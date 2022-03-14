房委會通過凍結申請公屋住戶入息限額　逾6億元推排水管改善工程

房委會資助房屋小組委員會今日（14日）開會，通過將申請公屋所有家庭人數住戶的入息限額凍結在現行水平，同時通過將所有家庭人數住戶的資產限額上調2.5%，將自4月1日起生效。

另外，會上亦通過為公屋單位推行排水管改善計劃，包括改善天台排氣管開口的位置以應對擾流現象、加裝分支接駁喉管，以補充地台去水口的隔氣彎管內的水等。工程約需兩年半完成，費用總額預計為6.19億元。



房委會資助房屋小組委員會今日開會。（資料圖片/鄭子峰攝）

房委會發言人表示，公屋入息及資產限額每年按既定機制檢討，並會按既定公式計算。在2022／23年度，所有家庭人數住戶的入息限額皆下跌，相比2021／22年度整體跌幅為2.8%。

發言人補充，因應疫情帶來的經濟衝擊，故在釐定公屋入息限額時需作出特別考慮。鑑於此特殊情況，小組委員會認為有理由作出例外處理。

同意修訂扣分制 避免租戶阻延房委會檢查水管

此外，會上亦通過為公屋單位推行排水管改善計劃，工程包括改善天台排氣管開口的位置，以應對在大廈出現的擾流現象；加裝分支接駁喉管，收集洗手盆排放的用水，以補充地台去水口的隔氣彎管內的水；相鄰單位的廁所地台去水口，若經共用廢水管接駁共用U型隔氣彎管，再連接糞管，房屋署會為有關單位的地台去水口加裝獨立U型隔氣彎管，以防止氣體和異味傳入相鄰單位。

房委會表示，會根據多項因素，包括屋邨或大廈有否確診個案或要強檢、樓齡及長者租戶的比例等，訂定施工先後次序。而為免個別租戶阻延房委會人員進行工程或檢查，小組委員會同意修訂「扣分制」。