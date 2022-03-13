疫情．最新｜累計3993患者不治　港大專家：是一場可預見悲劇

本港今日（13日）新增32430確診，包括13,335宗核酸陽性個案及19,095宗快測陽性呈報，過去24小時呈報死亡個案達264宗，疫情兩年多至今，香港累計死3,993人，超越武漢全市累計的3,869宗死亡個案。

行政長官林鄭月娥在今日政府每日抗疫記者會指，估計目前仍有超過30萬人在家居隔離或檢疫，不過，她指數字或會被高估，因在家居檢疫時間規定更新下，或已有部分人已完成檢疫。食物及衞生局局長陳肇始則表示，除早前已在抗疫物資包加入中成藥，明日起，抗疫物資包會加入含有撲熱息痛成份的止痛退燒藥，確診家庭亦將獲發血氧儀，而醫管局將啟動多6間指定診所，屆時會有23間指定診所提供服務。



▼3月13日 黃大仙竹園南邨麗園樓圍封檢測▼



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【21:58】醫管局今日（13日）公布，伊利沙伯醫院已完成作為為新冠肺炎「定點醫院」的工作，伊院已完成急症室只會接收病情嚴重的新冠確診病人、有性命危險及孕婦的救護車個案，伊院會預留病床作為緩衝，接收危急個案。

九龍中醫院聯網總監張復熾醫生表示，要在短短數天將伊利沙伯醫院轉為定點救治醫院是前所未有的挑戰，有賴院內各部門的充份合作才能內完成，感謝醫管局其他聯網及醫院的支持。

【21:44】新冠病毒第五波疫情肆虐，截至今日（13日）累計3,993名患者死亡，絕大部分在近一個月離世。香港大學醫學院微生物學系臨床助理教授薛達（Siddharth Sridhar）今日在Facebook撰文，剖析本港死亡率高出其他富裕地區原因，形容這是一場「可預見的悲劇」，因本港面對居住環境擠逼、安老院舍令過度集中、疫苗接種率偏低，及醫療系統一直不勝負荷等問題，呼籲政府盡快提出有效政策，改善醫療體系，認為「比起樣板地向醫護人員致敬更重要」，同時要加快長者疫苗接種，及儲備更多抗病毒藥物，以應對挑戰。

過去一年，科學界普遍共識，疫苗可以顯著降低死於新冠肺炎風險，但不幸地，香港長者要用「性命」去證明這一點。 香港大學醫學院微生物學系臨床助理教授薛達

香港大學醫學院微生物學系臨床助理教授薛達（Siddharth Sridhar）數據分析，本港與其他富裕地區比較，情況最為「糟糕」。（薛達fb圖片）

▼3月13日 屯門翠寧花園第３座圍封檢測▼



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【19:04】政府今午（13日）公布九龍城區、東區、北區、觀塘區及沙田區多個範圍，檢測到污水呈陽性，病毒量相對較高，懷疑有隱性患者存在。涉事地區包括啟德區內啟德1號、龍譽、嘉匯、天寰、Oasis Kai Tak及煥然壹居共六個屋苑，以及觀塘順天邨和耀東邨等七個公營房屋屋苑，總數共13個。當區的民政事務處將會由明日（14日）起，陸續向約九萬名居民、清潔員工和物業管理員工，派發快速測試套裝，供自行檢測。

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【19:00】本港新冠肺炎疫情嚴峻，多區出現大量染疫個案。衞生防護中心公布昨日（12日）確診大廈名單，過去14日共有2,638幢大廈出現確診者，較前日（11日）減少約134幢，觀塘區屬「重災區」，上榜大廈總數253幢；其次為九龍城區及屯門區，分別有198及192幢大廈上榜，包括何文田One Homantin及雅利德樺臺。



雖然近日確診數字稍見回落，但昨日新增出現確診者的大廈仍有238幢，當中不乏豪宅及中產屋苑，包括何文田雅利德樺臺、屯門掃管笏NAPA、東涌藍天海岸影岸紅A座、堅尼地城加惠臺2座，離島東涌天主教學校亦榜上有名。另外，本港亦有多幢紀律部隊宿舍出現確診個案，其中順利紀律部隊宿舍，更由前日僅得4座上榜，擴大至第1至7座均有居民染疫。

▼3月13日 屯門友愛邨愛信樓及愛禮樓圍封檢測▼



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【18:37】政府正推行與疫苗劑數掛鉤的「疫苗通行證」，惟衞生防護中心轄下的聯合科學委員會最新建議，若在感染前已接種兩劑或以上疫苗，康復後毋須再次接種。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今（13日）表示，染疫患者可視為已接種一針疫苗，如感染前已打兩針，康復後毋須打第三針，但「疫苗通行證」安排則指待食物及衞生局稍後公布。

