疫情．最新｜累計不治患者人數勢超內地　料當局公布封泳灘

新冠病疫第五波疫情仍嚴峻，本港昨日(15日)新增27,765宗確診個案，累計增至76萬人染疫，絕大部分是近兩個半第五波患者，平均每10名市民就有一人中招，衞生署將於今日（16日）公布「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」所收集的2月26日至3月5日檢測陽性總人數。第五波至昨日共有4,355名患者死亡，兩年以來共有4,568名患者不治，料今日超越內地總不治人數（4,636人）。



每日確診宗數居高不下，而近日天晴和暖，不少市民到沙灘「放風」，違二人限聚令及不戴口罩比比皆是，增加播毒風險。消息指政府決定修改目前沙灘只關不封情況，將一如2020年爆疫時封鎖各個泳灘，禁止市民進入，料特首林鄭月娥在今早抗疫記者會公布。



昨日疫情報道總覽：

▼3月15日 第五波疫情的西貢▼



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▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼



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【07:30】新冠病疫第五波疫情嚴峻，本港累計確診人數在昨日（15日）已達76萬人，比內地12萬高5.3倍；本港累計死亡患者有4,568人，僅比內地少68人，以近日本港每日有逾200名患者不治推算，今日累計總數很大可能超過內地。

長者接種疫苗比率仍落後，80歲或以上僅55%已打疫苗，當中約三分一只打了一針，且進展有放緩迹像。截至昨日本港有60萬12歲或以上人口一針都未打，當中約兩成（約13萬）為20至39歲的就業青年。

截至3月15日，只有約36％的80歲以上長者打齊兩針疫苗（新冠疫苗專題網頁）

▼3月13日 市民疫下到大浪灣泳灘「下水禮」▼



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【07:00】新冠病毒第五波疫情嚴峻，天星小輪因乘客銳減，稱要借貸營運，目前已資不抵債，公司形容到2047年也未必能還清債務。究竟天星小輪有幾門羅雀？

記者周二（15日）黃昏坐上四班來回中環與尖沙咀的班次，乘客都只能坐上層，每班船只有50至60人乘搭，假設全部乘客都是付費成人（上層單程3.2元），每班總船費才約200元。有水手說，相比起3月11日縮班前已算旺，當時晩上常會「吉船」往返兩個維港兩岸。

▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼



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【07:00】自新冠病毒首波疫情以來，理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒帶領的團隊，以基因排序分析個案，了解每個個案背後的感染源頭。惟第五波疫情嚴峻，眼看每日數以萬計的個案，團隊再無法逐一追本溯源。

於是團隊選擇跳出理大化驗室「換個模式幫香港」，成員之一的盧穎曦秉承「為市民服務」的信念，親自落場到瑪嘉烈醫院前線服務。進入瑪嘉烈醫院化驗室對她而言是一項新挑戰，一日要處理3,000至4,000個樣本，初時曾一度「好似唞唔到氣」。她自言最難忘莫過於，在核對化驗樣本資料時，發現不少年近百歲患者的樣本，及不少屬於初生嬰兒的「無名氏」樣本，莫不免感到心痛。

【07:00】本港疫情未見回落跡象，每日確診人數仍多達2萬至3萬宗，第五波累計近75萬宗確診。第五波疫情至今累計4,568人死亡，僅較內地新冠疫情死亡人數少68人，預計今日公布數字將超過全中國死亡人數。

港府抗疫工作甩漏多，批評之聲不絕於耳，甚至國務院港澳辦主任夏寶龍亦在3月初罕有發狠話，要求特區政府的負責官員要勇於擔當、勇挑重擔、發揮好組織領導作用，「以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言。」有建制派認為，今波疫情反映政府種種行政失當，主事官員無人問責，甚至「自我感覺良好」，事件已引發嚴重管治危機，相信疫情過後政府需要進行大檢討。

【07:00】新冠肺炎疫情嚴峻，不少輕症患者在家隔離。廖生一家六口周一（14日）有四人確診須隔離，包括一名9個月大的男嬰。他表示，家中沒有合適嬰兒服用的藥物，奶粉亦只剩下一日份量，尿片更已經用畢，「現在只是用祝君好毛巾放入嬰兒褲。」

他昨日（15日）曾致電民政總署「居安抗疫」熱線求助，惟職員僅稱會盡快安排。他對政府安排極度憤怒，曾稱今日或冒險外出買物資，「無理由要小朋友捱餓」。

記者昨日向民政總署查詢事件後，有非牟利機構突然主動向廖生提供協助，稱10小時內可派送有關物品。

▼廖生家中物資短缺情況▼



▼3月15日 屯門蝴蝶邨蝶翎樓圍封檢測▼



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▼3月15日 深水埗麗閣邨麗菊樓圍封檢測▼



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▼3月15日 沙田隆亨邨善心樓圍封檢測▼



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▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼

