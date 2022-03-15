消委會｜7款電燒烤爐安全成疑　Daewoo非正常運作下3分鐘冒煙著火

疫情下不少市民留家煮食，家居版BBQ電燒烤爐亦愈來愈流行。消費者委員會測試11款電燒烤爐，發現7款樣本未能通過部分安全測試，當中大宇Daewoo模擬保護裝置失靈的情況下，操作約三分鐘後開始冒煙及著火，並燒溶了爐內的塑膠物料。另外有Turbo Italy、Récolte部分位置例如烤盤手柄等的溫升較標準上限超出6.9度至27度，不慎觸摸會容易導致燙傷。

在燒烤表現方面，消委會指用億世家煎煮漢堡扒30分鐘後，漢堡扒的色澤仍很淺色；而Princess、Turbo Italy及Origo預熱後烤盤的平均最高溫度超過攝氏250度，故漢堡扒的表面較焦黑。而整體表現最好的則為象印Zojirushi及億世家，同樣獲4星半，價錢則分別為848及500元。



▼11款電燒烤爐總評、售價▼



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模擬保護裝置失靈 大宇Daewoo樣本3分鐘著火 爐內膠物料燒溶

消委會測試11款電燒烤爐，價格最貴的為Cuisinart，售2,499元。在安全測試中，模擬樣本的保護裝置，即溫度控制器已經失靈，並以1.15倍的額定輸入功率操作，測試發現大宇Daewoo操作約3分鐘後開始冒煙及著火，並燒溶了爐內的塑膠物料。另外，Origo溫度調節器的接駁位置可被測試棒插入並觸及內部的帶電部分，消委會認為其防觸電保護不足。

5款產品溫升超上限 誤觸易燙傷 涉Turbo Italy及Récolte樣本

測試又發現，Turbo Italy、Récolte、Origo、Hiraki及大宇部分位置，例如烤盤手柄、溫度調節器或放置燒烤爐的桌面等的溫升超出標準上限，使用時不慎觸摸會容易導致燙傷。測試又量度預熱後烤盤不同位置最高溫度，發 現Cuisinart、Russell Hobbs及Origo的最高溫度差異均超過70度，反映其熱力分布較不均勻。

大宇Daewoo模擬保護裝置失靈的情況下，操作約三分鐘後開始冒煙及著火，並燒溶了爐內的塑膠物料。（消委會提供圖片）

Princess、伊瑪牌及Turbo Italy煎漢堡扒溫度均勻

在燒烤表現方面，測試以煎漢堡扒來作評估，Cuisinart、Russell Hobbs及Origo煎好的漢堡扒之間中心溫度差異超過10度，表現略為遜色；而用Princess、伊瑪牌及Turbo Italy所煎的漢堡扒的溫度則較均勻。油煙釋出量方面，伊瑪牌及聲稱為「無煙燒烤爐」的大宇所量得的平均油煙釋出量較高。

塗層防刮能力方面，消委會指Russell Hobbs及Origo耐刮程度表現優異，即使以20牛頓的力度刮烤盤的防黏塗層，塗層並沒有被刮走。其餘的9款樣本測試，部分塗層會被刮走而令內層金屬外露，塗層的防刮能力略為遜色。

象印及億世家總評分最高 後者僅售$500

在測試中總體表現最好的品牌為象印及億世家，總評分同為4星半，消委會指象印的燒烤表現出色，而億世家的體積較細小及售價較低。消委會建議，使用電燒烤爐前，應詳細閱讀說明書並按說明書的指示進行預熱，要留意部分型號加熱時不建議蓋上鍋蓋。清委會又指，市面上的多功能煮食鍋，外型及體積都與電燒烤爐相近，配件相對較多，可用作煎、烤、蒸或火鍋等，功能較全面。

大宇的代理商回應指，收到測試結果後已委託獨立的實驗室進行安全測試，沒有發現相關安全問題，指對消委會的測試結果感到疑惑。該公司又指測試乃於非正常下操作才會發生問題，提醒消費者按說明書的指示正常情況。該公司表示會按機電署的要求回收及更換2021年6至9月出售的產品，以確保產品質素及保障消費者。