根據疫苗通行證規定，如在6月30日的9個月之前打第二針疫苗，而尚未打第三針，疫苗通行證當日起失效。因此若當局在當日前為有已打兩針疫苗的康復者提供證明，疫苗通行證便可繼續有效，即尚有3.5個月時間安排。

【18:31】全國兩會日前已閉幕，全國政協委員、港區省級政協委員聯誼會會長施榮懷由於在深圳隔離時確診新冠病毒，未能上京開會，目前仍在深圳第三人民醫院接受隔離。

施榮懷接受《香港01》訪問時表示，內地對於轉陰性的CT值要求為40，比香港嚴格得多，如被驗出陽性隨時要面對一個半月或以上的隔離生活，再加上內地專收港人的傳染病醫院醫護人員已壓力爆煲，因此呼籲近期染疫康復或有感冒症狀的市民暫時勿回內地，以免須長時間隔離之餘，加重國家醫療系統的負擔。

【18:16】本港多個社區隔離設施陸續投入服務，青衣社區隔離設施早前曾出現車龍，市民等候數小時未能入住。負責營運隔離設施的保安局近日推出「先入房再登記」電子表格登記系統，預先安排市民進入房間，之後才進行入住登記，過程大約10分鐘，市民亦可在表格上就膳食作出要求。

社區隔離設施電子化「先入房再登記」系統：



【17:58】司法機構發言人表示，終審法院首席法官官邸一名家務總管確診2019冠狀病毒病。該名家務總管在終審法院首席法官官邸上班，最近一次上班日期為三月十二日，主要負責官邸的日常家居服務。他工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。

司法機構已為官邸進行清潔和消毒，並會根據衞生署的意見再作跟進。終審法院首席法官今日進行快速抗原測試，結果為陰性。所有官邸傭工在上班前均會作快速抗原測試，他們今日的檢測結果均為陰性，但為審慎起見及因應法庭程序一般延期安排，終審法院首席法官本星期將在家工作。

【17:00】再有多幢樓宇因排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，被政府圍封，包括：觀塘順安邨安群樓、黃大仙竹園南邨麗園樓及觀塘順安邨安群樓。

▼3月13日 市民疫下到大浪灣泳灘「下水禮」▼



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▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼



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【16:55】何婉霞透露，將會在短期內推出隔離護理觀察系統，社區確診人士會收到短訊，短訊附上連結，可連至隔離護理觀察系統， 登記病徵，系統就相關病徵會有健康資訊建議，系統會在第六及第七日提醒社區確診人士更新快速檢測報告，不過系統仍在研發當中，有相關資料會在公布。

【16:47】歐家榮指過去數天徘徊在約3萬水平，每日停滯在高水平，沒有進一步上升，但新冠病毒傳播和活躍仍非常之高，料未來數天仍會維持。他又指，雖初步可以控制沒再爆炸性上升，但仍然脆弱，市民別要有錯覺疫情已受控。

【16:40】醫管局總行政經理何婉霞表示，過去24小時有89名病人情況危殆，144人情況嚴重，101名危殆病人於深切治療病房留醫。另昨有741人出院，約20名病人於入院篩查或院內檢測陽性，30多同房病人會被列密切接觸者。由於數據滯後，2月27日至3月11日期間，再有74名病人離世，包括44男30女，年齡介乎55至102歲。

有190人染疫後於昨日離世，包括112男79女，年齡介乎39歲至105歲，當中175人屬65歲以上長者；115人居住於院舍；124位沒有接種疫苗，46位已打一針，20位已打兩針。

【16:37】歐家榮指，第五波累計錄3780宗死亡個案，死亡率提高至0.54%，離世患者年齡介乎11個月至112歲，中位數85歲，即過去24小時新增呈報死亡個案達264宗，令疫情兩年多至今，香港累計死3,993人，超越武漢全市累計的3,869宗死亡個案。

【16:35】多4間院舍有確診個案，涉3間安老院舍及1間殘疾院舍，共涉及86個案，當中71名為院友，餘下15名屬員工，至今累計745間安老院舍出現確診個案或爆發，當中368間在過去兩星期出現個案，佔整體46%；共26,300名院友染疫，佔所有院友的30%，另有約6580名職員染疫，佔22%。

【16:32】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增確診個案合共32,430宗，當中13,335宗屬核酸檢測確診個案，19,095宗經快速檢測後確診，累計第五疫情有694,246宗確診個案。

【16:20】中央援建的粉嶺社區隔離設施今日交付啟用，政務司長李家超等官員到場視察。李家超表示，對於早前網上流傳一張被指是社區隔離設施洗手間天花板倒塌的相片，他重申是假新聞，並稱有人「搞破壞」。他譴責這些破壞行為，又指發放有關消息的人是市民「公敵」，「因為佢哋幫緊個病毒」，表明如有任何證據，當局必定會依法採取行動。

