如名額滿，患者可按診所安排，去診所攞藥，因應需要回調節服務。

【11:26】食物及衞生局局長陳肇始稱，政府近日在派發的抗疫物資包加入中成藥，發揮疫情防治作用，而明日起，抗疫物資將包括有含撲熱息痛的退燒止痛藥物，提供更周全支援，明日也會向受感染家庭派發血氧儀。

【11:20】署理民政事務局局長陳積志表示，計劃增設第四間抗疫熱線中心，最高可達550條，民政署會從社署接手派發物資包，讓社署抽空處理院舍抗疫的嚴重問題。

【11:15】創新及科技局局長薛永恒表示，資科辦聯同廉署2月21日起至今為26萬家庭及46萬名市民派發物資包。薛承認，由於確診人士大增，早前在派發物資包上曾經出現滯後，不過在增加人手後，由2月28日至3月2日每日向1萬人派發，至由3月9日起每日向5至6萬人派發。

【11:10】林鄭月娥表示，無論是在家居進行檢疫或是家居隔離，都受檢疫令及隔離令限制，不可離開家居，目前估計仍在家檢疫及隔離人士超過30多萬。不過，她指數字可能屬高估數字，因部分人或已完成檢疫或隔離。

【11:03】行政長官林鄭月娥表示，家居支援不是新概念，2020年初有家居支援計劃，但由於第五波確診人士數量大，需要按公共衛生評估及考慮實際情況調整。針對確診人士，林鄭表示所有確診者檢測陽性要入院或社區隔離設施隔離，因為海量問題，經過風險評估及考慮實際情況，分流處理，會安排更有需要人士進入社區設施，如身體出現風險或有嚴重不適，要第一時間入院，普通病徵輕微，甚至無病徵，分流處理下，安排進入社區隔離設施，分流處理考慮因素：包括確診人士身體狀況、居住環境及同住家人有否比較高風險。

【11:00】昨日下午2時圍封屯門友愛邨愛義樓，今日上午約11時完成強制檢測行動，其間約名身處「受限區域」內的人士接受檢測，其間， 390名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現215宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【10:27】昨日下午3時起圍封的屯門翠寧花園第1座，今日上午約9時45分完成強制檢測行動，其間約727名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現41宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。同時，政府亦在「受限區域」內派員到訪約350戶，當中22戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:05】災後心理輔導協會總幹事杜永政今日指，旗下熱線10日內共接25人求助，對照以往災難事件，人數雖不算多，但當中可見港人有不欲尋他人協助共通點。當中，有患有柏金遜症的79歲婆婆，到同住女兒染疫後在家猝亡，始來電尋求心理支援。杜永政認為，政府或市民，均要用新思維面對疫情，另亦要發揮守望相助精神，呼籲私家醫院盡所能接收公院病人及支援疫情。

【09:48】勞工及福利局局長羅致光在接受新華社訪問時指，截至3月11日，聘請到約120名內地合約照顧員，他們正接受為期3天的培訓，會盡快安排他們投入工作，但羅相信，人手不足問題，仍會持續一段時間。

+ 3

【08:00】新冠病毒第五波疫情嚴峻，公立醫院逼爆，伊利沙伯醫院急症室更是重災區，上周三（9日）院方召開員工大會，期間已在該院工作逾35年，急症室主管何曉輝當提到同事們「呢個月捱得好辛苦」時，不禁感觸落淚，哭成淚人。有認識何醫生的一名伊院前員工來信，形容這個「鐵醫」永遠謙遜有禮、作風低調、多做事少說話，不時直踩了不知幾多小時，打風落雨甚至10號風球的時候，他永遠會走回醫院；過往縱然急症室病人滿滿，他仍會拿起聽筒細心詢問病人狀況。這位身經百戰的醫生竟然流下男兒淚，可想像工作壓力之大實不為外人道。

+ 14

▼3月11日 順豐暫停香港寄至內地快件▼



+ 2

▼3月10日 理髮店停業28天後重開▼



▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼

