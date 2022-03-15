恐嚇學警「全部畢唔到業」 送貨工人囚7個半月　刑期上訴被駁回

跟車工人在送食物到警察學院時，途中拍下訂單相片放在其社交平台Instagram的帳戶中，並配上「我要你哋全部畢唔到業」等字被捕，早前被裁定刑事恐嚇罪成，判囚7個月15天。被告不服判刑提出上訴，今（15日）遭高等法院法官張慧玲駁回。張官在頒辭指，原審裁判官量刑時沒有犯原則性錯誤，並指被告威脅的對象是正在受訓的學警，且當時正值社會運動頻生的時間，案情嚴重，原審裁判官因其年齡酌情減刑已屬寬大處理。



被告楊惠俊(21歲)，被控一項刑事恐嚇罪，指他於2020年2月12日，在香港威脅會使警察學員的人身遭受損害，意圖使他們受驚。

法官指 原審裁判官已因被告的年紀酌情扣減個‍半‍月 已寬大處理

張官在判詞中提及，被告一方指原審裁判官劉綺雲判刑時指，被告是經過計劃，選擇貼文在有400多的粉絲的IG公開帳‍戶，明顯是為了在短時間內讓更多人看到，此說法屬不當地理解或演繹證‍據。被告一方另指劉官錯誤地考慮了學警的傳聞證供，並以此為基礎，推測其他當時得知事件的學警，亦有為他們的人身安全感到驚慌，屬原則性犯錯，對被告並不公平。

張官則同意控方的觀點所指，劉官認為被告有計劃犯案是基於其拍攝該貨單圖像方式，包括摺疊單據一半才拍照，以只顯示部份資料，及配文「我要你哋全‍部畢唔到業」，反映其拍攝方式、手法是經過思量。至於考慮學警的證供時，劉官是基於該證人有向其他同學展示該截圖和作出商討，因而他能夠從中得悉同學的感受與他本人的感受作出比較，故並不是傳聞證供。

張官因而認為本案案情存有劉官所描述的嚴重性，並沒有原則上犯錯，以9‍個月的量刑起點並非明顯過重。且劉官亦已因應被告的年‍齡而‍酌情扣減個‍半‍月，判處被告7個月15‍天監禁，可見被告已獲得寬大處理。

案件編號：HCMA 603/2021