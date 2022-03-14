香港地震｜天文台接逾萬宗報告　東面震感較強　有人睡夢中驚醒

市民今日（14日）凌晨紛紛在社交網站分享感到地震，天文台接獲超過一萬名市民報告感到維持數秒的輕微震動。天文台表示，是次屬淺層地震，加上發生在凌晨較安靜時分，故容易感受到震動，大部份市民形容猶如大型貨車駛過、有掛起物件擺動等，少數人更反映在睡夢中驚醒，本港東面震感較西面更強。

香港氣象學會發言人梁榮武表示，香港雖然不是位於活躍地震帶內，但鄰近的地震亦會波及本港，最嚴重一次是發生在1918年大年初三的南澳大地震，為本港造成明顯破壞。



天文台初步分析，距離本港92 公里的中國東南部近岸發生一次 4.1級地震，本港地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第IV （四）度，即可令懸掛的物件擺動。

天文台高級科學主任林靜芝回覆《香港01》表示，今次並非強地震，但發生在距離本港100公里範圍內，且在較寧靜時段，較多市民透過手機程式報告。大部份人形容猶如大型貨車駛過的震動、有掛起物件擺動、門窗發出聲響，亦有少數市民反映在睡夢中驚醒，綜合分析是次地震烈度最貼近修訂麥加利地震烈度表的第IV度。

天文台高級科學主任林靜芝表示，今次並非強地震，但發生在距離本港100公里範圍內，且在較寧靜時段，較多市民透過手機程式報告。（資料圖片）

本港東面震感較西面強

林靜芝說，是次地震接獲全港各區市民報告，但本港西面（如屯門、葵青）報告地震烈度較貼近修訂麥加利地震烈度表的第II 度（即室內有感），反之東面（如西貢、沙田、大埔及港九地區等）感覺較明顯，但沒有對建築物構成影響。她又指，地震發生在廣東省惠州市海域，震源深度只有25公里，屬淺層地震，故市民更明顯感受到震動。

本港曾發生輕微地震

她又補充指，惠州市海域並非地震板塊交界處，但處於斷層，當出現輕微地震，地殼會釋放能量，近年在本港境內亦曾發生，包括2014年1月27日發生在大欖涌水塘附近的1.8級地震，及2019年12月5日長洲附近1.4級地震，分別為修訂麥加利地震烈度表的第II度及III度，兩次均只有數十名市民報告。她解釋，本港亦有斷層線，有機會引起輕微地震，但出現大地震的機會很微。

參考天文台於70年代末設立的短週期地震監測網，本港上一次地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第IV （四）度發生在2020年1月5日早上6時55分，當日震中地點發生在距離本港只有41公里的珠江口珠海市香洲區海域，地震強度為3.4級，但當時只有超過1,200名市民向天文台報告有感地震。林靜芝估計，當時市民即使透過電話報告，但清晨時分接聽數量有限，加上發生在早上時分市民或仍在熟睡中，故收到的報告相對較少。

梁榮武估計，在夜深人靜時分市民更容易察覺到震感。（資料圖片）

百年前南澳大地震曾令本港建築物搖晃

梁榮武亦估計，在夜深人靜時分市民更容易察覺到震感。他指，本港即使不是位於活躍地震帶內，但當鄰近地區發生大地震，也會被波及，而本港感覺最強烈的地震發生在百年前，即1918年2月13日的南澳大地震。

翻查天文台資料，這場發生在大年初三的大地震，震中位於距離香港300多公里汕頭對開海面上的南澳島附近，其中在當日下午2時07分發生7.3級強烈地震震感最強，持續時間亦最長。該次地震在香港的震感烈度為「修訂麥加利地震烈度表」VI至VII（六至七）度（即人人有感、站立有困難）。

根據當時報道，地震發生時全香港都感受到震動，幾乎所有建築物都在搖晃，尤其是在中區更出現一片恐慌，多人從猛烈搖晃的建築物湧到街上，更有婦孺受驚暈倒。由於2月13和14日共發生了14次有感地震，香港多幢建築物在地震中受損，天文台總部上層的房間牆壁亦出現數條裂痕，當時位於羅便臣道的聖若瑟書院更因受到嚴重破壞而需要搬遷，山頂道一間房屋的住客因房屋出現裂痕而需要短暫撤離。