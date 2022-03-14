疫情．直播｜增26908宗確診　張竹君認同屬高位橫行：有機會反彈

本港今日（14日）新增26,908宗確診個案，累計增至73多萬人染疫，近三日每日報告確診人數維持約2萬至3萬宗水平，未呈回落趨勢。過去24小時，呈報死亡個案再增286宗，疫情以來累計共4,279名患者離世，突破4000水平。

衞生署今起實行新規定，快速抗原測試呈陽性的患者在呈報後，必須在24小時內經手機短信的連結上載證明文件，逾時便不能再通過系統成功申報和下載由防護中心根據法例發出的隔離令或檢疫令。當局今起向患者派發的防疫包將「加料」，內附有退熱止痛藥「撲熱息痛」及量度血液中含氧量的血氧器。



昨日疫苗報道總覽：疫情．3.13｜累計死者人數超武漢 港大專家：是一場可預見悲劇

【16:49】今日確診個案中有一宗為Delta個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，雖然Delta個案比例好低，但傳播鏈可能未完全斷，社區仍有少量個案。她又指，有說近日社區人流增加，會影響傳播情況， 強調疫情仍好高，數字好高，不是下跌，希望市民緊守衛生措施，盡量減少外出。

【16:45】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻：249人昨日離世，涉151男98女，年齡介乎39歲至105歲，231人屬65歲以上長者，134人居於院舍，165位沒有接種疫苗，41位已打一針，39位已打兩針、4人打3針。由於數據滯後，2月27日至3月12日期間有37名病人離世未公布，包括22男15女，介乎64至106歲。

【16:40】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻：明日啟動額外6間指定診所，合共23間，協助治療輕微感染要醫生診症的社區確診病人，同時增設關愛專線，讓高風險確診人士預約。

【16:33】增 11間院舍出現個案或爆發情況，7 間安是老院，4 間是殘疾院舍，涉 46 名院友及2 名員工，第五波累計有 752 間安老院舍曾出現個案或爆發，佔總數90%。

【16:32】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：第五波累計死亡個案共4,066宗，年齡介乎11個月至112歲，中位數為85歲。死亡個案中，95.5%為60歲以上，70歲以上約87％，80歲以上是70%，死亡率是0.56%，80歲以上是9.44%。

已打針死亡率是0.08%，未打針是1.86%，相差20多倍，長者方面，已打齊針死亡率是2.89%，而未打針的死亡率是逾12％。

【16:31】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：本港今日新增確診個案合共26,908宗，12,040宗屬核酸檢測確診個案，14,868宗經快速檢測後確診。過去24小時，呈報死亡個案再增286宗，疫情兩年多以來，累計共有4,279名患者離世。

【16:06】政府今（14日）公布美孚、黃大仙及天水圍等多區屋苑污水呈陽性的結果。檢測到污水呈陽性，病毒量相對較高，疑有隱性患者存在，包括美孚新邨第一至八期、天馬苑、天宏苑及黃大仙上邨、天逸邨及天悅邨。民政事務處將從明日（15日）起向居民、清潔員工及管理員等派發8萬快速測試套裝。

▼3月14日，污水呈陽性需自行檢測的部份屋苑及大廈▼



當區的民政事務處將會由明日（15日）起陸續向以下地點居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過8萬個快速抗原測試包。

涉及污水呈陽性需自行檢測的地區及屋苑名單：

．深水埗區—美孚新邨第一至八期

．黃大仙區—天馬苑、天宏苑及黃大仙上邨

．元朗區—天逸邨及天悅邨

美孚新邨全邨合共八期均告上榜，共99座，全邨合共提供13,149個單位。而黃大仙天馬苑共有5座、住戶數目2,800個；而元朗天逸邨及天悅邨分別有9座及6座，合共提供3,330及4,195個單位。

【15:42】政府在今日（14日）下午陸續圍封大廈，其中觀塘順利邨利富樓及深水埗蘇屋邨劍蘭樓，因排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故圍封強檢至明午。

【14:39】當局由今日起，在向居家檢疫患者派發的抗疫物資包中，會加入含「撲熱息痛」的止痛退燒藥及血氧儀，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今（14日）於港台《千禧年代》表示，Omicron可致患者出現無症狀下缺氧風險，染疫人士可每隔四小時量度血氧儀一次，留意其百分比指數情況，正常人應處於95%或以上，低於95%有缺氧風險，低於92%則應前往急症室。



臨床上則需留意呼吸情況，如突然發現染疫家人大力「抖氣」、肌肉繃緊，胸部兩旁肋骨大力「索」及向內收縮，或說話時突現斷句式及神智不清，或顯示其情況或轉差，應盡快到醫院求診。

當局由今日起，將向居家檢疫患者派發血氧儀。( Google 搜尋網頁圖片)

【14:38】第五波疫情嚴峻，堂食時間縮短，不少外賣及網購平台的需求急增。外賣速遞公司Foodpanda今（14日）宣布，暫停接受現金付款，直至另行通知。並鼓勵顧客使用電子付款及無接觸送遞，以減少面對面接觸的機會。

【13:31】深圳市因應爆發疫情，昨天（13日）宣佈由今日起（14日）「封城」7日，並展開三輪全員核酸檢測，行動迅速。特首林鄭月娥被問及為何不參考深圳做法時，稱全民強檢需視乎一個地方的體制、動員能力及資源，承認香港檢測能力有限，又指本港人口稠密，市民會擔心排隊時有交叉感染風險，故不能直接相比，「問我今天要我哋學深圳未來呢幾日做3次強檢，恐怕未到呢個能力水平。」

【13:03】政府今日（14日）宣布，周三起（16日）位於銅鑼灣禮頓中心的衛星社區疫苗接種中心將擴展服務，於六樓新增場地提供復必泰疫苗接種服務予12歲或以上人士，並接受學校為適齡學童作團體預約。至於銅鑼灣香港中央圖書館、長沙灣香港紗廠及觀塘創紀之城5期的社區疫苗接種中心周五（18日）起，將擴展至為所有三歲或以上合資格人士接種新冠疫苗。

▼3月1日 接種首劑疫苗人數突破600萬▼



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【13:00】本港第5波疫情失控爆發，特首林鄭月娥今早（14日）在疫情記者會被問到，有報道指堂食將每枱收緊至1人，會否考慮再收緊社交距離措施。林鄭回應指，抗疫有多手段，需汲取教訓，重點是要減死亡及重症，又強調再收緊社交距離需小心慎重，目前無意再「加辣」。她又提到雖然有私人醫院願接手長者暫託中心提供服務，但照顧員仍短缺，正努力在本港及內地招聘。

【12:34】第五波疫情確診人數持續在高位徘徊，本港醫療不勝負荷，行政長官林鄭月娥今日（14日）宣布，中央已派出內地醫療團隊到港協助，首批75名人員將在今日稍後時間抵港，另外300名人員則會在本周稍後時間來港，而日後將繼續有大批醫護陸續來港，以協助醫管局治療新冠病人。

【11:37】林鄭：香港與深圳不能相比，恐怕未有能力做全民檢測。

【11:33】內地新冠肺炎疫情加劇，深圳今日（14日）起全市社區封閉管理，巴士、地鐵停運，未來一星期將展開三輪全員核酸檢測。特首林鄭月娥今早在抗疫記者會開場白，主動提到深圳疫情，稱對深圳市政府和人民表示關心和慰問，深信在中央領導、深圳市政府推動下，一定可以處理到疫情。



她代表香港市民衷心感謝廣東省和深圳市政府，支援香港應對第5波疫情，即使深圳市政府周末籌備全員檢測，仍不斷與港方接觸，確保供港物資供應不受全民檢測影響。

【11:24】政府專家顧問今早在疫情記者會上，為兩隻新冠口服藥進行簡介。首先是關於輝瑞帕克斯，該口服藥可牽制病毒繁植，主要是輕症病人使用，在發病的5天內，並且沒沒有呼吸衰竭。在病人一確診盡早開始服用，效果更好。院舍、老人外展隊均可盡快處方。

此外，入院病患都可服用，但要盡早處方，適合患者包括年齡70歲以上，有糖尿、肥胖（bmi 30以上）、免疫力失調，肥胖、癌症病人、要食牽制免疫力藥物、洗腎，肺部長期病患、心臟衰歇等等，測試證明可減入院及死亡風險九成。

而另一類別是未打針或未打齊人士。輝瑞口服藥為蛋白梅抑制劑，即使是懷孕或餵奶亦適用，不會有嚴重問題，常見副作用肚瀉、血壓高、肌肉痛。惟腎功能差不適用，但肝衰竭都不適合用。

另外，默沙東的口服藥為核甘酸類化合物，可牽制病毒繁植，會影響嬰兒生長，因此不適合懷孕人士及餵哺母乳的媽媽。由於藥物會影響軟骨，懷孕及18歲以下不適用。常見副作用包括肚瀉、頭痛、皮膚有疹或作嘔作悶等。腎衰竭患者亦可安全使用。藥廠大型研究指此藥可減入院風險三成。

【11:18】本港新冠疫苗首針接種率突破9成，負責疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權今早（14日）表示，目標將第二針接種率由目前8成推高至9成，並將第三針接種率翻倍，未來政府會將重點放在長者和兒童接種，包括安排外展隊到學校和社區會堂接種，由周五（18日）起，3至17歲學生可各間社區接種中心領取「即日籌」。

被問到為何目前外展隊不為安老院舍長者接種復必泰疫苗，聶德權解釋，復必泰疫苗需要釋稀，程序較複雜，規模較小的院舍未要做到，若釋稀後才運送到院舍，則可能影響疫苗質素，加上長者較為接受科興，因此主要接種科興疫苗。

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【11:07】特首林鄭月娥在今早的疫情記者會上表示，得悉中央正式分批派內地醫護到港協助，首批75人員今日稍後時間到；本周內300名則稍後來港，參與治療工作，日後將有更大批醫護陸續來港，提升醫管局治療功能。她又指，必須感謝中央過去一兩個月有求必應，內填醫護經考慮及考察提出醫療人員，盡做治療重症及死亡個案。

【11:03】本港新冠疫情持續蔓延，昨日(13日)確診數字反彈，累計確診個案超過70萬宗(706877宗)，接近平均每10個港人便有1人中招。行政長官林鄭月娥在今(14日)在記者會上表示，醫管局已購入兩類新冠口服藥物，首批輝瑞帕克斯(Paxlovid)新冠口服藥已抵港，會先用於治療風險較高的病人，如年紀較大、無打針長者，及長期病患等，未來將會在指定診所應用。其中輝瑞亦可用於患糖尿、免疫力失調等高危群組，藥廠指測試證明，可減入院及死亡風險9成，政府專家又指，若能及早用藥，效果良好。

【10:56】本港疫情嚴峻，每日確診數字暫俳佪於約3萬餘宗，中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安今日（14日）在港台節目《千禧年代》表示，根據數學模型推算，疫情已剛見頂，估計目前狀況會橫行兩至三星期，5月底至6月初始有望回落至約千宗，要達致清零則有難度。他認為，市民染疫後康復及接種疫苗人口增加，疫情感知下降，或令市面人流復增，疫情隨時反彈，現階段不宜放寬社交距離措施，認為最少跌穿5位數，始可考慮微調。



同一節目接受訪問的醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷，則相信部分市民感染後未有呈報，認為當局公布的確診人數未反映實際感染情況。

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中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安 （左）。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

【10:32】衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會發表更新的暫擬共識建議，免疫功能正常的人如感染新型病毒前已接種兩劑疫苗，康復後毋須再次接種。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（14日）在電台節目解釋，確診者康復後的抗體等如至少打了一針，故已打一針或兩針市民，感染後就相等於已接種第二或第三針，但提醒市民勿刻意受感染，形容是「絕對係錯誤觀念」，因有致命風險。

他又預計，疫情以星期計，將於「高原橫行」一段時間，又以跑在疫情前的新加坡為例，指疫情亦於當地橫行一個月，而本港人口密集，房屋及安老政策缺失多，本港需共同承受，且疫情有機會掉頭向上：「有排不能夠安樂，要努力。」

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆 (資料圖片)

▼3月13日 屯門翠寧花園第３座圍封檢測▼



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【10:32】因污水檢測呈陽性的圍封大廈陸續解封，其中屯門翠寧花園第3座發現41宗初步陽性個案，即約5.8%受檢居民中招；而屯門友愛邨愛信樓亦發現188宗初步陽性和39宗檢測結果為不確定個案，中招率更達13.3%。

▼3月13日 屯門友愛邨愛信樓及愛禮樓圍封檢測▼



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▼3月13日 黃大仙竹園南邨麗園樓圍封檢測▼



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社區隔離設施電子化「先入房再登記」系統：



▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼



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▼3月13日 市民疫下到大浪灣泳灘「下水禮」▼



+ 6

▼3月13日 市民疫下到石澳泳灘「下水禮」▼

