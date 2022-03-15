疫情．直播｜隔離護理觀察系統今晚6時運作　支援社區確診病人

今日(15日)增27765確診個案，11956宗為核酸陽性個案， 15809宗為快速陽性呈報。第五波至昨日，共4355名死亡個案，較昨日多289宗，死亡率上升至0.58%。

支援社區確診病的隔離護理觀察系統今晚6時啟用，確診病人會收到短訊附連結，在連結網上登記，輸入檢測資料、健康狀況，可申報不適，包括警告徵狀如食藥後仍高燒2日、低溫，抽筋、胸腹不適等，系統會提示病人是警告徵狀，應去急症室或聯絡社區隔離設施職員。



昨日疫苗報道總覽：

疫情．3.14｜累計73萬人確診 林鄭稱暫不再收緊社交距離措施

【17:23】歐家榮表示，香港大學醫學院是基於數字模式推算現時或將來幾多人受感染。Omicron的傳播力高，有機會有空氣傳播，而且好多人無病徵或病徵輕的人，故知道掌握的數字，未必是全部染疫的人。部份人可能病徵輕微無做檢測，但現時已有70多萬宗。根據數字模式推算，估計背後都有3至4人是感染了但未呈報，故相信港大推算是合理數字。

【17:00】劉家獻表示，昨日內地援港醫療團隊成員來港，第一批來自廣東省，好多都懂廣東話，如果與病人語言上溝通不到，同事都可幫手翻譯。系統上，香港主要用英語，所以系統做了改善，加入中文輪入，中文流程、資訊上都有中文。內地團體都是精英，除了照顧病人外，最重要是給予資訊、經驗都可分享、減低重症、死亡率。在安排上，所有內地醫療團體成員來港後，都會以名譽僱員身份，在亞博工作工作，由醫管局做保障，即任何問題發生在亞博或病人身上，都由醫管局做最後承擔。

【16:53】醫院管理局總行政經理劉家獻表示，第五波疫情後，入院人數較大，故會需要接收長者或有長期病患病人。因應場地限制，要集中人手照顧嚴重病人，故治療設施暫未能為臥床病人沐浴，明白情況不理想，但希望體諒。醫護會適時為病人評估，盡量轉身、換尿片及清潔皮膚，會為病人床上抹身。相信內地團隊加入後，可提高病人質素，並會定時檢視工作流程，以作改善。現時已多了人手，有能力接收更多病人。

【16:50】支援社區確診病的隔離護理觀察系統今晚6時啟用，確診病人會收到短訊附連結，在連結網上登記，輸入檢測資料、健康狀況，可申報不適，包括警告徵狀如食藥後仍高燒2日、低溫，抽筋、胸腹不適等，系統會提示病人是警告徵狀，應去急症室或聯絡社區隔離設施職員。如病人申報有高風險因素如5歲以下、懷孕28周以上、器官移植病人、免疫低病人等，會提示預約去指定診所，護信聆都會跟進有關情況。系統會提供建議，但提醒市民，平台是給予社區及社區隔離人士使用，其他市民不應隨便登入。

【16:45】有5宗經法醫科殮房呈報個案，全部男性，在家中死亡。57歲至81歲，死亡日期介乎2月27日至3月1日，4宗有長期病患。最新死亡個案基因分析，就198個樣本做基因分析，有21個樣本是Detla，佔整體10.6%，167個樣本是Omicron，佔84%，另有10個樣本病毒量不足。有10宗較年輕死亡個案，年齡19至57歲，全部均是長期病患者。

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【16:40】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今增27765確診個案，11956宗為核酸陽性個案，15809宗為快速陽性呈報。289宗新增死亡個案，死亡率上升至0.58%，第5波共有4355人死亡。昨增6間新院舍出現個案或爆發情況，當中 5間安老院，一間殘疾院舍，涉 43宗個案，包括30名院友及13名員工。

【16:13】本港爆發新冠疫情以來，各行各業均受重創，其中健身中心屢遭次停業。有8間分店的連鎖健身中心Fitness First，昨（14日）向員工及教練公布，全線不會再開門，所有僱傭合約昨日終止。業界料，約三四百名僱員遭遣散，並稱現時是寒冬期，擔心會有更多健身中心倒閉。

▼3月15日 健身中心Fitness First結業▼



【15:33】政府於下午3時起連封3區，包括屯門蝴蝶邨蝶翎樓、青衣長亨邨亨俊樓、沙田隆亨邨善心樓，指有關大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢測呈陽性，疑大廈內有隱形患者。



政府預計，3棟大廈可以在明天下午約一時解封。即使不在大廈內，但在3月2日至3月15日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，亦須在3月17日或之前接受強制檢測。​但去年12月31日或之後曾確診新冠肺炎的人士，則可以毋須接受檢測。

