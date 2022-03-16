疫情．直播｜約30宗快測呈報覆核個案呈陰性　需跟進調查

新冠病疫第五波疫情仍嚴峻，本港昨日(15日)新增27,765宗確診個案，累計增至76萬人染疫，絕大部分是近兩個半第五波患者，平均每10名市民就有一人中招，衞生署將於今日（16日）公布「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」所收集的2月26日至3月5日檢測陽性總人數。第五波至昨日共有4,355名患者死亡，兩年以來共有4,568名患者不治，料今日超越內地總不治人數（4,636人）。



每日確診宗數居高不下，而近日天晴和暖，不少市民到沙灘「放風」，違二人限聚令及不戴口罩比比皆是，增加播毒風險。消息指政府決定修改目前沙灘只關不封情況，將一如2020年爆疫時封鎖各個泳灘，禁止市民進入，料特首林鄭月娥在今早抗疫記者會公布。



昨日疫情報道總覽：

▼3月15日 第五波疫情的西貢▼



+ 16

▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼



+ 8

【11:45】林鄭月娥表示，已採最嚴格社交距離措施，無計劃令措施更嚴厲，相反市民有少許放鬆，八達通公交出行次數有微升跡象，僱主應配合在家工作，呼籲市民嚴守措施，無必要不要外出。泳灘非新措施，其實一直無泳灘服務，天氣暖多了人去，又無戴口罩。l康文署會加強管理，泳灘根本無開，只是可能要圍封泳灘。

【11:40】衞生防護中心總監徐樂堅表示，18.4萬宗延後呈報的快測陽性好有用，看平台實際數據，疫情2月21日至22日上升，3月2日至3日為頂峰，核酸及快測陽性個案達 76000宗個案，之後開始下跌每日約3萬水平，已過高峰，但社區病毒仍活躍。收個案後會做覆核，抽樣調查，合作伙伴到市民家中做核酸檢測，少部分30個案是陰性，後續會調查，市民或看錯模糊的兩條線。

【11:26】加強長者支援，已處方三千多劑默沙東藥廠口服藥予患者服食，治療效果良好。180名內人員已來港完成培訓將在長者暫托中心工作。另外，社署已安排兩間已獲發牌新院舍，有200宿位可進行逆隔離，安排未染疫長者入住。

【11:22】因為市民做多了，近兩周核酸檢測減少，但亦停留在10至12萬檢測，陽性比例下降，高峰期3月初，再做都是平台期，社區仍有好多隱性個案。

【11:20】抗疫工作希望走在疫情前，污水檢測工作2020年10月起，無間斷做，儘管中間疫情清零亦沒有停，由環保署、渠務署及港大處理。第五波污水檢測力度加大，加了好多定點監測站，上游加「臨點」（臨時污水檢測站），按定點出現毒量高再跟蹤上游哪一大廈有問題。從人均病毒含量看，兩日幾何平均值下跌跡象，高峰期2月28日，有4日差別，污水濃度早4日出現，陽性個案再出現。過去三日亦是平台期，無持續下降跡象。

【11:16】特首林鄭月娥表示，快速檢測包市場供應充足及價格回落，以往百幾元一個，現時十幾元都買到。中央支持下買大量及派市民，已派接近800萬，民政向污水濃度較高的居民、保安局及地區組織亦派發。

2月26日至3月5日市民在快測平台申報的陽性個案達184390宗，加上目前已公佈個案，確診個案已近100萬。從圖表分析看到，目前為止申報個案高峰為3月3日，之後呈下降跡象，3月11日開始高位平台期，不見明顯下降，一定不可掉以輕心或放鬆。

【10:42】疫情下飲食業蕭條，香港餐飲聯業協會會長黃家和今（16日）指，有3千多間食肆暫時停業，估計約6萬名員工因而失業或短期失業；又提到因不少食肆停業，變相市民只能光顧有開業食肆，令部份餐廳日間堂食時段的生意比一星期前多。隨著部份染疫員工已康復，人流亦有增加，有食肆決定重開。

【10:23】醫管局購入兩款新冠口服藥，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（16日）指輝瑞藥廠的帕克斯洛維德（Paxlovid）相比默沙東藥廠的莫納皮拉韋（Molnupiravir），在減死亡及重症方面更為理想，應優先處方予病人，但需留意輝瑞口服藥與不少藥物產生相沖，嚴重有危及生命不良反應，呼籲市民記低現時服用的藥物或健康產品，以及加入醫健通，以助醫生評估是否適合適處方輝瑞口服藥物。

【09:47】13間私家醫院撥出1000張病床接收醫管局轉介的非新冠病人，香港私家醫院聯會主席何兆煒今日（16日）在電台節目表示，會盡力幫忙減輕公立醫院壓力，已佔各醫院私兩成床位，但同時亦因為私院的醫護也有染疫而有人手緊絀問題，約三至四成醫護未能工作，當中兩成人手又要負責醫局轉介病人，對非緊急病人有一定影響，估計減少約三分之一私家病人入院。

【07:30】新冠病疫第五波疫情嚴峻，本港累計確診人數在昨日（15日）已達76萬人，比內地12萬高5.3倍；本港累計死亡患者有4,568人，僅比內地少68人，以近日本港每日有逾200名患者不治推算，今日累計總數很大可能超過內地。

長者接種疫苗比率仍落後，80歲或以上僅55%已打疫苗，當中約三分一只打了一針，且進展有放緩迹像。截至昨日本港有60萬12歲或以上人口一針都未打，當中約兩成（約13萬）為20至39歲的就業青年。

截至3月15日，只有約36％的80歲以上長者打齊兩針疫苗（新冠疫苗專題網頁）

▼3月13日 市民疫下到大浪灣泳灘「下水禮」▼



+ 6

【07:00】新冠病毒第五波疫情嚴峻，天星小輪因乘客銳減，稱要借貸營運，目前已資不抵債，公司形容到2047年也未必能還清債務。究竟天星小輪有幾門羅雀？

記者周二（15日）黃昏坐上四班來回中環與尖沙咀的班次，乘客都只能坐上層，每班船只有50至60人乘搭，假設全部乘客都是付費成人（上層單程3.2元），每班總船費才約200元。有水手說，相比起3月11日縮班前已算旺，當時晩上常會「吉船」往返兩個維港兩岸。

▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼



+ 5

【07:00】自新冠病毒首波疫情以來，理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒帶領的團隊，以基因排序分析個案，了解每個個案背後的感染源頭。惟第五波疫情嚴峻，眼看每日數以萬計的個案，團隊再無法逐一追本溯源。

於是團隊選擇跳出理大化驗室「換個模式幫香港」，成員之一的盧穎曦秉承「為市民服務」的信念，親自落場到瑪嘉烈醫院前線服務。進入瑪嘉烈醫院化驗室對她而言是一項新挑戰，一日要處理3,000至4,000個樣本，初時曾一度「好似唞唔到氣」。她自言最難忘莫過於，在核對化驗樣本資料時，發現不少年近百歲患者的樣本，及不少屬於初生嬰兒的「無名氏」樣本，莫不免感到心痛。

【07:00】本港疫情未見回落跡象，每日確診人數仍多達2萬至3萬宗，第五波累計近75萬宗確診。第五波疫情至今累計4,568人死亡，僅較內地新冠疫情死亡人數少68人，預計今日公布數字將超過全中國死亡人數。

港府抗疫工作甩漏多，批評之聲不絕於耳，甚至國務院港澳辦主任夏寶龍亦在3月初罕有發狠話，要求特區政府的負責官員要勇於擔當、勇挑重擔、發揮好組織領導作用，「以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言。」有建制派認為，今波疫情反映政府種種行政失當，主事官員無人問責，甚至「自我感覺良好」，事件已引發嚴重管治危機，相信疫情過後政府需要進行大檢討。

【07:00】新冠肺炎疫情嚴峻，不少輕症患者在家隔離。廖生一家六口周一（14日）有四人確診須隔離，包括一名9個月大的男嬰。他表示，家中沒有合適嬰兒服用的藥物，奶粉亦只剩下一日份量，尿片更已經用畢，「現在只是用祝君好毛巾放入嬰兒褲。」

他昨日（15日）曾致電民政總署「居安抗疫」熱線求助，惟職員僅稱會盡快安排。他對政府安排極度憤怒，曾稱今日或冒險外出買物資，「無理由要小朋友捱餓」。

記者昨日向民政總署查詢事件後，有非牟利機構突然主動向廖生提供協助，稱10小時內可派送有關物品。

▼廖生家中物資短缺情況▼



▼3月15日 屯門蝴蝶邨蝶翎樓圍封檢測▼



+ 10

▼3月15日 深水埗麗閣邨麗菊樓圍封檢測▼



+ 6

▼3月15日 沙田隆亨邨善心樓圍封檢測▼



+ 3

▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼

