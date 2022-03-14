疫情．最新｜快速測試陽性患者今起呈報後24小時內須上載證明文件

本港昨日（13日）新增32,430宗確診個案，累計增至70萬人染疫，平均約每十名港人，就有一人中招。近三日每日報告確診人數維持3萬宗水平，衞生署強調未呈回落趨勢。至昨累計共3,993名患者離世，超越內地武漢官方宣布的3,869宗死亡個案。
衞生署今起（14日）實行新規定，快速抗原測試呈陽性的患者在呈報後，必須在24小時內經手機短信的連結上載證明文件，逾時便不能再通過系統成功申報和下載由防護中心根據法例發出的隔離令或檢疫令。當局今起向患者派發的防疫包將「加料」，內附有退熱止通藥「撲熱息痛」及量度血液中含氧量的血氧器。
昨日疫苗報道總覽：疫情．3.13｜累計死者人數超武漢 港大專家：是一場可預見悲劇
▼3月13日 屯門翠寧花園第３座圍封檢測▼
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▼3月13日 屯門友愛邨愛信樓及愛禮樓圍封檢測▼
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▼3月13日 黃大仙竹園南邨麗園樓圍封檢測▼
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本港死亡率超英美韓星 港大專家剖析低疫苗接種率遇上三問題不治院舍院友佔3993死者一半 業界稱有長者已約打針惟「打唔切」疫情︱回落兩日後反彈重上3萬 累計超70萬 近每10港人1人中招科學委員會指倘曾接種兩劑疫苗 染疫康復後毋須再打針本港爆疫兩年累計3993名患者病逝 死亡人數超越武漢
社區隔離設施電子化「先入房再登記」系統：
▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼
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疫情︱回落兩日後反彈重上3萬 累計超70萬 近每10港人1人中招啟德1號順天邨等13個屋苑污水呈陽性 九萬居民將獲發快測包封區｜6大廈污水陽性圍封 涉屯門友愛邨兩廈及翠寧花園第3座等封區｜七大廈解封揭940人染疫 友愛邨愛義樓陽性比率達15%疫情｜伊利沙伯醫院變「定點醫院」生效 急症室只接收三類病人來論｜伊院急症室主管為同事落男兒淚 前員工撰文寫鐵醫淚不輕彈疫情︱終院首席法官張舉能官邸家務總管確診 張官快速檢測呈陰性社區隔離設施採電子check-in系統 先入房後登記 最快10分鐘完成
▼3月13日 市民疫下到大浪灣泳灘「下水禮」▼
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疫情︱逾30萬人正居家隔離或檢疫 政府周一起派退燒藥及血氧儀疫情｜醫管局將增設支援熱線及指定診所 輕症者可按安排取藥社署暫僅聘得120名內地照顧員來港 羅致光：人手不足仍會持續院舍長者疫苗接種料周五全覆蓋 聶德權：未來或擴展在家接種服務私院抗疫｜聖保祿醫院樂善堂照顧輕症長者 港灣道中心周三服務港人慣了拒求助 女兒染疫猝亡遺8旬病母無人知 機構籲守望相助
▼3月13日 市民疫下到石澳泳灘「下水禮」▼
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