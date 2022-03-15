封區｜兩大廈解封　蝴蝶邨揭281人染疫　佔受檢人士比率高達22.3%

多幢大廈周一（14日）因污水呈陽性而圍封強檢，各大廈今日（15日）陸續解封，其中屯門蝴蝶邨蝶舞樓共有1,260名居民接受檢測，當中發現281宗初步陽性個案及37宗檢測結果不確定個案，陽性比率高達22.3%；深水埗蘇屋邨劍蘭樓共有597名居民接受檢測，當中發現50宗初步陽性個案，佔受檢居民約8.4%



屯門蝴蝶邨蝶舞樓陽性比率高達22.3%

屯門蝴蝶邨蝶舞樓自昨日下午5時圍封，至今日上午約10時完成強制檢測行動。其間約1260名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現281宗初步陽性個案及37宗檢測結果不確定個案，即約22.3%居民染疫。此外，政府亦派員到訪約920戶，當中115戶在過程中沒人應門。

屯門蝴蝶邨蝶舞樓昨日下午被圍封強檢。（政府新聞處圖片）

另外，深水埗蘇屋邨劍蘭樓昨日下午3時起被圍封，至今日上午約10時完成強制檢測行動。其間約597名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現50宗初步陽性個案，即約8.4%受檢居民中招。此外，政府亦派員到訪約299戶，當中42戶在過程中沒人應門。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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