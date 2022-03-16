疫情．最新｜累計不治患者人數勢超內地　料當局公布封泳灘

撰文：王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 鍾妍 黃金棋 梁思行 馬煒傑 黃煦緻 江麗盈 李慧娜 黃偉倫 孔繁栩 何瑞芬
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新冠病疫第五波疫情仍嚴峻，本港昨日(15日)新增27,765宗確診個案，累計增至76萬人染疫，絕大部分是近兩個半第五波患者，平均每10名市民就有一人中招，衞生署將於今日（16日）公布「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」所收集的2月26日至3月5日檢測陽性總人數。第五波至昨日共有4,355名患者死亡，兩年以來共有4,568名患者不治，料今日超越內地總不治人數（4,636人）。

每日確診宗數居高不下，而近日天晴和暖，不少市民到沙灘「放風」，違二人限聚令及不戴口罩比比皆是，增加播毒風險。消息指政府決定修改目前沙灘只關不封情況，將一如2020年爆疫時封鎖各個泳灘，禁止市民進入，料特首林鄭月娥在今早抗疫記者會公布。

昨日疫情報道總覽：

疫情．3.15｜累計76萬人確診佔人口十分一　消息指政府決定封泳灘

▼3月15日　第五波疫情的西貢▼

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▼3月15日　第五波疫情下市民生活日常▼

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疫情｜累計不治人數料今超越內地　長者打疫苗放緩

【07:30】新冠病疫第五波疫情嚴峻，本港累計確診人數在昨日（15日）已達76萬人，比內地12萬高5.3倍；本港累計死亡患者有4,568人，僅比內地少68人，以近日本港每日有逾200名患者不治推算，今日累計總數很大可能超過內地。

長者接種疫苗比率仍落後，80歲或以上僅55%已打疫苗，當中約三分一只打了一針，且進展有放緩迹像。截至昨日本港有60萬12歲或以上人口一針都未打，當中約兩成（約13萬）為20至39歲的就業青年。

截至3月15日，只有約36％的80歲以上長者打齊兩針疫苗（新冠疫苗專題網頁）

▼3月13日 市民疫下到大浪灣泳灘「下水禮」▼

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直擊天星小輪放工時間一程總收入$200　船員：早前「吉船」來回

【07:00】新冠病毒第五波疫情嚴峻，天星小輪因乘客銳減，稱要借貸營運，目前已資不抵債，公司形容到2047年也未必能還清債務。究竟天星小輪有幾門羅雀？

記者周二（15日）黃昏坐上四班來回中環與尖沙咀的班次，乘客都只能坐上層，每班船只有50至60人乘搭，假設全部乘客都是付費成人（上層單程3.2元），每班總船費才約200元。有水手說，相比起3月11日縮班前已算旺，當時晩上常會「吉船」往返兩個維港兩岸。

▼3月15日　新田方艙醫院已投入使用▼

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理大醫務化驗師投身醫院前線工作　見無名嬰兒樣本感心酸

【07:00】自新冠病毒首波疫情以來，理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒帶領的團隊，以基因排序分析個案，了解每個個案背後的感染源頭。惟第五波疫情嚴峻，眼看每日數以萬計的個案，團隊再無法逐一追本溯源。

於是團隊選擇跳出理大化驗室「換個模式幫香港」，成員之一的盧穎曦秉承「為市民服務」的信念，親自落場到瑪嘉烈醫院前線服務。進入瑪嘉烈醫院化驗室對她而言是一項新挑戰，一日要處理3,000至4,000個樣本，初時曾一度「好似唞唔到氣」。她自言最難忘莫過於，在核對化驗樣本資料時，發現不少年近百歲患者的樣本，及不少屬於初生嬰兒的「無名氏」樣本，莫不免感到心痛。

疫情︱抗疫失誤無官問責　獨立調查不可缺？建制倡賽後檢討減甩漏

【07:00】本港疫情未見回落跡象，每日確診人數仍多達2萬至3萬宗，第五波累計近75萬宗確診。第五波疫情至今累計4,568人死亡，僅較內地新冠疫情死亡人數少68人，預計今日公布數字將超過全中國死亡人數。

港府抗疫工作甩漏多，批評之聲不絕於耳，甚至國務院港澳辦主任夏寶龍亦在3月初罕有發狠話，要求特區政府的負責官員要勇於擔當、勇挑重擔、發揮好組織領導作用，「以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言。」有建制派認為，今波疫情反映政府種種行政失當，主事官員無人問責，甚至「自我感覺良好」，事件已引發嚴重管治危機，相信疫情過後政府需要進行大檢討。

疫下悲歌｜確診男嬰毛巾頂替尿片　餘一日奶粉求助　民政僅稱盡快

【07:00】新冠肺炎疫情嚴峻，不少輕症患者在家隔離。廖生一家六口周一（14日）有四人確診須隔離，包括一名9個月大的男嬰。他表示，家中沒有合適嬰兒服用的藥物，奶粉亦只剩下一日份量，尿片更已經用畢，「現在只是用祝君好毛巾放入嬰兒褲。」
他昨日（15日）曾致電民政總署「居安抗疫」熱線求助，惟職員僅稱會盡快安排。他對政府安排極度憤怒，曾稱今日或冒險外出買物資，「無理由要小朋友捱餓」。
記者昨日向民政總署查詢事件後，有非牟利機構突然主動向廖生提供協助，稱10小時內可派送有關物品。

▼廖生家中物資短缺情況▼

▼3月15日　屯門蝴蝶邨蝶翎樓圍封檢測▼

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疫情｜港大推算截至昨日358萬人感染　5月中每日確診降至百宗以下衞生署指港大推算358萬人已感染屬合理　圍封強檢有效找出患者疫情｜增27765確診　單日呈報289死　5染疫患者家中猝逝大浪灣、石澳假日多人嬉水　消息：康文署最快本周四封泳灘殯儀業界指本港棺木只夠兩三日用　業界指有港產環保棺木替代民政總署為居家抗疫人士派物資　涵蓋18區　支援熱線擬增至550條

▼3月15日　深水埗麗閣邨麗菊樓圍封檢測▼

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健身中心Fitness First全線結業　遣散數百員工　業界憂更多倒閉健身中心結業｜消委會首兩月接181宗結業投訴　佔同期85%荃灣、將軍澳等四區污水陽性　健明邨、綠楊新邨等9萬人自行檢測封區｜蝴蝶邨、長亨邨、隆亨邨、麗閣邨、竹園南邨、順天邨各一幢確診大廈｜增590幢　灣仔重災佔近3成　豪宅比華利山、漾日居上榜內地援港醫療隊開始參與亞博治療工作　醫療系統加入中文介面內地疫情爆發多地封城　安老業界憂招聘援兵受阻　照顧員到港無期

▼3月15日　沙田隆亨邨善心樓圍封檢測▼

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疫情｜亞博未為臥床病人淋浴　醫管局認不理想　會定時轉身及清潔疫情｜醫局管推出隔離護理觀察系統　提醒特定徵狀病人往求診疫情｜醫管局：輝瑞口服藥效用較佳　減重症死亡率達89%私院抗疫｜浸會醫院輕症病人診所投入服務　網上預約診金200元13間私院撥1000病床接收公院非新冠病人　聯會：不容易的決定抗疫的士｜逾30司機染疫未被嚇退　業界︰車隊將增500輛已搵齊人

▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼

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