荃灣過渡屋「水管屋」拖兩年未施工　仁濟：招標超額已改方形設計

根據房屋委員會最新數據，一般家庭輪候公屋長達6年，過渡性房屋成為劏房住戶短期棲身之所。惟位於荃灣海興路橋底的首個「水管屋」，原本2020年底便可提供約124個單位，但項目拖延近兩年，至今仍未動工。

負責營運該過渡性房屋的仁濟醫院董事局表示，聽取公眾意見後，已將設計由水管形改為以方形混凝土建築物為主體的建築群，意味着全港首個「水管屋」計劃已「擱置」。該機構又指，項目2019年招標時，回標金額超出政府撥款，因此修改多項設計，冀可符合成本，本月內將再次招標，有望在第三季動工，合資格市民明年中可申請入住。



仁濟醫院董事局2019年宣布，擬於荃灣海興路與海角街交界，興建約124個水管屋及管道屋作過渡性社會房屋，預料最多可有350人受惠。根據當時提交區議會的文件，項目當年3月已向地政總署申請，以象徵式租金批出短期土地租約，預料2020年第一季動工，同年第四季竣工，並安排街坊入住。

獲批近7000萬

翻查資料，該項目起初已獲運輸及房屋局，透過「支援非政府機構善用空置政府用地的資助計劃」獲出330萬元，用作建築顧問費用，其後再在2020年10月，透過「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」批出6,490萬元撥款，資助合共6,820萬元。

不過，項目至今仍未動工，運房局的網站顯示，該項目工程預計今年第二季開展，明年第二季竣工，亦即整個項目延遲了至少一年半。

荃灣海興路興建全港首個「水管屋」計劃，拖延兩年，至今仍未動工。（資料圖片／楊榮飛攝）

本月重新招標

仁濟醫院董事局回覆查詢時表示，項目在2019年3月聽取公眾意見後，由原來以圓形水管的設計，更改為以方形混凝土建築物為主體的建築群，並在同年7月底開始招標，惟回標結果的金額超出獲政府批款總額，工程顧問認為需要調整項目的多項設計細節，預料會在本月重新招標，為期兩個月。

「水管屋」已難產，仁濟決定其設計改為方形。（仁濟提供）

對於撥款方面，仁濟表示，首期獲批的330萬元資助，目前只用於聘請顧問團隊及進行相關測量服務，而工程仍未開展、土地的短期租約仍未生效，強調及後獲批的6,490萬元撥款則絲毫未動。

被問到有沒有信心在限額內成功招標，仁濟表示，工程顧問已在項目設計進行多項修訂，以及加入成本調控措施，政府亦有從中提供意見，有信心重新招標後，回標金額不會再超出政府批准的工程撥款總額，預料地盤有望在今年第三季動工，並在明年中接受市民入住申請。