疫情｜林鄭指封灘非新措施　泳灘無開放　康文署只是加強管理

近日氣溫回升，不少市民無懼疫情到泳灘嬉水，但消息指，康文署最快明日封閉泳灘。行政長官林鄭月娥今（16日）在記者會上稱，封灘非新措施，又指近日天氣回暖，到泳灘的市民增多兼無戴口罩，但泳灘根本沒有開放，康文署現時只是作加強管理。



林鄭月娥重申，現階段沒有計劃再收緊社交距離措施，但認為市民有少許放鬆，八達通公交出行次數有微升跡象，又呼籲僱主應配合在家工作，市民嚴守措施，如非必要不要外出。

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不封灘因有市民散步

對於有消息指康文署明日封灘，林鄭月娥稱這非新措施，澄清康文署一直沒有提供泳灘服務，泳灘亦沒有派駐救生員，而最近因為天氣回暖，到泳灘的市民增多，而在泳灘的市民亦沒有戴口罩。

林鄭月娥指，泳灘根本沒有開放，康文署只是作加強管理，圍封泳灘的措施早前已採取過，本身不想採取封灘措施，因有市民會到泳灘散步，但有見近日情況，希望減少人流聚集，保障社會安全，才會採取有關措施。

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