快速檢測陽性無交樽又不符呈報規定　張竹君：2.26前必需核酸檢測

疫苗通行證制度規定4月30日起，市民必須已接種兩針新冠疫苗，否則失效。有市民接種首劑疫苗後染疫，她稱拿到樽仔採樣後，卻未能找到人代交樽，以致無法作核酸檢測確診；由於她是在2月23日快速抗原檢測陽性，也不符合經平台呈報而列為確診者。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在今日（14日）記者會表示，快測平台只接受2月26日後的呈報，此前必須進行核酸檢測，重申並不建議市民為疫苗通行證而提早打針。根據專家建議，患者最快可在康復後三個月打疫苗。



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解釋採樣後無法找到人交回樽仔

市民黃小姐於2月23日透過使用快速測試得知自己染疫，確診後雖然取得樣本樽，但採樣後曾打逾百次熱線，也無法預約「收樽仔」，亦找不到親友送樣本，因此無法供衞生署作核酸檢測。感染期間，她曾致電指定診所預約求診，惟診所電話一直無法接通，也曾預約視像診症，但同樣沒有下文，至2月28日終康復。

黃小姐續指，她在康復後難以取得疫苗豁免證明，她曾致電私家醫生索取證明，但對方卻要求她必須出示證明確診的短訊。雖然後來政府推出快測陽性呈報平台，但只接受2月26日起確診的人士呈報，黃小姐嘗試在平台呈報，但呈報後卻沒進一步收到短訊，只打了一針疫苗的黃小姐結果無法索取疫苗豁免證明。

市民黃小姐於2月23日透過使用快速測試得知自己染疫，確診後雖然取得樣本樽，但取樣後曾打逾百次熱線，也無法預約「收樽仔」。（受訪者提供）

張竹君：2.26前必須進行核酸檢測

張竹君今日在記者會回應指，現時只接受2月26日後的快測呈報，在此前的個案需要進行核酸檢測，才能獲得確診證明；如果市民一直沒有呈報，衞生署無法補發檢酸確診證明。

另外，她亦不建議市民為疫苗通行證而提早打針，並應跟從委員會建議，康復後3個月才打第二針。

黃小姐明言不滿意衞生署的答覆，雖然早料到政府不會補發確診證明，但質疑政府是否應採取一刀切措施。她解釋自己早前「已經做哂所有嘢」，並非不想交樣本。

第二階段的疫苗通行證即將實行，她表示「得一針好唔方便」，感到十分苦惱。她建議，政府可考慮稍後新增措施讓市民補領確診證明，但當然市民也要提供足夠證據。

▼7張圖片解釋疫苗通行證▼

