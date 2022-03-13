康復者毋須打第三針　衞生署：可視已種一劑疫苗　食衞局會交代

政府正推行與疫苗劑數掛鉤的「疫苗通行證」，惟衞生防護中心轄下的聯合科學委員會最新建議，若在感染前已接種兩劑或以上疫苗，康復後毋須再次接種。
衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今（13日）表示，染疫患者可視為已接種一針疫苗，如感染前已打兩針，康復後毋須打第三針，但「疫苗通行證」安排則指待食物及衞生局稍後公布。
▼3月1日 接種首劑疫苗人數突破600萬▼
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歐家榮表示，科學委員會昨就本港新冠患者康復後打針安排作出建議，未曾接種的患者可接種兩針，對於免疫力正常患者，感染後可視為已接種了一針，如免疫力下降者則另有建議，故市民需視乎年齡、免疫力、疫苗選擇等作出接種安排，直言不存在所謂「豁免接種疫苗證明書」。
他補充指，如患者核酸檢測呈陽性，或在2月26日或之後經快速檢測呈陽性，並已透過網上平台呈報，包括提交身份證明文件，經核實後均會視為確診者，政府會向有關人士發出隔離令。至於「疫苗通行證」安排，他稱食物及衞生局稍後會詳細交代。
對於檢測呈陽性、但沒安排入院或社區隔離設施的患者，如未收到隔離令，歐指稍後會補發證明，以確認為新冠患者。
▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼
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