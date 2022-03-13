直播｜增32430確診　多264人死　累計死3993人超越武漢

本港今日（13日）新增32430確診，包括13,335宗核酸陽性個案及19,095宗快測陽性呈報，過去24小時呈報死亡個案達264宗，疫情兩年多至今，香港累計死3,993人，超越武漢全市累計的3,869宗死亡個案。

行政長官林鄭月娥在今日政府每日抗疫記者會指，估計目前仍有超過30萬人在家居隔離或檢疫，不過，她指數字或會被高估，因在家居檢疫時間規定更新下，或已有部分人已完成檢疫。食物及衞生局局長陳肇始則表示，除早前已在抗疫物資包加入中成藥，明日起，抗疫物資包會加入含有撲熱息痛成份的止痛退燒藥，確診家庭亦將獲發血氧儀，而醫管局將啟動多6間指定診所，屆時會有23間指定診所提供服務。



【16:37】歐家榮指，第五波累計錄3780宗死亡個案，死亡率提高至0.54%，離世患者年齡介乎11個月至112歲，中位數85歲，即過去24小時新增呈報死亡個案達264宗，令疫情兩年多至今，香港累計死3,993人，超越武漢全市累計的3,869宗死亡個案。

【16:32】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增確診個案合共32,430宗，當中13,335宗屬核酸檢測確診個案，19,095宗經快速檢測後確診，累計第五疫情有694,246宗確診個案。

【16:00】政府指由於觀塘順利邨利溢樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後宣布自下午4時起限制愛信樓內人士須留在其處所並接受強制檢測，目標是在明日約下午1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

▼3月13日 市民疫下到大浪灣泳灘「下水禮」▼



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【15:30】政府指由於屯門友愛邨愛禮樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後宣布自下午3時30分起限制愛信樓內人士須留在其處所並接受強制檢測，目標是在明日（14日）約下午1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:00】衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會昨日聯同行政長官專家顧問團（專家顧問團）進行網上會議，今日發表更新的暫擬共識建議。



委員會指，經考慮本地情況、海外經驗、世界衞生組織的建議，以及參考早前有關接種隨後劑次間距的建議後，聯合科學委員會聯同專家顧問團就所需接種的疫苗劑數和間距作出建議，當中指免疫功能正常的人士如在受感染前已接種兩劑或以上的克爾來福或復必泰疫苗，康復後無須再次接種。未完成接種兩劑疫苗的人士，則可按其年齡及感染前曾接種的劑數，在康復後接種最多兩劑。

▼3月13日 市民疫下到石澳泳灘「下水禮」▼



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【14:45】本港今日相當溫暖，九龍城、大美督、濕地公園等地均錄得攝氏29度高溫，截至下午3時，上水已升至30.1度。不少市民急不及待到大浪灣泳灘及石澳泳灘提早「下水禮」降溫。天文台預測，一股溫暖的海洋氣流會在未來一兩日帶來潮濕有霧的天氣，本港市區最高氣溫達27度，上水或再升溫至32度，相對濕度高見100%。隨著高空擾動及偏東氣流相繼影響，本港周三（16日）起至少一連7日多雲有雨，但市區最高氣溫維持在25、26度水平。

【14:28】​政府指由於屯門友愛邨愛信樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後宣布自下午2時起限制愛信樓內人士須留在其處所並接受強制檢測，目標是在明日（14日）約下午1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【14:05】香港生物科技協會測試24個品牌的測試包，分析其靈敏度、特異性、穩定性及是否容易使用後，推薦其中9個品牌，當中4款屬政府派發品牌，包括BGI-YHLO（華大基因）、INDICAID （妥析）、Jinwofu （金沃夫）及Wondfo（萬孚）。

【13:00】屯門友愛邨愛樂樓下午約1時完成強制檢測行動，其間約1 480名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現223宗初步陽性檢測個案和44宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼3月12日 東頭邨偉東樓圍封強制檢測▼



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【12:13】黃大仙竹園南邨雅園樓解封，圍封強檢其間共有約730人接受了檢測，當中共發現101宗初步陽性檢測個案，確診率13.8%，衞生署衞生防護中心會安排跟進; 觀塘安達邨賢達樓今午亦解封，其間約1 850名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現188宗初步陽性檢測個案和12宗檢測結果為不確定的個案。

▼3月12日 觀塘安達邨賢達樓圍封強檢▼



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【12:01】昨日下午圍封的何文田愛民邨信民樓，今日上午約11時完成強制檢測行動，其間有約1 100人接受了檢測，當中共發現138宗初步陽性檢測個案和36宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【11:29】陳肇始稱，醫管局近日逐步增加指定診所數目，由最初的7間增至17間，下周會再新增6間，合共23間提供服務，醫護按求診者臨床情況提供適當治療，提供口服新冠藥，如名額滿，患者可按診所安排，去診所攞藥，因應需要回調節服務。

【11:26】食物及衞生局局長陳肇始稱，政府近日在派發的抗疫物資包加入中成藥，發揮疫情防治作用，而明日起，抗疫物資將包括有含撲熱息痛的退燒止痛藥物，提供更周全支援，明日也會向受感染家庭派發血氧儀。

【11:20】署理民政事務局局長陳積志表示，計劃增設第四間抗疫熱線中心，最高可達550條，民政署會從社署接手派發物資包，讓社署抽空處理院舍抗疫的嚴重問題。

【11:15】創新及科技局局長薛永恒表示，資科辦聯同廉署2月21日起至今為26萬家庭及46萬名市民派發物資包。薛承認，由於確診人士大增，早前在派發物資包上曾經出現滯後，不過在增加人手後，由2月28日至3月2日每日向1萬人派發，至由3月9日起每日向5至6萬人派發。

【11:10】林鄭月娥表示，無論是在家居進行檢疫或是家居隔離，都受檢疫令及隔離令限制，不可離開家居，目前估計仍在家檢疫及隔離人士超過30多萬。不過，她指數字可能屬高估數字，因部分人或已完成檢疫或隔離。

【11:03】行政長官林鄭月娥表示，家居支援不是新概念，2020年初有家居支援計劃，但由於第五波確診人士數量大，需要按公共衛生評估及考慮實際情況調整。針對確診人士，林鄭表示所有確診者檢測陽性要入院或社區隔離設施隔離，因為海量問題，經過風險評估及考慮實際情況，分流處理，會安排更有需要人士進入社區設施，如身體出現風險或有嚴重不適，要第一時間入院，普通病徵輕微，甚至無病徵，分流處理下，安排進入社區隔離設施，分流處理考慮因素：包括確診人士身體狀況、居住環境及同住家人有否比較高風險。

【11:00】昨日下午2時圍封屯門友愛邨愛義樓，今日上午約11時完成強制檢測行動，其間約名身處「受限區域」內的人士接受檢測，其間， 390名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現215宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【10:27】昨日下午3時起圍封的屯門翠寧花園第1座，今日上午約9時45分完成強制檢測行動，其間約727名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現41宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。同時，政府亦在「受限區域」內派員到訪約350戶，當中22戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:05】災後心理輔導協會總幹事杜永政今日指，旗下熱線10日內共接25人求助，對照以往災難事件，人數雖不算多，但當中可見港人有不欲尋他人協助共通點。當中，有患有柏金遜症的79歲婆婆，到同住女兒染疫後在家猝亡，始來電尋求心理支援。杜永政認為，政府或市民，均要用新思維面對疫情，另亦要發揮守望相助精神，呼籲私家醫院盡所能接收公院病人及支援疫情。

【09:48】勞工及福利局局長羅致光在接受新華社訪問時指，截至3月11日，聘請到約120名內地合約照顧員，他們正接受為期3天的培訓，會盡快安排他們投入工作，但羅相信，人手不足問題，仍會持續一段時間。

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【08:00】新冠病毒第五波疫情嚴峻，公立醫院逼爆，伊利沙伯醫院急症室更是重災區，上周三（9日）院方召開員工大會，期間已在該院工作逾35年，急症室主管何曉輝當提到同事們「呢個月捱得好辛苦」時，不禁感觸落淚，哭成淚人。有認識何醫生的一名伊院前員工來信，形容這個「鐵醫」永遠謙遜有禮、作風低調、多做事少說話，不時直踩了不知幾多小時，打風落雨甚至10號風球的時候，他永遠會走回醫院；過往縱然急症室病人滿滿，他仍會拿起聽筒細心詢問病人狀況。這位身經百戰的醫生竟然流下男兒淚，可想像工作壓力之大實不為外人道。

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▼3月11日 順豐暫停香港寄至內地快件▼



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▼3月10日 理髮店停業28天後重開▼



▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼

