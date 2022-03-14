路德會酒店改裝過渡屋「德薈III」接受申請　月租3700元起

路德會及香港路德會社會服務處宣布，推出第三個酒店改裝的過渡性房屋項⽬—「德薈III」(THE CONCORDIA III)，即日起公開接受申請，為正輪候公屋3年或以上，或居於惡劣環境的一人或二人家庭提供合共48個單位，租期為3年。 項目首設無障礙單位，附緊急叫喚鐘方便租戶召喚即時支援，並設有扶手等輔助設施。



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「德薈III」位於深⽔埗海壇街164號，提供48個單位，⾯積由92平⽅呎⾄103平⽅呎，當中包括兩個無障礙單位。項目首設的無障礙單位附有緊急叫喚鐘提供即時支援，另外亦包括扶手等輔助設施。

月租最貴4250

路德會指，每個單位上限2人，房間設有雙⼈床、電視機、冷氣機、⼩型衣櫃、獨立洗⼿間及淋浴間。租⾦每⽉為港幣3,700元⾄港幣4,250元，按照單位大小訂定，當中已包括無線上網費⽤。「德薈III」由3⽉14⽇中午12時起接受申請，直⾄全部單位滿額為⽌。起租期為2022年3⽉底。

設鼓勵式優惠券 住戶儲蓄可用優惠券減開支負擔

另外，「德薈III」地下大堂附設共享空間，並擺放了微波爐和蒸焗爐供住客使用。項⽬除了讓住戶擁有適切的居住環境，亦有提供社會服務，當中包括為住客提供鼓勵式優惠券，鼓勵住戶建立儲蓄習慣，若租戶於「德薈III」安排下每月成功儲蓄，便可獲得有關優惠券，以減輕他們日常開支上的負擔，租戶在日後遷離時，可全數取回有關儲蓄。

「德薈III」是香港路德會及香港路德會社會服務處營運的第三個酒店式過渡性房屋項⽬，首個相關項目「德薈」提供合共30個單位已經全數租出，今年一月推出的「德薈II」提供合共45個單位，亦已收到逾300份申請，並租出逾九成單位，租戶已於二月初起陸續入伙。