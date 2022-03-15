消委會｜8紓壓玩具可致窒息　魷魚遊戲擠壓球致癌塑化劑超標250倍

疫情橫行多月，家長不敢帶小孩戶外玩樂「放電」，玩具成為居家抗疫「良藥」，模仿「泡泡紙」的紓壓矽膠玩具（poppit）及可擠壓玩具（squeeze toy）近年成為大熱。

消委會測試市面上29款塑膠玩具，22款樣本在機械及物理性測試，未能符合歐盟玩具安全標準的要求，當中8款紓壓矽膠玩具全數在拉力測試下均出現破裂而產生小部件，若兒童不慎誤食，或會引致窒息，未能符合玩具安全標準中對3歲以下幼童使用的玩具的要求。

另外，超過85%樣本被檢出多環芳香烴，或危害到呼吸道和皮膚，僅得4款不含此致癌物質，當中「圓形魷魚遊戲Squeeze Toy」超標4倍，該玩具同時亦被檢出25%塑化劑和0.06%BBP，前者的超標高達250倍。



消委會測試了市面29款塑膠玩具，包括8款舒壓矽膠玩具、14款可擠壓玩具和7款沐浴玩具樣本，主要購自文具店、嬰兒用品店、玩具零售店及網上平台，售價由$10至$159。

消委會委託實驗室，以每款玩具的結構、玩法和設計等，參考歐洲有關玩具的適用年齡的判定指引，評估每件樣本的適用年齡組別，發現21款樣本所標示的適用年齡組別，比實際適用年齡大，形容標示「較為保守」，未必能反映產品的真實適用年齡，或增加使用玩具時的風險；另有6款樣本沒有標示適用年齡，包括「munchkin Farm」的8pk Bath Squirts和「Pinocchio」的日本ANPANMAN麵包超人迷你吹氣沐浴玩具，消委會認為或會令家長混淆，增加誤用風險。

另有，測試結果亦顯示，有22款樣本的機械及物理測試未能符合歐盟玩具安全標準，當中15款樣本有結構安全問題，形容情況「極不理想」。全部8款舒壓矽膠玩具，在拉力測試下均出現破裂而產生小部件，兒童有機會因不小心誤食，令小部件意外進入兒童的氣管，或會阻礙呼吸並引致窒息，未能符合玩具安全標準中對3歲以下幼童使用的玩具的要求。

在沐浴玩具方面，「Pinocchio」麵包超人和林生玩具的愛洗澡的小黃鴨，在模擬兒童反覆按壓拉扯，亦即「合理濫用」測試下，亦產生小部件，前者的充氣活塞經測試後脫落，未能符合標準要求；後者黃鴨的頭部則能穿過模仿小孩喉嚨的模型，若兒童誤服，有機會卡在喉嚨之間導致窒息意外。3款可擠壓玩具樣本，在拉力測試中亦有小部件脫落，包括「喜慶饅頭捏捏樂」、「公仔squeeze toy」和「My Bunny慢回彈玩偶」，而頭兩款聯同漢堡包型的玩具均出現液體滲漏，一旦兒童不慎誤服，將造成健康風險。

29款測試的兒童玩具中，25款樣本被檢出多環芳香烴（PAHs），佔整體超過85%，當中「圓形魷魚遊戲Squeeze Toy」和「公仔Squeeze Toy」分別被檢出0.4至4.9和8.2至11.1毫克萘，超出德國的安全上限4倍至11倍。

根據歐盟相關法規的分類，萘屬於第二類致癌物質及第四類急性毒性，而且萘具揮發性，可從呼吸吸入；目前本港沒有就玩具或兒童用品中的PAHs含量設定上限，消委會建議當局可參考國際間的相關標準，進一步提升對兒童產品安全的要求。同時，生產商亦應有責任盡力降低產品中的PAHs含量，以保障兒童的健康。

圓形魷魚遊戲Squeeze Toy檢出25%DEHP

消委會亦為29款樣本測試塑化劑（DEHP）含量，當中3 款樣本驗出DEHP，包括「林生玩具的愛洗澡的小黃鴨」、「Sumikkogurashi San-X」被檢出0.006%至0.031%的DEHP，而「圓形魷魚遊戲Squeeze Toy」則被檢出25%DEHP，超出到《玩具及兒童產品安全條例》上限的250倍，此玩具同時被驗出含0.06%BBP。