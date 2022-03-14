疫情︱林鄭：輝瑞首批口服藥已到港　會先用於較高風險病人

本港新冠疫情持續蔓延，昨日(13日)確診數字反彈，累計確診個案超過70萬宗(706877宗)，接近平均每10個港人便有1人中招。行政長官林鄭月娥在今(14日)在記者會上表示，醫管局已購入兩類新冠口服藥物，首批輝瑞帕克斯(Paxlovid)新冠口服藥已到港，會先用於治療風險較高的病人，如年紀較大、無打針長者等，未來將會在指定診所應用。



已購入相當足夠份量的新冠藥物

林鄭月娥稱，港府在過去數天協助醫管局購入相當足夠份量的新冠藥物，包括默沙東藥廠的莫納皮拉韋(Molnupiravir)，及輝瑞藥廠的帕克斯(Paxlovid)。全數將會在香港應用，而輝瑞帕克斯今日首批來港，其他批次將會在未來兩至三月抵港。

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會先用於長者及無打針長者等高風險病人

醫管局行政總裁高拔陞稱，在治療方面將會使用默沙東藥和輝瑞藥於病人身上，包括住院病人、老人院舍和開展指定診所，都會處方這兩藥。治療的病人均是風險較高病人，如年紀較大、無打針長者等，政府將會建議他們預約到指定診所接受治療。高又說，政府指定診所明日開始將會由17間增至23間，3000個籌增至4300個，高風險群組也會預留超過一半名額優先到指定診所治療。

政府專家顧問許樹昌稱醫管局在院舍及門診已開始1600個療程，至於死亡率什麼時候下跌，許相信將藥物廣泛使用在高危群組後，絕對有幫助，但除了服用口服藥都要加快增加接種率，兩者是相輔相成。

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