最新｜富昌邨富良樓解封發現48陽性個案　比率高達27.1%

本港昨日（14日）新增26,908宗新冠病毒確診個案，累計增至73.3萬人確診，染疫人數未呈回落趨勢，疫情更有反彈風險。死亡人數累計增至4,279人，比中國內地兩年以來不治患者人數僅少357，料最少兩日內超越，港府稱已購入相當數量的治療藥物，已提高予高危病人服用。



75名內地援港醫療隊成員，昨午亦已經深圳灣口岸抵港，醫管局委任他們為「名譽僱員」，援港醫療隊的協助將有助加強社區治療設施的服務規模，從而加快整體病人流轉，讓醫管局可集中人手處理在公營醫院內臨床情況較為嚴重的病人。



昨日疫苗報道總覽：情．3.14｜累計73萬人確診 林鄭稱暫不再收緊社交距離措施

▼3月14日 首批內地援港醫護經深圳灣口岸抵港▼



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【11:49】新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今早接受港台訪問時稱，料確診人數會高位會維持兩至三個星期，之後才會慢慢回落，亦要視乎疫苗接種率，若安老院舍有更多人接種疫苗，確診數字回落速度會加快；而醫管局新購入兩款新冠口服藥，相信亦有助減低死亡數字。

【11:45】昨日被圍封的觀塘順天邨天琴樓今日上午約11時15分解封，圍封其間，約1 500人接受檢測，當中發現220宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼3月14日 深水埗富昌邨富良樓排圍封檢測▼



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【11:23】多幢大廈周一（14日）因污水呈陽性而圍封強檢，各大廈今日（15日）陸續解封，其中屯門蝴蝶邨蝶舞樓共有1,260名居民接受檢測，當中發現281宗初步陽性個案及37宗檢測結果不確定個案，陽性比率高達22.3%；深水埗蘇屋邨劍蘭樓共有597名居民接受檢測，當中發現50宗初步陽性個案，佔受檢居民約8.4%；深水埗富昌邨富良樓共有177名居民檢測，發現48宗初步陽性個案及一宗檢測結果不確定個案，陽性比率高達27.1%，亦為三大廈中陽性比率之最。

【11:05】醫管局購入默沙東及輝瑞藥廠兩款新冠口服藥，治療新冠確診患者。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（15日）表示，新冠輕症病人若能越早服藥，效果越顯著，若能於發現陽性並經醫生問診後首3日用藥，成效會更好。



許樹昌亦強調，市民不應因新冠有藥物治療，而不接種疫苗。他說，確診數字應於高位橫行數星期，希望有藥物及推高疫苗接種率後，疫情可盡早受控。

【10:31】首批75名內地醫療人員昨日（14日）抵港協助治療新冠病人，公共醫療醫生協會會長凌霄志今日（15日）提到，由於名譽僱員，其申訴程序與現時並不相同，若遇上醫療問題，會由醫管局負責，但病人未能向醫委會申訴；另外，這批醫療人員主要來自廣東省，他們均懂廣東話，溝通上應問題不大，唯醫療術語及日常用語仍有不同，問取病歷方面可能會有困難。

【07:05】​政府發言人今日表示，因一名於天水圍天晴邨消費券計劃臨時服務中心工作的合約員工，初步確診2019冠狀病毒，該服務中心今日暫停服務，在徹底清潔後，明日（16日）恢復服務。

▼3月8日旺角始創中心消費券臨時服務中心查詢情況▼



▼2022電子消費券詳情3月7日公布▼



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【07:00】第五波疫情嚴峻，老人院舍大規模爆疫，患有白內障及青光眼的89歲鄧婆婆，在2月19日確診新冠肺炎送至亞博館，整整23日無沖涼、無更衣，無刷牙，每日要滴的眼藥水也在入住當天耗盡，向館內醫護求助未獲正視。

鄧婆婆女兒在上周四（10日）帶她出院，婆婆直言覺得自己好污糟，「23日無掂過水，沖完後鬆晒」。但女兒稱婆婆視力變差，她以往睇電話可看到按鍵數字，現時卻看不見，甚至前面有單車也看不到，要帶她看眼科醫生。

▼亞博館社區隔離設施▼



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社區隔離設施電子化「先入房再登記」系統：



▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼

