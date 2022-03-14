疫情．最新｜快速測試陽性患者今起呈報後24小時內須上載證明文件

本港昨日（13日）新增32,430宗確診個案，累計增至70萬人染疫，平均約每十名港人，就有一人中招。近三日每日報告確診人數維持3萬宗水平，衞生署強調未呈回落趨勢。至昨累計共3,993名患者離世，超越內地武漢官方宣布的3,869宗死亡個案。



衞生署今起（14日）實行新規定，快速抗原測試呈陽性的患者在呈報後，必須在24小時內經手機短信的連結上載證明文件，逾時便不能再通過系統成功申報和下載由防護中心根據法例發出的隔離令或檢疫令。當局今起向患者派發的防疫包將「加料」，內附有退熱止通藥「撲熱息痛」及量度血液中含氧量的血氧器。



昨日疫苗報道總覽：疫情．3.13｜累計死者人數超武漢 港大專家：是一場可預見悲劇

▼3月13日 屯門翠寧花園第３座圍封檢測▼



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▼3月13日 屯門友愛邨愛信樓及愛禮樓圍封檢測▼



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▼3月13日 黃大仙竹園南邨麗園樓圍封檢測▼



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社區隔離設施電子化「先入房再登記」系統：



▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼



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▼3月13日 市民疫下到大浪灣泳灘「下水禮」▼



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▼3月13日 市民疫下到石澳泳灘「下水禮」▼