▼3月15日 屯門蝴蝶邨蝶翎樓圍封檢測▼



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【14:36】第五波疫情從失控至高位橫行，確診個案每日仍以2、3萬計，截至昨日（14日），疫情爆發兩年多以年，香港確診人數超過73.3萬，著名時裝設計師鄧達智是其中一人。作為第三波疫情康復者，鄧達智回想年半多前的2020年7月，雖然當時確診住院期間曾接受兩劑肚臍注射治療，但不害怕二次染疫，只擔心連累家人及朋友被送往隔離措施坐「疫監」。

【14:00】香港大學醫學院最新推算，第五波疫情已於3月4日達到頂峰，截至3月14日，估計全港已經有358萬人受到感染，即每兩個人有一人已中招。如市民的社交接觸維持在目前低水平，推算至本月底，感染人數及相應的確診人數會有更明顯下降，感染人數在4月末及5月中旬，會分別下降至1,000及100以下，但屆時估計感染人數達到448萬，死亡人數5,102。與上周3月7日的推算比較，當時估計全港累計感染人數為184萬人，在一周後即3月14日，推算的感染人數大增174萬人至358萬人。

▼3月14日 首批內地援港醫護經深圳灣口岸抵港▼



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【13:45】首批75名內地援港醫療隊成員昨（14日）在深圳灣口岸抵港。醫管局今日（15日）表示，援港醫療隊今早開始在亞洲國際博覽館社區治療設施了解及熟習環境，並將於即日內正式開展治療病人的工作。另外，為配合醫療隊工作，治療設施的系統亦已加入中文介面。

【11:49】新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今早接受港台訪問時稱，料確診人數會高位會維持兩至三個星期，之後才會慢慢回落，亦要視乎疫苗接種率，若安老院舍有更多人接種疫苗，確診數字回落速度會加快；而醫管局新購入兩款新冠口服藥，相信亦有助減低死亡數字。

【11:45】昨日被圍封的觀塘順天邨天琴樓今日上午約11時15分解封，圍封其間，約1 500人接受檢測，當中發現220宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼3月14日 深水埗富昌邨富良樓排圍封檢測▼



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【11:23】多幢大廈周一（14日）因污水呈陽性而圍封強檢，各大廈今日（15日）陸續解封，其中屯門蝴蝶邨蝶舞樓共有1,260名居民接受檢測，當中發現281宗初步陽性個案及37宗檢測結果不確定個案，陽性比率高達22.3%；深水埗蘇屋邨劍蘭樓共有597名居民接受檢測，當中發現50宗初步陽性個案，佔受檢居民約8.4%；深水埗富昌邨富良樓共有177名居民檢測，發現48宗初步陽性個案及一宗檢測結果不確定個案，陽性比率高達27.1%，亦為三大廈中陽性比率之最。

【11:05】醫管局購入默沙東及輝瑞藥廠兩款新冠口服藥，治療新冠確診患者。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（15日）表示，新冠輕症病人若能越早服藥，效果越顯著，若能於發現陽性並經醫生問診後首3日用藥，成效會更好。



許樹昌亦強調，市民不應因新冠有藥物治療，而不接種疫苗。他說，確診數字應於高位橫行數星期，希望有藥物及推高疫苗接種率後，疫情可盡早受控。

【10:31】首批75名內地醫療人員昨日（14日）抵港協助治療新冠病人，公共醫療醫生協會會長凌霄志今日（15日）提到，由於名譽僱員，其申訴程序與現時並不相同，若遇上醫療問題，會由醫管局負責，但病人未能向醫委會申訴；另外，這批醫療人員主要來自廣東省，他們均懂廣東話，溝通上應問題不大，唯醫療術語及日常用語仍有不同，問取病歷方面可能會有困難。

【07:05】​政府發言人今日表示，因一名於天水圍天晴邨消費券計劃臨時服務中心工作的合約員工，初步確診2019冠狀病毒，該服務中心今日暫停服務，在徹底清潔後，明日（16日）恢復服務。

▼3月8日旺角始創中心消費券臨時服務中心查詢情況▼



▼2022電子消費券詳情3月7日公布▼



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【07:00】第五波疫情嚴峻，老人院舍大規模爆疫，患有白內障及青光眼的89歲鄧婆婆，在2月19日確診新冠肺炎送至亞博館，整整23日無沖涼、無更衣，無刷牙，每日要滴的眼藥水也在入住當天耗盡，向館內醫護求助未獲正視。

鄧婆婆女兒在上周四（10日）帶她出院，婆婆直言覺得自己好污糟，「23日無掂過水，沖完後鬆晒」。但女兒稱婆婆視力變差，她以往睇電話可看到按鍵數字，現時卻看不見，甚至前面有單車也看不到，要帶她看眼科醫生。

▼亞博館社區隔離設施▼



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社區隔離設施電子化「先入房再登記」系統：



▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼

