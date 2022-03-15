疫情．最新｜港大醫學院推算：358萬人已感染　2個港人1個中招

本港昨日（14日）新增26,908宗新冠病毒確診個案，累計增至73.3萬人確診，染疫人數未呈回落趨勢，疫情更有反彈風險。死亡人數累計增至4,279人，比中國內地兩年以來不治患者人數僅少357，料最少兩日內超越，港府稱已購入相當數量的治療藥物，已提高予高危病人服用。



75名內地援港醫療隊成員，昨午亦已經深圳灣口岸抵港，醫管局委任他們為「名譽僱員」，援港醫療隊的協助將有助加強社區治療設施的服務規模，從而加快整體病人流轉，讓醫管局可集中人手處理在公營醫院內臨床情況較為嚴重的病人。



昨日疫苗報道總覽：情．3.14｜累計73萬人確診 林鄭稱暫不再收緊社交距離措施

【14:00】香港大學醫學院最新推算，第五波疫情已於3月4日達到頂峰，截至3月14日，估計全港已經有358萬人受到感染，即每兩個人有一人已中招。如市民的社交接觸維持在目前低水平，推算至本月底，感染人數及相應的確診人數會有更明顯下降，感染人數在4月末及5月中旬，會分別下降至1,000及100以下，但屆時估計感染人數達到448萬，死亡人數5,102。與上周3月7日的推算比較，當時估計全港累計感染人數為184萬人，在一周後即3月14日，推算的感染人數大增174萬人至358萬人。

▼3月14日 首批內地援港醫護經深圳灣口岸抵港▼



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【13:45】首批75名內地援港醫療隊成員昨（14日）在深圳灣口岸抵港。醫管局今日（15日）表示，援港醫療隊今早開始在亞洲國際博覽館社區治療設施了解及熟習環境，並將於即日內正式開展治療病人的工作。另外，為配合醫療隊工作，治療設施的系統亦已加入中文介面。

【11:49】新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今早接受港台訪問時稱，料確診人數會高位會維持兩至三個星期，之後才會慢慢回落，亦要視乎疫苗接種率，若安老院舍有更多人接種疫苗，確診數字回落速度會加快；而醫管局新購入兩款新冠口服藥，相信亦有助減低死亡數字。

【11:45】昨日被圍封的觀塘順天邨天琴樓今日上午約11時15分解封，圍封其間，約1 500人接受檢測，當中發現220宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼3月14日 深水埗富昌邨富良樓排圍封檢測▼



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【11:23】多幢大廈周一（14日）因污水呈陽性而圍封強檢，各大廈今日（15日）陸續解封，其中屯門蝴蝶邨蝶舞樓共有1,260名居民接受檢測，當中發現281宗初步陽性個案及37宗檢測結果不確定個案，陽性比率高達22.3%；深水埗蘇屋邨劍蘭樓共有597名居民接受檢測，當中發現50宗初步陽性個案，佔受檢居民約8.4%；深水埗富昌邨富良樓共有177名居民檢測，發現48宗初步陽性個案及一宗檢測結果不確定個案，陽性比率高達27.1%，亦為三大廈中陽性比率之最。

【11:05】醫管局購入默沙東及輝瑞藥廠兩款新冠口服藥，治療新冠確診患者。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（15日）表示，新冠輕症病人若能越早服藥，效果越顯著，若能於發現陽性並經醫生問診後首3日用藥，成效會更好。



許樹昌亦強調，市民不應因新冠有藥物治療，而不接種疫苗。他說，確診數字應於高位橫行數星期，希望有藥物及推高疫苗接種率後，疫情可盡早受控。

【10:31】首批75名內地醫療人員昨日（14日）抵港協助治療新冠病人，公共醫療醫生協會會長凌霄志今日（15日）提到，由於名譽僱員，其申訴程序與現時並不相同，若遇上醫療問題，會由醫管局負責，但病人未能向醫委會申訴；另外，這批醫療人員主要來自廣東省，他們均懂廣東話，溝通上應問題不大，唯醫療術語及日常用語仍有不同，問取病歷方面可能會有困難。

【07:05】​政府發言人今日表示，因一名於天水圍天晴邨消費券計劃臨時服務中心工作的合約員工，初步確診2019冠狀病毒，該服務中心今日暫停服務，在徹底清潔後，明日（16日）恢復服務。

▼3月8日旺角始創中心消費券臨時服務中心查詢情況▼



▼2022電子消費券詳情3月7日公布▼



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【07:00】第五波疫情嚴峻，老人院舍大規模爆疫，患有白內障及青光眼的89歲鄧婆婆，在2月19日確診新冠肺炎送至亞博館，整整23日無沖涼、無更衣，無刷牙，每日要滴的眼藥水也在入住當天耗盡，向館內醫護求助未獲正視。

鄧婆婆女兒在上周四（10日）帶她出院，婆婆直言覺得自己好污糟，「23日無掂過水，沖完後鬆晒」。但女兒稱婆婆視力變差，她以往睇電話可看到按鍵數字，現時卻看不見，甚至前面有單車也看不到，要帶她看眼科醫生。

▼亞博館社區隔離設施▼



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社區隔離設施電子化「先入房再登記」系統：



▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼

