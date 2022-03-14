封區｜四大廈解封揭374人染疫　順安邨安群樓居民中招率達20.5%

因污水檢測呈陽性的圍封大廈陸續解封，其中屯門翠寧花園第3座發現41宗初步陽性個案，即約5.8%受檢居民中招，同區的友愛邨愛信樓亦發現188宗初步陽性，中招率達13.3%。

此外，黃大仙竹園南邨麗園樓發現69宗初陽個案，佔受檢居民近一成；而觀塘順安邨安群樓亦發現76宗初陽個案，中招率更達20.5%。



▼3月13日 屯門翠寧花園第３座圍封檢測▼



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屯門翠寧花園第3座今早約9時15分完成強制檢測行動，圍封其間704人接受檢測，當中發現41宗初步陽性檢測個案，佔受檢居民約5.8%。政府亦派員到訪約350戶，當中19戶在過程中沒人應門。

▼3月13日 屯門友愛邨愛信樓及愛禮樓圍封檢測▼



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同樣位於屯門的友愛邨愛信樓，在上午約11時亦完成強制檢測行動，約1,410人接受檢測，當中發現188宗初步陽性和39宗檢測結果為不確定的個案，初陽個案佔受檢居民約13.3%。政府派員到訪約730戶，當中約70戶沒人應門。

▼3月13日 黃大仙竹園南邨麗園樓圍封檢測▼



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至於黃大仙竹園南邨麗園樓在中午時分解封，共有約760人接受了檢測，當中發現69宗初步陽性檢測個案，佔受檢居民約9.1%。政府亦派員到訪約400戶，當中31戶沒人應門。

而觀塘順安邨安群樓亦在下午1時解封，發現76宗初步陽性和1宗檢測結果為不確定的個案，佔受檢居民約20.5%。政府亦在「受限區域」內派員到訪222戶，當中21戶在過程中沒人應門。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。