李家超稱假消息是社會「公敵」，如有任何證據，當局必定會依法採取行動。

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【16:06】第五波疫情持續嚴峻，聖保祿醫院今（13日）公布，將與樂善堂合作，在港灣道體育中心，照顧由公立醫院急症室直接轉介、較穩定的老人院舍確診病人，共提供130張病床，成爲首間提供醫療支援，營運老年新冠病人暫托中心的私家醫院。港灣道體育中心的暫托中心將於本周三（16日）投入服務。

▼灣仔港灣道體育館將設立長者暫託中心▼



【16:00】政府指由於觀塘順利邨利溢樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後宣布自下午4時起限制愛信樓內人士須留在其處所並接受強制檢測，目標是在明日約下午1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:30】政府指由於屯門友愛邨愛禮樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後宣布自下午3時30分起限制愛信樓內人士須留在其處所並接受強制檢測，目標是在明日（14日）約下午1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:00】衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會昨日聯同行政長官專家顧問團（專家顧問團）進行網上會議，今日發表更新的暫擬共識建議。



委員會指，經考慮本地情況、海外經驗、世界衞生組織的建議，以及參考早前有關接種隨後劑次間距的建議後，聯合科學委員會聯同專家顧問團就所需接種的疫苗劑數和間距作出建議，當中指免疫功能正常的人士如在受感染前已接種兩劑或以上的克爾來福或復必泰疫苗，康復後無須再次接種。未完成接種兩劑疫苗的人士，則可按其年齡及感染前曾接種的劑數，在康復後接種最多兩劑。

▼3月13日 市民疫下到石澳泳灘「下水禮」▼



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【14:45】本港今日相當溫暖，九龍城、大美督、濕地公園等地均錄得攝氏29度高溫，截至下午3時，上水已升至30.1度。不少市民急不及待到大浪灣泳灘及石澳泳灘提早「下水禮」降溫。天文台預測，一股溫暖的海洋氣流會在未來一兩日帶來潮濕有霧的天氣，本港市區最高氣溫達27度，上水或再升溫至32度，相對濕度高見100%。隨著高空擾動及偏東氣流相繼影響，本港周三（16日）起至少一連7日多雲有雨，但市區最高氣溫維持在25、26度水平。

【14:28】​政府指由於屯門友愛邨愛信樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後宣布自下午2時起限制愛信樓內人士須留在其處所並接受強制檢測，目標是在明日（14日）約下午1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【14:05】香港生物科技協會測試24個品牌的測試包，分析其靈敏度、特異性、穩定性及是否容易使用後，推薦其中9個品牌，當中4款屬政府派發品牌，包括BGI-YHLO（華大基因）、INDICAID （妥析）、Jinwofu （金沃夫）及Wondfo（萬孚）。

【13:11】第五波疫情持續嚴峻，死亡個案中以長者為主，港府稱加快院舍接種是「重中之重」。公務員事務局局長聶德權今（13日）接受無綫電視《講清講楚》訪問時指，現時有約五成二安老院舍長者已接種首劑疫苗，本周五疫苗外展隊將會上門為居於全港院舍的人士接種首劑疫苗，目標完成後，當局會部署第二針及第三針的相關安排。港府會根據專家委員會及相關數據，再研究是否需要接種第四劑疫苗。他又透露，未來或會擴大至在家接種服務，為獨居或行動不便長者作接種疫苗。

【13:00】屯門友愛邨愛樂樓下午約1時完成強制檢測行動，其間約1 480名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現223宗初步陽性檢測個案和44宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【12:45】第五波疫情大爆發，港府表現備受批評，資深大律師清洪今日（13日）報章撰文致函特首林鄭月娥，指幾乎所有與他相識並交談過的人士當中，沒有任何人支持林鄭目前處理手法，「各人對閣下的非議範圍極廣，但基本上皆可歸結為一點，若清零政策要取得成功，必須獲得社會的明確支持，而這正是現時所缺乏的。」

他指目前最重要是為全體市民接種疫苗，以及為與新冠病毒「共存」的未來制定路線圖。

▼3月12日 東頭邨偉東樓圍封強制檢測▼



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【12:13】黃大仙竹園南邨雅園樓解封，圍封強檢其間共有約730人接受了檢測，當中共發現101宗初步陽性檢測個案，確診率13.8%，衞生署衞生防護中心會安排跟進; 觀塘安達邨賢達樓今午亦解封，其間約1 850名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現188宗初步陽性檢測個案和12宗檢測結果為不確定的個案。

▼3月12日 觀塘安達邨賢達樓圍封強檢▼



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【12:01】昨日下午圍封的何文田愛民邨信民樓，今日上午約11時完成強制檢測行動，其間有約1 100人接受了檢測，當中共發現138宗初步陽性檢測個案和36宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【13:59】政府估計目前約有超過30萬人正在家檢疫或隔離，正不斷豐富派送的抗疫物資包支援他們，而其他抗疫及檢測工作亦有大量物資需存放。新世界集團決定無償提供香港會議展覽中心二期總面積逾 50 萬平方呎的空間，作為政府抗疫倉儲物流中心用途，新倉儲物流中的租金開支由新世界發展負擔。

新世界借出會展中心二期作為政府抗疫倉儲物流中心， 佔地逾 50 萬平方呎。（新世界發展提供）

【11:29】陳肇始稱，醫管局近日逐步增加指定診所數目，由最初的7間增至17間，下周會再新增6間，合共23間提供服務，醫護按求診者臨床情況提供適當治療，提供口服新冠藥，如名額滿，患者可按診所安排，去診所攞藥，因應需要回調節服務。

【11:26】食物及衞生局局長陳肇始稱，政府近日在派發的抗疫物資包加入中成藥，發揮疫情防治作用，而明日起，抗疫物資將包括有含撲熱息痛的退燒止痛藥物，提供更周全支援，明日也會向受感染家庭派發血氧儀。

【11:20】署理民政事務局局長陳積志表示，計劃增設第四間抗疫熱線中心，最高可達550條，民政署會從社署接手派發物資包，讓社署抽空處理院舍抗疫的嚴重問題。

【11:15】創新及科技局局長薛永恒表示，資科辦聯同廉署2月21日起至今為26萬家庭及46萬名市民派發物資包。薛承認，由於確診人士大增，早前在派發物資包上曾經出現滯後，不過在增加人手後，由2月28日至3月2日每日向1萬人派發，至由3月9日起每日向5至6萬人派發。

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【11:10】林鄭月娥表示，無論是在家居進行檢疫或是家居隔離，都受檢疫令及隔離令限制，不可離開家居，目前估計仍在家檢疫及隔離人士超過30多萬。不過，她指數字可能屬高估數字，因部分人或已完成檢疫或隔離。

【11:03】行政長官林鄭月娥表示，家居支援不是新概念，2020年初有家居支援計劃，但由於第五波確診人士數量大，需要按公共衛生評估及考慮實際情況調整。針對確診人士，林鄭表示所有確診者檢測陽性要入院或社區隔離設施隔離，因為海量問題，經過風險評估及考慮實際情況，分流處理，會安排更有需要人士進入社區設施，如身體出現風險或有嚴重不適，要第一時間入院，普通病徵輕微，甚至無病徵，分流處理下，安排進入社區隔離設施，分流處理考慮因素：包括確診人士身體狀況、居住環境及同住家人有否比較高風險。

【11:00】昨日下午2時圍封屯門友愛邨愛義樓，今日上午約11時完成強制檢測行動，其間約名身處「受限區域」內的人士接受檢測，其間， 390名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現215宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【10:27】昨日下午3時起圍封的屯門翠寧花園第1座，今日上午約9時45分完成強制檢測行動，其間約727名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現41宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。同時，政府亦在「受限區域」內派員到訪約350戶，當中22戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:05】災後心理輔導協會總幹事杜永政今日指，旗下熱線10日內共接25人求助，對照以往災難事件，人數雖不算多，但當中可見港人有不欲尋他人協助共通點。當中，有患有柏金遜症的79歲婆婆，到同住女兒染疫後在家猝亡，始來電尋求心理支援。杜永政認為，政府或市民，均要用新思維面對疫情，另亦要發揮守望相助精神，呼籲私家醫院盡所能接收公院病人及支援疫情。

【09:48】勞工及福利局局長羅致光在接受新華社訪問時指，截至3月11日，聘請到約120名內地合約照顧員，他們正接受為期3天的培訓，會盡快安排他們投入工作，但羅相信，人手不足問題，仍會持續一段時間。

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【08:00】新冠病毒第五波疫情嚴峻，公立醫院逼爆，伊利沙伯醫院急症室更是重災區，上周三（9日）院方召開員工大會，期間已在該院工作逾35年，急症室主管何曉輝當提到同事們「呢個月捱得好辛苦」時，不禁感觸落淚，哭成淚人。有認識何醫生的一名伊院前員工來信，形容這個「鐵醫」永遠謙遜有禮、作風低調、多做事少說話，不時直踩了不知幾多小時，打風落雨甚至10號風球的時候，他永遠會走回醫院；過往縱然急症室病人滿滿，他仍會拿起聽筒細心詢問病人狀況。這位身經百戰的醫生竟然流下男兒淚，可想像工作壓力之大實不為外人道。

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▼3月11日 順豐暫停香港寄至內地快件▼



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▼3月10日 理髮店停業28天後重開▼



▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼

