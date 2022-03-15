封區｜蝴蝶邨、長亨邨、隆亨邨、麗閣邨及竹園南邨各一幢公屋圍封

政府於下午3時起連封5區，包括屯門蝴蝶邨蝶翎樓、青衣長亨邨亨俊樓、沙田隆亨邨善心樓、深水埗麗閣邨麗菊樓及黃大仙竹園南邨富園樓，指有關大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢測呈陽性，疑大廈內有隱形患者。

政府預計，5棟大廈可以在中午前後解封。在圍封時間即使不在大廈內，但在3月2日至3月15日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，亦須在3月17日或之前接受強制檢測。​但去年12月31日或之後曾確診新冠肺炎的人士，則可以毋須接受檢測。



政府今日向4個公共屋邨大廈發出圍封強檢，自下午3時起限制門蝴蝶邨蝶翎樓、青衣長亨邨亨俊樓、沙田隆亨邨善心樓內的人士，須留在其處所並接受強制檢測，要求在今日晚上9時前接受檢測，曾於去年12月31日或之後確診新型冠狀病毒病的人士，將無需於強制檢測行動中接受檢測。

深水埗麗閣邨麗菊樓也由下午4時圍封檢測，政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚9時前接受檢測。政府目標是在明日上午約11時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

黃大仙竹園南邨富園樓也由下午4時半圍封檢測，政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚9時前接受檢測。政府目標是在明日約中午12時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

▼3月15日 屯門蝴蝶邨蝶翎樓圍封檢測▼



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政府發言人表示，上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定圍封檢測，目標是在明日下午約一時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

根據今日發出的強制檢測公告，除了上述指明人士外，任何於3月2日至3月15日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月17日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士，仍須接受檢測。