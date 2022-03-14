天星小輪累蝕7,000萬稱靠借貸應付開支　總經理周卓賢：是負資產

受第五波疫情影響，早前天星小輪宣布縮短服務時間。上月新上任的天星小輪總經理周卓賢表示，天星小輪自2019年6月起至今，累計虧損超過7,000萬元，目前環境對公司營運帶來的重大威脅，使天星目前陷入兩難，靠借貸度日應付日常開支，每月收入連員工薪金亦不能支付，稱巨額虧損已遠超總資產，天星小輪已成為負資產。



周卓賢指，香港自2019年6月經歷長達30個月的震盪，不但導致天星小輪的載客量銳減，期間累計虧損超過7,000萬元。巨額虧損遠超公司總資產，天星小輪已成負資產。

現時完全依靠借貸以應付日常營運開支，每月收入甚至連員工的薪金也抵不上，已幾乎山窮水盡。 天星小輪總經理周卓賢

他又指，目前環境對公司營運構成重大威脅，使天星小輪陷入兩難，指雖然具歷史價值和集體回憶，必須保留，但政府公共交通佈局又邊緣化渡輪，對於天星小輪能否渡過這一浪的打擊現階段實不敢樂觀。現時完全依靠借貸以應付日常營運開支，每月收入甚至連員工的薪金也抵不上，已幾乎「山窮水盡」。

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